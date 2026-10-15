Detectan ameba “comecerebros” en seis lagos artificiales de Mérida: prohíben contacto con el agua

Doctor Alberto Alcocer, secretario de Salud de Yucatán, habla sobre los estudios se están realizando en los lagos artificiales de Mérida, donde se detectó la ameba Naegleria conocida como "comecerebros"

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Seis de nueve lagos artificiales analizados en Mérida dieron positivo a la presencia de la ameba Naegleria, conocida popularmente como “comecerebros”, por lo que las autoridades sanitarias prohibieron el contacto humano con el agua de estos sitios e iniciaron acciones de saneamiento para reducir los riesgos a la población.

Los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) informaron el 14 de octubre que los resultados de laboratorio confirmaron la presencia del organismo en seis cuerpos de agua ornamentales ubicados en distintos puntos de la capital yucateca.

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“Como medida preventiva, hemos restringido temporalmente el acceso o contacto con el agua en los seis espacios donde se obtuvieron resultados positivos”, dijo el secretario de Salud estatal, Alberto Alcocer.

La alerta se produjo después de que en septiembre se confirmara la muerte de un hombre de 34 años a causa de una infección por Naegleria fowleri, una especie de ameba que puede ingresar al organismo por la nariz y provocar una enfermedad grave que afecta el cerebro.

¿En qué lagos de Mérida detectaron la ameba comecerebros?

Se detectó la presencia en lagos artificiales de Yucatán la ameba Naegleria fowleri "comecerebros", en la foto, Lago del Parque de la Plancha (especial)

De acuerdo con los resultados difundidos por las autoridades sanitarias, la ameba fue detectada en los siguientes cuerpos de agua:

Lago de Plaza La Isla.

Lago Oriente del complejo Cabo Norte.

Lago Principal del complejo Cabo Norte.

Lago del Zoológico del Centenario.

Lago del Gran Parque La Plancha.

Lago del Parque Ecológico del Poniente.

En contraste, las pruebas realizadas en otros tres sitios no identificaron la presencia del organismo: el lago Central de Cabo Norte, el Acuaparque y el lago del Zoológico Animaya.

Los SSY precisaron que los nueve cuerpos de agua examinados son artificiales y tienen una función ornamental, por lo que no están destinados a actividades de natación. Sin embargo, los resultados llevaron a establecer medidas preventivas para impedir que las personas entren en contacto con el agua de los seis lagos afectados.

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Las restricciones no implican el cierre general de los parques ni de los zoológicos donde se encuentran estos espacios. La prohibición se concentra en el contacto con el agua de los cuerpos señalados, mientras continúan las acciones sanitarias correspondientes.

Muerte de un hombre detonó la vigilancia sanitaria

Carlos tenía 33 años, era instructor de wakeboard, falleció tras infectarse con la ameba comecerebros Naegleria fowleri en el lago artificial de Plaza La Isla Mérida, Yucatán Foto: Redes sociales

El antecedente de la alerta se remonta a septiembre, cuando un hombre de 34 años, quien trabajaba como instructor de wakeboard en el lago de Plaza La Isla, falleció a consecuencia de una infección por Naegleria fowleri.

Según la información oficial, el fallecimiento ocurrió el 8 de septiembre y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó la causa de la infección. Posteriormente, los análisis de muestras de agua del lago identificaron la presencia de la ameba.

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Tras el caso, las autoridades mantuvieron bajo vigilancia sanitaria a 361 personas que habían estado en el lugar. El seguimiento concluyó el 4 de octubre sin que se reportaran nuevos casos relacionados con esa exposición, de acuerdo con los SSY.

La detección del organismo en los otros cuerpos de agua amplió las medidas preventivas y motivó la coordinación entre autoridades sanitarias e instituciones académicas para atender la situación.

¿Qué es la ameba comecerebros y cómo se transmite?

Una ilustración tridimensional de Naegleria fowleri expone la morfología del protozoo y sus estructuras celulares en un entorno acuático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Naegleria fowleri es un organismo microscópico que habita de manera natural en el suelo y en aguas dulces templadas, como lagos, ríos y estanques. Se le conoce como “ameba comecerebros” porque, en casos excepcionales, puede ingresar por la nariz y llegar al cerebro, donde provoca la meningoencefalitis amebiana primaria.

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Esta enfermedad es poco frecuente, pero tiene una elevada tasa de mortalidad y puede avanzar rápidamente.

La principal vía de infección ocurre cuando el agua contaminada entra por las fosas nasales, por ejemplo, durante actividades acuáticas. Beber agua contaminada no representa una vía reconocida de transmisión de esta ameba, que tampoco se contagia de persona a persona.

Entre los primeros síntomas se encuentran dolor de cabeza intenso, fiebre, náuseas y vómitos. Posteriormente, pueden presentarse rigidez de cuello, confusión, convulsiones y alteraciones de la conciencia.

Ante la aparición de síntomas compatibles después de una exposición a agua dulce templada, se recomienda buscar atención médica inmediata y comunicar al personal de salud el antecedente de contacto.

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Autoridades preparan acciones de saneamiento

Los SSY establecieron que los responsables de los lagos afectados deberán realizar las labores de saneamiento correspondientes, con el acompañamiento de especialistas de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).

La reapertura de los cuerpos de agua dependerá del cumplimiento de las condiciones sanitarias y de los resultados de las evaluaciones de laboratorio que determinen las autoridades competentes.

Además, se trabaja en una mesa interinstitucional para establecer medidas permanentes de vigilancia y regulación sanitaria de estos espacios.