“A lo mejor le hacía falta un papá”: Laura Zapata genera polémica al hablar de Sasha Sokol y recordar relación de Thalía con hijo de Díaz Ordaz

Laura Zapata sugirió que la cantante buscaba una figura paterna en Luis de Llano y recordó la relación de su hermana con un hombre 20 años mayor. Sus dichos le valieron críticas en redes. (Cuartoscuro)

Guardar

La actriz Laura Zapata provocó reacciones de rechazo en redes sociales después de sugerir que Sasha Sokol pudo haber buscado una figura paterna al relacionarse con el productor Luis de Llano cuando tenía 14 años. Zapata hizo la comparación al recordar la relación que su hermana Thalía sostuvo con Alfredo Díaz Ordaz, hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz.

Las declaraciones surgieron durante un encuentro con reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que una periodista le preguntara sobre la manera en que la serie Timbiriche de ViX retrata la relación entre Sokol y De Llano.

PUBLICIDAD

La producción, estrenada el 9 de octubre, muestra en sus primeros capítulos escenas que, a decir de sus críticos, insinúan que fue la cantante quien tomó la iniciativa para acercarse al productor, entonces de 39 años.

Los polémicos dichos de Laura Zapata

Laura Zapata fue criticada por hablar del tema. Crédito: Atypical Te Ve

Ante el señalamiento de que la serie revictimiza a Sokol al mostrarla como quien sedujo a De Llano, Zapata respondió sin matices: “Era una niña, no puede seducir a un señor de tantos años más, casi 20”.

Sin embargo, el comentario que detonó la controversia llegó después. “A lo mejor a Sasha le gustaban los señores. A lo mejor le hacía falta un papá: muchas jovencitas que no tienen papá buscan una imagen paterna, un señor que las apoye, quiera y apapache”, declaró, aunque aclaró que desconocía la vida personal de la cantante.

PUBLICIDAD

Zapata amplió su argumento con una generalización sobre las relaciones entre mujeres jóvenes y hombres mayores.

“Se asustan de unas cosas extrañísimas. Durante toda la vida han existido este tipo de relaciones”, afirmó, y añadió: “Lo que pasa es que, en la historia de la humanidad, por naturaleza las mujeres buscamos hombres importantes y poderosos”.

En otro momento de la misma entrevista, Zapata dirigió sus críticas hacia la familia de la cantante. Cuestionó directamente la actuación de la madre de Sasha Sokol ante una relación entre su hija adolescente y un hombre adulto con una posición de poder dentro de Televisa.

PUBLICIDAD

“Perdona la palabra, pero sí son chingaderas, era una niña de 14 años. ¿Pero dónde estaba la mamá? ¿Por qué la mamá la dejaba?”, expresó la actriz.

Cabe destacar que la propia Sasha Sokol explicó en marzo de 2026 que su familia desconocía la relación en su momento y que después tomaron medidas para separarla del productor en cuanto se enteraron de lo ocurrido.

Recuerda relación de Thalía y Alfredo Díaz Ordaz, con 20 años de diferencia

Para sostener su teoría sobre la ausencia paterna, Zapata recurrió al romance que su hermana Thalía sostuvo con Alfredo Díaz Ordaz, productor musical e hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz.

La pareja se conoció en 1989, cuando Thalía tenía 19 años y él, casi 40, mientras ella buscaba consolidarse como solista fuera de Timbiriche.

En ese momento, Díaz Ordaz estaba casado con Paulina Castañón Ríos Zertuche, con quien tenía dos hijas, y se divorció de ella para dedicarse a la relación con la cantante.

PUBLICIDAD

Díaz Ordaz produjo los primeros dos discos de Thalía como solista y la relación se mantuvo durante cuatro años, pese a que la familia del productor no aprobaba del todo el noviazgo. La pareja llegó a comprometerse, pero la boda nunca se concretó: Díaz Ordaz murió el 15 de diciembre de 1993 por hepatitis C, mientras Thalía grababa la telenovela Marimar.

En una entrevista posterior con Verónica Castro para el programa Mentiras y Verdades, Thalía describió el momento en que recibió la noticia: “Fue terrible, me dan la noticia de que acababa de fallecer; me quedé petrificada, como en shock, como esto no está pasando”.

