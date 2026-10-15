México

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy 15 de octubre: PIB de México reporta un crecimiento de 1.4%

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

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13:52 hsHoy

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora presentó los indicadores de este sector entre enero y agosto de 2026:

  • Llegada de 67.7 millones de viajeros internacionales, un aumento de 6.3%
  • Llegada de 32.7 millones de turistas internacionales, un aumento de 3.9%
  • Derrama económica de 24 mil 152 millones de dólares, un aumento de 0.9%
  • Llegada de 8.2 millones de cruceristas, un aumento de 13.5%
  • Gasto de cruceristas de 716 mil millones de dólares, un aumento de 17.3%

Tren Maya

  • Pasajeros extranjeros transportados: 65 mil 037, un aumento de 1.6%

Países donde México tiene una alta popularidad:

  • Colombia
  • Brasil
  • Japón
  • Canadá
  • Australia
  • Suiza

Museos - Zonas Arqueológicas

  • 7.55 millones de visitantes a museos
  • 6-20 millones de visitantes a zonas arqueológicas

Flujo turístico en agosto de 2026

  • Viajeros internacionales: 8 millones, un aumento de 1.3%
  • Turistas internacionales: 3.8 millones, un aumento de 0.5%
  • Derrama económica de 2 mil 409 millones de dólares, un aumento de 7%
13:51 hsHoy

En 2024, México contribuyó con el 60% de la reducción de la población en situación de pobreza en la región. Asimismo, desde 2014 el país registra una disminución promedio anual de pobreza de 2.3 puntos porcentuales por año, de acuerdo con la CEPAL.

13:42 hsHoy

En el segundo trimestre de 2026 el PIB de México creció un 1.4% por encima del promedio de la OCDE (0.7%).

13:39 hsHoy

Comienza la conferencia de prensa

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