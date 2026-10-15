Acciones de Televisa suben tras acuerdo para adquirir AT&T México

Acciones de Televisa suben tras anunciar acuerdo para adquirir AT&T México (REUTERS/Raquel Cunha)

Guardar

Las acciones de Grupo Televisa subieron 4.8 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de que la compañía anunció un acuerdo con Fintech Holdings para adquirir el negocio de telecomunicaciones móviles de AT&T en México por dos mil millones de dólares. La operación impulsó la cotización de la empresa y amplió sus perspectivas de participación en el mercado de telefonía móvil.

Poco después de la apertura bursátil, los títulos de Televisa se negociaban en 8.49 pesos, con lo que registraron el mejor desempeño de la jornada en el mercado local. Las acciones subían 6.17% durante las operaciones de este miércoles.

PUBLICIDAD

De acuerdo con cálculos de Reuters, el repunte agregó alrededor de mil 500 millones de pesos a la capitalización bursátil de la compañía, que se situó en aproximadamente 26 mil 200 millones de pesos.

El acuerdo permitirá a Televisa ampliar su presencia en el sector de las telecomunicaciones, que domina América Móvil, mediante una empresa conjunta con Fintech Holdings, firma vinculada al empresario mexicano David Martínez. La transacción contempla la adquisición de AT&T México, considerado el segundo mayor operador de telefonía móvil del país, aunque todavía requiere las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Televisa y Fintech tendrán participación de 50% en la operación

La compra se realizará mediante una empresa conjunta en la que Televisa y Fintech Holdings tendrán participaciones iguales, de 50 por ciento cada una. El precio acordado asciende aproximadamente dos mil millones de dólares, monto que se cubrirá con una combinación de capital y financiamiento mediante deuda.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los términos financieros de la operación, 40 por ciento del precio se cubrirá con capital y el 60 por ciento restante con deuda. Televisa y Fintech aportarán alrededor de 400 millones de dólares cada una, mientras que el paquete de financiamiento contempla mil 200 millones de dólares en préstamos y una línea de crédito revolvente por 200 millones.

Televisa no prevé contratar deuda adicional para financiar su aportación, según la información difundida sobre la transacción. La empresa ya había preparado recursos para este propósito mediante la emisión de seis mil 900 millones de pesos en obligaciones convertibles obligatorias sin cupón, realizada el 3 de junio de 2026.

PUBLICIDAD

La operación representa una oportunidad para que la compañía incremente indirectamente su exposición al negocio de telefonía móvil, además de sus actividades en televisión, televisión satelital, internet y servicios de cable.

Fitch Ratings no prevé cambios relevantes en el perfil crediticio

FOTO DE ARCHIVO. El logotipo de Fitch Ratings se ve en sus oficinas del distrito financiero de Canary Wharf, en Londres, Reino Unido, 3 de marzo, 2016. REUTERS/Reinhard Krause

La calificadora Fitch Ratings consideró que la adquisición no afectará de manera significativa el perfil crediticio de Grupo Televisa, cuya calificación se encuentra en BB+ con perspectiva estable.

La agencia destacó que Televisa no garantizará la deuda contratada para financiar la compra ni consolidará los resultados financieros de AT&T México en sus estados financieros. En cambio, registrará su participación en la empresa conjunta mediante el método de participación patrimonial.

PUBLICIDAD

Este esquema limita el impacto directo de la deuda de adquisición sobre las obligaciones financieras de Televisa, aunque la calificadora mantendrá bajo observación la evolución de la inversión y las posibles necesidades adicionales de financiamiento de la sociedad conjunta.

Fitch tampoco espera que la nueva empresa distribuya dividendos a Televisa en el corto plazo, debido a que AT&T México deberá concentrar sus recursos en mejorar su rentabilidad y continuar con las inversiones necesarias para fortalecer su red.

Liquidez y riesgos de la adquisición

Fotografía de archivo del 7 de marzo 2012, que muestra divisas extranjeras en una casa de cambio, en Ciudad de México (México). EFE/STR/ARCHIVO

La calificadora señaló que Televisa contaba, al cierre del segundo trimestre de 2026, con mil 600 millones de dólares en efectivo y equivalentes, además de 600 millones de dólares en inversiones de corto plazo, sin deuda de corto plazo.

PUBLICIDAD

Con estos recursos, Fitch considera que la liquidez de la compañía se mantiene en niveles suficientes para afrontar su aportación de 400 millones de dólares a la adquisición. Asimismo, prevé que el apalancamiento bruto de Televisa permanezca sin cambios significativos después de concretarse la transacción.

No obstante, la expansión también implica riesgos. Fitch advirtió que el mercado mexicano de telefonía móvil enfrenta una competencia intensa, por lo que la rentabilidad de la inversión dependerá de la capacidad de AT&T México para mejorar sus resultados y ejecutar sus planes de negocio.

La Bolsa Mexicana de Valores destacó que AT&T México es el segundo más grande operador móvil en México, con aproximadamente 24.7 millones de suscriptores móviles al 31 de diciembre de 2025, y provee servicios integrados de telecomunicaciones incluyendo telefonía móvil, internet, y servicios de valor agregado bajo títulos de concesión otorgados por la SICT.

PUBLICIDAD

Al 31 de diciembre de 2025, AT&T México reportó ingresos consolidados por $85.4 mil millones de pesos y utilidad de operación por $1.4 mil millones de pesos.

La adquisición representa un movimiento estratégico para ampliar la participación indirecta de Televisa en las telecomunicaciones móviles. Sin embargo, su impacto definitivo dependerá del desempeño de AT&T México y de la capacidad de la nueva sociedad para generar rentabilidad a mediano y largo plazo.