PUBLICIDAD

“A Thalía le faltaba papá, ¿no? Su papá se murió muy joven. Digo, cuando era ella una niña”, sostuvo Zapata, aunque matizó de inmediato: “No quiere decir que estoy diciendo que eso le pasó”.

Thalía y Alfredo Díaz Ordaz (Foto: Cuna de Grillos)

Sobre si presenció el enamoramiento de su hermana, Zapata fue categórica. “Sí, yo la veía enamorada, ¿eh? Pero es que las mujeres buscamos hombres poderosos y los hombres buscan mujeres jóvenes para diseminar su semilla. No, pues a mí no me puede incomodar las decisiones ajenas y además yo veía a Thalía realmente enamorada, realmente muy contenta y Alfredo pues era una bellísima persona”, declaró.

PUBLICIDAD

Las declaraciones de Laura Zapata provocaron un rechazo generalizado en redes sociales. Usuarios la acusaron de revictimizar a Sokol, de ignorar el contexto estructural detrás de este tipo de relaciones y de justificar el vínculo con De Llano bajo el argumento de una presunta ausencia paterna. Varios comentarios cuestionaron además la legitimidad de que Zapata opinara sobre el caso.

Otras figuras del espectáculo también critican la serie por el caso Sokol

Actores de la serie Timbiriche. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Flor Rubio y Ana María Alvarado, conductoras de programas matutinos, calificaron la producción de “una vergüenza” y sugirieron que debería llamarse “Sasha y Luis de Llano”, ya que consideran que la trama se enfoca únicamente en esa relación pese al título de la serie.

PUBLICIDAD

Alvarado añadió que la producción incluye un mensaje de apoyo a víctimas de abuso de la asociación Adivac, lo que a su juicio no justifica el uso de una experiencia dolorosa con fines de lucro.

El actor Mauricio Martínez cuestionó que la historia se use como “narrativa comercial”, mientras Joanna Vega-Biestro acusó que “usan una historia con morbo para entretener”.

El productor ejecutivo Pablo Cruz respondió a los señalamientos y sostuvo que el proyecto se construyó “a partir de información pública y una investigación periodística”.

En la serie, Osvaldo Benavides interpreta a Luis de Llano y Macarena García, hija de la actriz Amairani, da vida a Sasha Sokol.

El caso judicial de Sokol contra De Llano llegó hasta la Suprema Corte

El caso Sasha Sokol y Luis de Llano impulsa nuevo criterio judicial: víctimas podrán exigir indemnización sin límite. (Infobae México)

La controversia ocurre en paralelo a un proceso judicial que incluso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La cantante presentó una demanda civil por daño moral en 2022 contra De Llano, después de que el productor reconociera en una entrevista con Yordi Rosado la relación que sostuvo con ella cuando era menor de edad.

PUBLICIDAD

Un juzgado condenó a De Llano por daño moral en mayo de 2023. El 25 de junio de 2025, la Primera Sala de la SCJN negó por unanimidad el amparo directo en revisión 34/2024 promovido por el productor y dejó firme la condena, en una resolución que estableció que las acciones civiles por abuso sexual contra menores de edad no prescriben.

La sentencia señala que “el abuso sexual en la etapa de la niñez y adolescencia puede generar daños que trascienden durante mucho tiempo”, por lo que “es dable presumir que la persona menor de edad víctima de abuso sexual necesariamente presentará un daño que puede subsistir por mucho tiempo”.

Sokol ha acusado que De Llano mintió ante el juzgado al declarar que la relación “no había existido más que en la mente de una niña fantasiosa”, y que también afirmó falsamente que sus padres estaban de acuerdo con el vínculo. La cantante adelantó que donará la indemnización que reciba a una fundación de apoyo a víctimas de violencia sexual.

La resolución obliga a De Llano a ofrecer una disculpa pública, tomar un curso de sensibilización sobre género y abstenerse de volver a referirse públicamente a Sokol. El productor incumplió reiteradamente estas medidas, lo que derivó en su detención el 2 de septiembre de 2026, cuando cumplió dos arrestos administrativos de 15 horas cada uno en el Centro de Sanciones Administrativas “San Fernando”, en la alcaldía Tlalpan.

El equipo legal de la cantante ha advertido que, de continuar el incumplimiento, De Llano podría incurrir en el delito de desacato a un mandato judicial, con una pena de hasta cinco años de prisión.