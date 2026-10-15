Trabajadores del IMSS rechazan aumento salarial de 6.8%: el “no” lidera el conteo preliminar de consulta 2026-2027

Trabajadores del IMSS rechazan aumento salarial de 6.8% (IMSS / Facebook)

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El rechazo al aumento salarial de 6.8% propuesto para los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comenzó a reflejarse en los primeros conteos de la consulta nacional celebrada el miércoles 14 de octubre.

Reportes difundidos por empleados de distintas unidades médicas muestran una amplia ventaja del “no”, aunque todavía no existe un resultado oficial que permita determinar el sentido de la votación en todo el país.

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El ejercicio fue convocado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) después de varios días de protestas contra el incremento de 2.9% directo al salario tabular y 3.9% en prestaciones.

Según el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), hasta las 19:00 horas habían participado 282 mil trabajadores, cerca del 60% de los 475 mil convocados a las urnas.

Crédito: X/@Centrofcrl

Reportes preliminares de sindicatos en redes sociales

Tras el cierre de los 670 puntos de votación, comenzaron a circular fotografías y videos del escrutinio realizado en hospitales y clínicas del IMSS.

De acuerdo con información publicada por La Jornada, uno de los resultados más contundentes se registró en el Hospital General de Zona de Troncoso, donde el conteo difundido por trabajadores arrojó 1,260 votos por el “no”, 64 por el “sí” y tres nulos.

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En el Hospital General de Zona número 15 también predominó el rechazo, con 690 votos en contra, 31 a favor y uno nulo.

Los trabajadores disidentes celebraron los primeros resultados y cuestionaron las condiciones en las que se negoció el incremento.

En su boletín 19/2026, el CFCRL informó que la consulta se desarrollaba con normalidad y que las casillas permanecerían abiertas hasta las 21:00 horas.

Claves para entender el conflicto en el IMSS

La inconformidad comenzó después de que el Congreso Nacional del SNTSS aprobara un incremento salarial global de 6.8%, integrado por 2.9% al sueldo base y 3.9% en prestaciones.

Los trabajadores disidentes consideran insuficiente el ajuste y exigen un aumento de 10% directo al tabulador.

Las protestas también incluyen demandas de contratación de personal, abasto de medicamentos, mejores condiciones hospitalarias y recuperación del Régimen de Jubilaciones y Pensiones.

A estos reclamos se sumó la exigencia de destituir a Rafael Olivos Hernández, dirigente del SNTSS, a quien los manifestantes acusan de negociar sin representar los intereses de las bases.

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Durante los últimos días, las movilizaciones alcanzaron distintas entidades y provocaron bloqueos en avenidas estratégicas de Ciudad de México.

El IMSS aseguró previamente que respetará la decisión de los trabajadores expresada mediante voto libre, personal, directo y secreto.

Trabajadores de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante una protesta para exigir mejores condiciones laborales, el martes 13 de octubre de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Sheinbaum minimiza manifestaciones en el país

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó este miércoles la magnitud de las movilizaciones y la participación de organizaciones ajenas al sindicato del IMSS.

Durante su conferencia matutina mostró imágenes aéreas de una protesta en Ciudad de México.

“Esa es la manifestación, para que cada quien haga su conteo de cuántas personas participaron. Eso es lo primero”, expresó.

También señaló que algunas organizaciones que respaldaron las movilizaciones son minoritarias y acusó a determinados actores políticos de aprovechar el conflicto.

“Es muy oportunista, la verdad, por decir lo menos, muy oportunista”, sostuvo.

No obstante, reconoció que existen demandas laborales legítimas e instruyó al director del IMSS, Zoé Robledo, a presentar esta misma semana un plan para atenderlas.

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La mandataria admitió faltantes de medicamentos en algunas unidades y aseguró que su gobierno trabaja para resolver problemas de distribución.

La consulta cerró después de una jornada de alta participación y movilizaciones, mientras el SNTSS y las autoridades laborales tienen pendiente dar a conocer las cifras definitivas.