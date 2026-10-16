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Ganaderos de Sonora suspenden temporalmente exportaciones a EEUU como medida de precaución por posible fiebre aftosa

La medida fue tomada después de que detectaron una lesión en ganado, que coincide con síntomas de la fiebre aftosa

Ganaderos de Sonora frenaron sus exportaciones a Estados Unidos. Crédito: Ganadería.com
Ganaderos de Sonora frenaron sus exportaciones a Estados Unidos. Crédito: Ganadería.com
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Este viernes, se dio a conocer que la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) informó que decidió suspender de manera temporal sus exportaciones de ganado a Estados Unidos.

Lo anterior, después de que detectaron lesiones en el ganado, que, presuntamente, coinciden con los síntomas de la fiebre aftosa.

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Ganaderos de Sonora suspenden temporalmente sus exportaciones a EEUU

A través de un comunicado, el organismo explicó que la medida se tomó como precaución, ya que dicha información es de notificación obligatoria ante las autoridades sanitarias, de acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Sanidad Animal.

Sin embargo, la UGRS también indicó que puede tratarse de estomatitis vesicular, cuyos síntomas pueden confundirse con fiebre aftosa y viceversa.

La UGRS informa a los productores y a la opinión pública que, derivado de la detección de un afta en un animal durante la inspección de ganado, el día de hoy se detuvo de manera temporal el proceso de exportación hacia los Estados Unidos.

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“Esta medida se adopta debido a que la presencia de dicha lesión coincide con los síntomas de la fiebre aftosa, enfermedad catalogada como de reporte obligatorio ante las autoridades sanitarias”, reza la nota informativa.

Por el posible caso de fiebre aftosa, Sonora no podrá exportar ganado a EEUU. EFE/ Luis Torres
Por el posible caso de fiebre aftosa, Sonora no podrá exportar ganado a EEUU. EFE/ Luis Torres

Senasica confirmará si se trata de fiebre aftosa

Como parte de los protocolos establecidos, especialistas de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) ya tomaron una muestra del afta, misma que sería enviada a un laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para descartar la presencia de la enfermedad vírica.

Además, la UGRS reveló que se activo un protocolo preventivo que contempla regresar a su origen a todo el ganado que se encontraba en las instalaciones de las estaciones de cuarentena --cerca de mil 300 cabezas de ganado.

Exportaciones se podrían reanudar el 20 de octubre

Asimismo, se estableció un bloqueo temporal para exportación de 60 días de los animales en cuestión a través del Registro Electrónico de Movilización (REMO).

Mientras que personal de la Unión Ganadera lleva a cabo labores de limpieza en las instalaciones como medida preventiva.

De acuerdo con el organismo, si los resultados de laboratorio descartan la fiebre aftosa, las actividades de exportación se pueden reanudar el próximo martes 20 de octubre.

Recomiendan reforzar las inspecciones sanitarias

Dada la eventualidad suscitada hoy, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Juan Carlos Ochoa Valenzuela, hizo un llamado a los médicos veterinarios para que redoblen los esfuerzos de inspección de origen.

Lo anterior, con la finalidad de identificar y reportar oportunamente los hallazgos de esta índole a las autoridades sanitarias.

“Nuestra administración hace un atento y enérgico llamado a las y los médicos veterinarios para que redoblen sus esfuerzos en las inspecciones en origen, permitiendo identificar y reportar oportunamente este tipo de hallazgos a las autoridades sanitarias”, indicó en la nota informativa.

México pudo erradicar la fiebre aftosa

Cabe señalar que, en México, la fiebre aftosa fue erradicada en 1955 a raíz de un brote que se originó de ganado importado desde Brasil en 1947.

Para lograr dicha victoria sanitaria, se aplicaron más de 60 millones de vacunas y se sacrificó a un millón de cabezas de ganado.

El 20 de octubre se podría reanudar la exportación de ganado en Sonora. (Agricultura)
El 20 de octubre se podría reanudar la exportación de ganado en Sonora. (Agricultura)

Enfermedad no se contagia a los seres humanos

Es importante destacar que la fiebre aftosa es una enfermedad vírica muy contagiosa, que afecta al ganado bovino y a otros animales con pezuña hendida, como:

  • Porcinos
  • Ovinos
  • Caprinos

Sin embargo, de acuerdo con los médicos veterinarios, no es una zoonosis, es decir, que no se transmite a los seres humanos.

En medio de las clausuras intermitentes por los casos de gusano barrenador, hoy, ganaderos de Sonora tuvieron que suspender las exportaciones a Estados Unidos por un posible caso de fiebre aftosa.

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