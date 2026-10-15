México

El Plantel 5 de bachilleres reanuda clases tras agresión a estudiantes

Autoridades municipales y educativas acordaron reforzar la vigilancia y las condiciones en los alrededores de la escuela

Colegio de Bachilleres Plantel 05 Satélite.
Suspensión de clases en el Colegio de Bachilleres Plantel 05 Satélite (redes)
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El Colegio de Bachilleres (Colbach) anunció que el Plantel 5 Satélite reanuda este jueves 15 de octubre sus actividades escolares presenciales, tras los acontecimientos de violencia registrados durante los últimos días en el plantel ubicado en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. La institución busca evitar mayores afectaciones en la trayectoria académica de los estudiantes.

El aviso, detalla que el miércoles 14 de octubre se realizaron labores de limpieza y acondicionamiento del plantel como paso previo al regreso de la comunidad escolar.

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El Colbach y el ayuntamiento de Tlalnepantla acuerdan reforzar la vigilancia

Tlalnepantla de Baz Portada
Autoridades de Tlalnepantla de Baz se comprometieron a que ahora si habrá seguridad en las inmediaciones del plantel (Jorge Contreras/Infobae México)

Las autoridades educativas informaron que, en días pasados, se realizó una reunión de coordinación interinstitucional entre el Colegio de Bachilleres y la presidencia municipal de Tlalnepantla de Baz, donde participaron también representantes de la Subsecretaría de Educación Media Superior, la Secretaría General del Colbach y la Coordinación Sectorial de la Zona Norte.

Del encuentro resultaron líneas prioritarias de colaboración en donde el municipio ahora si diera

  1. Seguridad escolar,
  2. Vigilancia
  3. Obra pública
  4. Mejoramiento del alumbrado
  5. Desazolve

La participación ciudadana, con el objetivo es generar condiciones seguras para la comunidad educativa del plantel.

La institución precisa que dialogó con las autoridades competentes en seguridad pública para fortalecer la vigilancia y la presencia preventiva en el exterior del plantel. La medida busca proteger a estudiantes, docentes y personal directivo y administrativo durante las actividades escolares, situación que no se había dado.

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La dirección del plantel atendió quejas de madres, padres y estudiantes

Bachilleres Plantel 5 satélite Tlalnepantla Edomex alumnos
Bachilleres Plantel 5 satélite Tlalnepantla Edomex alumnos (FB)

Antes del acuerdo con el municipio, la dirección del Plantel 5 Satélite desarrolló acciones de atención, diálogo y coordinación con madres y padres de familia, estudiantes y docentes. El propósito fue revisar los asuntos planteados y establecer mecanismos de atención y seguimiento.

El Colbach sostiene que estas acciones responden al compromiso institucional de que toda inconformidad, queja o denuncia sea escuchada mediante las vías correspondientes. La institución busca garantizar el respeto a los derechos de todas las personas y evitar cualquier forma de violencia o confrontación.

El documento no detalla cuáles fueron los acontecimientos específicos que motivaron estas acciones durante los días previos al aviso.

La dirección del plantel hace un llamado a la comunidad para que el regreso a clases se desarrolle de manera ordenada, responsable y respetuosa. La institución insiste en privilegiar en todo momento la seguridad, el diálogo y la convivencia pacífica.

“Ninguna diferencia debe poner en riesgo la integridad de las personas ni la continuidad de las actividades educativas”, señala el Colegio de Bachilleres en el aviso firmado por la dirección del plantel.

La institución anuncia que continuará dando seguimiento a los planteamientos formulados por la comunidad y que mantendrá la coordinación con las autoridades competentes para fortalecer las condiciones del plantel y su entorno.

El Colbach reiteró su compromiso con una comunidad libre de violencia, basada en el respeto y la convivencia pacífica. La institución subraya que cada inquietud, queja o denuncia debe contar con espacios adecuados de escucha, privilegiando las vías institucionales y la legalidad.

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