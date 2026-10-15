México

Trabajadores del IMSS rechazan aumento salarial de 6.8%: el “no” lidera el conteo preliminar de consulta 2026-2027

El ejercicio fue convocado por el SNTSS después de varios días de protestas contra el incremento de 2.9% directo al salario tabular y 3.9% en prestaciones

Trabajadores del IMSS durante las votaciones de la consulta salarial 20226-2027
Trabajadores del IMSS rechazan aumento salarial de 6.8% (IMSS / Facebook)
Guardar

El rechazo al aumento salarial de 6.8% propuesto para los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comenzó a reflejarse en los primeros conteos de la consulta nacional celebrada el miércoles 14 de octubre.

Reportes difundidos por empleados de distintas unidades médicas muestran una amplia ventaja del “no”, aunque todavía no existe un resultado oficial que permita determinar el sentido de la votación en todo el país.

PUBLICIDAD

El ejercicio fue convocado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) después de varios días de protestas contra el incremento de 2.9% directo al salario tabular y 3.9% en prestaciones.

Según el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), hasta las 19:00 horas habían participado 282 mil trabajadores, cerca del 60% de los 475 mil convocados a las urnas.

Autoridades laborales reportan que 282 mil personas han acudido a las urnas instaladas en 670 sedes
Crédito: X/@Centrofcrl

Reportes preliminares de sindicatos en redes sociales

Tras el cierre de los 670 puntos de votación, comenzaron a circular fotografías y videos del escrutinio realizado en hospitales y clínicas del IMSS.

De acuerdo con información publicada por La Jornada, uno de los resultados más contundentes se registró en el Hospital General de Zona de Troncoso, donde el conteo difundido por trabajadores arrojó 1,260 votos por el “no”, 64 por el “sí” y tres nulos.

PUBLICIDAD

En el Hospital General de Zona número 15 también predominó el rechazo, con 690 votos en contra, 31 a favor y uno nulo.

Los trabajadores disidentes celebraron los primeros resultados y cuestionaron las condiciones en las que se negoció el incremento.

En su boletín 19/2026, el CFCRL informó que la consulta se desarrollaba con normalidad y que las casillas permanecerían abiertas hasta las 21:00 horas.

Claves para entender el conflicto en el IMSS

La inconformidad comenzó después de que el Congreso Nacional del SNTSS aprobara un incremento salarial global de 6.8%, integrado por 2.9% al sueldo base y 3.9% en prestaciones.

Los trabajadores disidentes consideran insuficiente el ajuste y exigen un aumento de 10% directo al tabulador.

Las protestas también incluyen demandas de contratación de personal, abasto de medicamentos, mejores condiciones hospitalarias y recuperación del Régimen de Jubilaciones y Pensiones.

A estos reclamos se sumó la exigencia de destituir a Rafael Olivos Hernández, dirigente del SNTSS, a quien los manifestantes acusan de negociar sin representar los intereses de las bases.

Durante los últimos días, las movilizaciones alcanzaron distintas entidades y provocaron bloqueos en avenidas estratégicas de Ciudad de México.

El IMSS aseguró previamente que respetará la decisión de los trabajadores expresada mediante voto libre, personal, directo y secreto.

Trabajadores de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante una protesta para exigir mejores condiciones laborales, el martes 13 de octubre de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo)
Trabajadores de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante una protesta para exigir mejores condiciones laborales, el martes 13 de octubre de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Sheinbaum minimiza manifestaciones en el país

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó este miércoles la magnitud de las movilizaciones y la participación de organizaciones ajenas al sindicato del IMSS.

Durante su conferencia matutina mostró imágenes aéreas de una protesta en Ciudad de México.

“Esa es la manifestación, para que cada quien haga su conteo de cuántas personas participaron. Eso es lo primero”, expresó.

También señaló que algunas organizaciones que respaldaron las movilizaciones son minoritarias y acusó a determinados actores políticos de aprovechar el conflicto.

“Es muy oportunista, la verdad, por decir lo menos, muy oportunista”, sostuvo.

