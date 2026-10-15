Gaby Platas llama a denunciar ante Profeco por la cancelación de Enrollados y pone en aprietos a Adal Ramones

Otro Rollo regresa con todo su elenco original: Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España promete un reencuentro explosivo.

Guardar

La cancelación de Enrollados, la gira que reuniría al elenco de Otro Rollo, volvió a enfrentar a Gaby Platas y Adal Ramones.

La actriz aseguró que su antigua amistad con el conductor terminó después de los problemas con el espectáculo y llamó a los compradores que todavía no recuperan su dinero a presentar una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

PUBLICIDAD

En un encuentro con medios como Ventaneando y De Primera Mano, Platas cuestionó la actuación de Ramones durante la organización del proyecto y afirmó que, pese a sus advertencias, nunca recibió respuestas satisfactorias.

El origen de la polémica en torno a la gira Enrollados

El espectáculo pretendía reunir a Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Eduardo España, figuras que alcanzaron popularidad con Otro Rollo.

Sin embargo, los problemas comenzaron antes del estreno, previsto para enero de 2026.

Las empresas One y Music Vibe anunciaron modificaciones en las fechas por dificultades logísticas. Posteriormente, algunos integrantes denunciaron falta de comunicación, incumplimientos contractuales y cambios de calendario sin su consentimiento.

PUBLICIDAD

MusicVibe y One niegan responsabilidad en la suspensión de la gira y destacan sus esfuerzos para lograr el evento de 'Otro Rollo' (IG)

Platas y España anunciaron su salida del proyecto. Finalmente, el 21 de enero, Ramones confirmó la cancelación definitiva de la gira.

La decisión dejó pendientes los reembolsos de los boletos y abrió una disputa entre antiguos compañeros.

Gaby Platas y Mauricio Castillo arremeten contra Adal Ramones

Platas aseguró que fue Adal quien presentó al elenco con los organizadores del espectáculo, personas con las que ella no había trabajado anteriormente.

“Eran sus amigos, quizá socios, yo no lo sé”, declaró sobre la relación del conductor con los promotores.

La actriz afirmó que comenzó a detectar irregularidades y que compartió sus preocupaciones con Ramones. “Por desgracia, nuestra relación se rompió”, reconoció.

También reveló que compró entradas para sus familiares y consiguió recuperar el dinero después de realizar los trámites correspondientes.

“Compré entradas, pagué entradas para mi familia. Al final, yo hice todo el proceso requerido y pude recuperar el dinero, pero conozco gente que no lo ha hecho (...) es muy importante que contacten con Profeco”, expresó.

Mauricio Castillo y Gaby Platas se distanciaron de Adal Ramones. (Cortesía)

Mauricio Castillo también manifestó su decepción con Ramones. En declaraciones al programa Hoy, aseguró que el conductor fue el único integrante que no firmó contrato.

PUBLICIDAD

“Él, desde que sucedió esto, no ha vuelto a hablar, no se ha vuelto a comunicar conmigo”, señaló Castillo.

El actor cuestionó la relación de Adal con una de las productoras, aunque sus declaraciones no acreditan responsabilidad legal del conductor.

La versión de Adal Ramones

Ramones atribuyó el fracaso de Enrollados a deficiencias publicitarias, problemas logísticos y decisiones que se tomaron con exceso de confianza.

“Lamento profundamente que un gran sueño que todo el equipo de Otro Rollo tenía con esta gira se esté cancelando de manera definitiva”, escribió en enero.

Posteriormente, explicó que no había firmado contrato porque su equipo legal todavía revisaba las condiciones cuando comenzaron los problemas.

“No hubo promoción, no hubo spots. Y Music Vibe admitió su error desde enero”, declaró.

El conductor sostuvo que las empresas organizadoras se comprometieron a devolver el importe de los boletos y aseguró que intentó rescatar el proyecto junto con Yordi Rosado.

PUBLICIDAD

Adal Ramones aclara la razón por la que no firmó contrato para la gira 'Enrollados', desmintiendo rumores de traición al equipo. (Cortesía / RS)

¿Qué es y cuál es la función de la Profeco?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es la institución encargada de proteger los derechos de quienes adquieren bienes y servicios en México.

Ante la cancelación definitiva de un espectáculo, las empresas responsables deben informar cómo realizarán los reembolsos, que incluyen el precio del boleto y los cargos por servicio.

Según la Ley Federal de Protección al Consumidor, también puede corresponder una compensación mínima del 20% cuando la cancelación es atribuible al proveedor.

Profeco puede recibir quejas, intervenir en procedimientos de conciliación y vigilar el cumplimiento de esas obligaciones.

A casi nueve meses de la cancelación de Enrollados, el conflicto sigue abierto. La amistad de su elenco se perdió y las empresas organizadoras permanecen bajo escrutinio por el dinero de las entradas, que hasta ahora no ha sido devuelto.

PUBLICIDAD