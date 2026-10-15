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Fitch advierte cambios en participaciones federales por nueva composición poblacional: entidades que perderán más

Según los datos de Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, podría modificar la distribución de recursos federales entre las 32 entidades del país

Cambios en la población de las entidades harán que modifiquen participaciones federales FUENTE Broxel
Cambios en la población de las entidades harán que modifiquen participaciones federales FUENTE Broxel
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La nueva composición poblacional de México podría modificar la distribución de las participaciones federales que reciben los gobiernos estatales, advirtió la calificadora Fitch Ratings, al señalar que la actualización de los datos demográficos cambiaría el peso relativo de cada entidad en el cálculo de los recursos provenientes del Fondo General de Participaciones (FGP).

El ajuste derivaría de la incorporación de los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 (EIC 2025), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 22 de septiembre de 2026. El ejercicio estima una población nacional de 130.9 millones de habitantes y presenta una distribución territorial actualizada entre las 32 entidades federativas.

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De acuerdo con Fitch, las diferencias entre estas cifras y las estimaciones de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del tercer trimestre de 2025, utilizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para calcular las participaciones de 2026, podrían generar efectos diferenciados en los ingresos estatales.

La calificadora precisó que las variaciones poblacionales no representan, por sí mismas, el impacto definitivo sobre los recursos que recibirá cada gobierno, pues la distribución también depende de otras variables económicas y fiscales.

Guerrero y Tlaxcala, entre las entidades con mayores revisiones negativas

Guerrero, entidad gobernada por Evelyn Salgado, perdería una estimación poblacional del 5.2% EFE/ David Guzmán
Guerrero, entidad gobernada por Evelyn Salgado, perdería una estimación poblacional del 5.2% EFE/ David Guzmán

Las diferencias entre las estimaciones de población muestran contrastes importantes entre las entidades federativas. Frente a los datos de la ENOE empleados para el cálculo de las participaciones de 2026, Guerrero presenta una revisión negativa de 5.2%, seguido de Tlaxcala, con 3.9%; Veracruz, con 2.4%; Chiapas, con 1.9%; Chihuahua, con 1.8%, y Oaxaca, con 1.5%.

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En contraste, Quintana Roo registra el mayor incremento relativo, con 10.3%, seguido de Baja California Sur, con 9.1%; Baja California, con 6.1%, y Yucatán, con 4.3%.

Estas cifras corresponden a las revisiones de las estimaciones poblacionales y no a reducciones o aumentos confirmados en las participaciones federales. El efecto financiero dependerá de la forma en que Hacienda incorpore la nueva información y de los resultados del resto de los componentes de la fórmula de distribución.

¿Cómo influye la población en las participaciones federales?

dinero mexicano billetes Economía PIB
dinero mexicano billetes Economía PIB (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El Fondo General de Participaciones constituye el componente más importante del Ramo 28 y una de las principales fuentes de ingresos de libre disposición para los gobiernos estatales y municipales. Se integra con 20% de la Recaudación Federal Participable, por lo que su distribución tiene relevancia para las finanzas públicas subnacionales.

La fórmula del FGP contempla tres coeficientes que consideran el crecimiento del producto interno bruto (PIB) estatal nominal, así como la evolución y el nivel de la recaudación de impuestos y derechos locales. La población interviene en los tres componentes, por lo que sus cambios pueden influir de manera transversal en el cálculo.

Sin embargo, el mecanismo compara el desempeño de las entidades en relación con el conjunto nacional. Esto significa que un aumento de habitantes no garantiza automáticamente mayores recursos, especialmente si otras entidades registran un crecimiento proporcionalmente superior.

De la misma manera, una reducción en el peso demográfico relativo de una entidad con una población considerable podría traducirse en una afectación relevante en términos absolutos, aunque la variación porcentual sea moderada.

Ajustes podrían reflejarse de manera gradual

Fitch señaló que la actualización de los datos del INEGI no modificaría por sí sola el monto total del Fondo General de Participaciones, sino que podría alterar la proporción que corresponde a cada entidad REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
Fitch señaló que la actualización de los datos del INEGI no modificaría por sí sola el monto total del Fondo General de Participaciones, sino que podría alterar la proporción que corresponde a cada entidad REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Fitch señaló que la actualización de los datos del INEGI no modificaría por sí sola el monto total del Fondo General de Participaciones, sino que podría alterar la proporción que corresponde a cada entidad.

La redistribución tampoco sería necesariamente inmediata, debido a que dependerá de la actualización de las estimaciones de población y de la revisión de los coeficientes que utiliza la SHCP para determinar los recursos.

Las entidades que pierdan peso dentro de la población nacional podrían enfrentar presiones en sus ingresos por participaciones, particularmente si también presentan un crecimiento económico o un desempeño recaudatorio menos favorable que el de otras jurisdicciones.

Por el contrario, los estados que aumenten su participación demográfica podrían beneficiarse, siempre que las demás variables de la fórmula no contrarresten ese efecto.

La calificadora dará seguimiento a la incorporación de los resultados de la EIC 2025 en los cálculos oficiales, debido a la importancia del FGP para la estabilidad financiera de los gobiernos subnacionales.

Además de financiar parte de sus operaciones y servicios públicos, estas participaciones representan un activo utilizado con frecuencia por los gobiernos estatales para respaldar el servicio de su deuda. Por ello, los cambios en su distribución podrían tener implicaciones para la planeación presupuestaria y la capacidad financiera de las entidades federativas.

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