No obstante, reconoció que existen demandas laborales legítimas e instruyó al director del IMSS, Zoé Robledo, a presentar esta misma semana un plan para atenderlas.

La mandataria admitió faltantes de medicamentos en algunas unidades y aseguró que su gobierno trabaja para resolver problemas de distribución.

La consulta cerró después de una jornada de alta participación y movilizaciones, mientras el SNTSS y las autoridades laborales tienen pendiente dar a conocer las cifras definitivas.

Temas Relacionados

IMSSClaudia SheinbaumGobierno de MéxicoIMSS BienestarÚltima horamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 15 de octubre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 15 de octubre de 2026

“A lo mejor le hacía falta un papá”: Laura Zapata genera polémica al hablar de Sasha Sokol y recordar relación de Thalía con hijo de Díaz Ordaz

Las declaraciones de la actriz sobre el caso Sokol-De Llano reavivan la polémica por la serie de Timbiriche

“A lo mejor le hacía falta un papá”: Laura Zapata genera polémica al hablar de Sasha Sokol y recordar relación de Thalía con hijo de Díaz Ordaz

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 15 de octubre: frente frío 2 amenaza con lluvias intensas y bajas temperaturas

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 15 de octubre: frente frío 2 amenaza con lluvias intensas y bajas temperaturas

Fitch advierte cambios en participaciones federales por nueva composición poblacional: entidades que perderán más

Según los datos de Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, podría modificar la distribución de recursos federales entre las 32 entidades del país

Fitch advierte cambios en participaciones federales por nueva composición poblacional: entidades que perderán más

Quiénes son los nominados de la sexta semana en La Granja VIP 2026

Un participante llegó a la nominación por el poder del legado, mientras que otros tres se incorporaron tras la votación de sus compañeros

Quiénes son los nominados de la sexta semana en La Granja VIP 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

‘La caída de El Mayo’: Netflix estrenará docuserie sobre la captura de Ismael Zambada y la guerra con Los Chapitos

‘La caída de El Mayo’: Netflix estrenará docuserie sobre la captura de Ismael Zambada y la guerra con Los Chapitos

Guerreros Buscadores de Jalisco cuestiona avances de FGR en Rancho Izaguirre y revelan hallazgos de restos afuera del predio

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: detienen a “El Wicho”, operador del Cártel de Sinaloa requerido por EEUU

La Familia Michoacana en CDMX: sentencian a dos miembros del cártel por triple homicidio en la colonia Morelos

Capturan en Mazatlán a “El Wicho”: el operador de Los Rugrats y Los Mayos es buscado por EEUU

ENTRETENIMIENTO

‘La caída de El Mayo’: Netflix estrenará docuserie sobre la captura de Ismael Zambada y la guerra con Los Chapitos

‘La caída de El Mayo’: Netflix estrenará docuserie sobre la captura de Ismael Zambada y la guerra con Los Chapitos

Macarena García, actriz que interpreta a Sasha Sokol, rompe el silencio sobre el caso Luis de Llano en la serie Timbiriche

“A lo mejor le hacía falta un papá”: Laura Zapata genera polémica al hablar de Sasha Sokol y recordar relación de Thalía con hijo de Díaz Ordaz

Quiénes son los nominados de la sexta semana en La Granja VIP 2026

Gaby Platas llama a denunciar ante Profeco por la cancelación de Enrollados y pone en aprietos a Adal Ramones

DEPORTES

Hijo de Fishman habría sido amedrentado por policías tras lastimar al réferi El Búho en Pachuca

Hijo de Fishman habría sido amedrentado por policías tras lastimar al réferi El Búho en Pachuca

Efraín Juárez desecha mala relación con Antonio Sancho y confiesa su motivo para dejar a Pumas

El Bofo Bautista quiere dirigir a jóvenes como Gilberto Mora desde el banquillo de Chivas: “Es el futuro de la Selección”

Querétaro vuelve a enfrentar el recuerdo de la violencia ante Atlas en su mejor momento en el Apertura 2026

Emanuel Navarrete viajará a Texas con una promesa: derrotar a O’Shaquie Foster y arrebatar el título CMB superpluma