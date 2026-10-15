Clausuran Casa de Chucky en Lindavista tras quejas vecinales

La alcaldía Gustavo A. Madero ordenó detener las actividades de la casa temática de Chucky en Lindavista los días 15 y 16 de octubre, tras reclamos por aglomeraciones, tráfico y basura. (Gemini)

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La Alcaldía Gustavo A. Madero suspendió de manera temporal las actividades de la casa temática dedicada a Chucky en la colonia Lindavista, después de que la llegada masiva de visitantes generó quejas vecinales por filas, tránsito, basura, ambulantaje y alteraciones en la rutina de la zona. La medida estará vigente los días 15 y 16 de octubre de 2026.

El inmueble, conocido como “La Fábrica de Chucky, el Muñeco Diabólico”, se encuentra en la calle Quito número 864, en Lindavista. Desde el inicio de octubre, la vivienda atrajo a miles de personas tras viralizarse en redes sociales por su decoración inspirada en el personaje de la saga Child’s Play.

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La fachada puede visitarse de forma gratuita y forma parte de una tradición de la vivienda, que cambia su decoración durante celebraciones como Halloween, Día de Muertos y Navidad. Este año, una figura de Chucky de varios metros de altura y muñecos en bandas con movimiento se convirtieron en el principal atractivo para los asistentes.

La administración local informó que la decisión responde a reportes de habitantes de Lindavista. En su comunicado, precisó que “los días 15 y 16 de octubre de 2026, quedarán suspendidas temporalmente las actividades” en el inmueble ubicado en Quito 864.

La suspensión temporal de “La Fábrica de Chucky, el Muñeco Diabólico” busca prevenir incidentes y restablecer condiciones de convivencia en la colonia Lindavista. (Facebook Facebook Alcaldía Gustavo A. Madero)

La Alcaldía Gustavo A. Madero indicó que la determinación surgió a partir de “diversas inconformidades manifestadas por vecinas y vecinos de la zona”, relacionadas con la cantidad de personas que acudieron al sitio desde que la decoración comenzó a circular en plataformas digitales.

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Las filas para ingresar o tomarse fotografías rodearon las calles cercanas a la vivienda y, de acuerdo con los reclamos difundidos entre habitantes e internautas, llegaron a prolongarse durante varias horas. La concentración de visitantes también derivó en dificultades para el tránsito y el acceso a domicilios de la colonia.

Entre los comentarios expuestos por residentes en TikTok e Instagram se encuentra el de una persona que señaló: “Hasta para llegar a tu casa es un relajo”. Otra expresó: “Nos afectan mucho”, en referencia a las consecuencias de la afluencia en una zona habitacional.

La presencia de vendedores ambulantes de comida, juguetes, globos y otros productos se sumó al desorden denunciado por vecinos. Algunos habitantes cuestionaron que se instalaran puestos alrededor del inmueble y pidieron que las autoridades impidieran las ventas en el lugar.

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Residentes de la zona denunciaron circulación en sentido contrario, consumo de alcohol y acumulación de residuos alrededor de la casa que se viralizó por su decoración. (Captura de pantalla TikTok @maffer.remt / @canelomirey)

“No permitan poner venta en el lugar”, escribió uno de los internautas que reaccionó a la concentración de asistentes. Otros comentarios también mencionaron la acumulación de residuos en las calles y conductas que, según los reclamos, afectaron la convivencia en la colonia.

Vecinos reportaron basura, tránsito y ambulantaje

Los habitantes de Lindavista señalaron que la asistencia diaria provocó tráfico en las vialidades próximas a la casa y que algunos automovilistas circularon en sentido contrario. “Pasan en sentido contrario, les vale si llevan niños, se orinan, tiran basura”, expuso uno de los mensajes.

Las quejas también incluyeron el consumo de bebidas alcohólicas por parte de personas que asisten a ver la decoración. A ello se añadió la basura que quedó en el entorno tras el paso de visitantes y comerciantes.

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“Esto es un reverendo caos y basura”, indicó otro comentario. Frente a esas expresiones, también surgieron mensajes que lamentaron que una actividad pensada para el disfrute público terminara con restricciones. “Por eso no podemos tener cosas bonitas”, escribió un internauta.

La alcaldía señaló que la suspensión tiene el propósito de atender los reportes recibidos y prevenir incidentes. En el documento difundido el 14 de octubre, afirmó que la medida busca “evitar situaciones que pudieran comprometer el orden, la tranquilidad y la seguridad de las personas”.

El gobierno de la demarcación agregó que la pausa temporal permitirá revisar las circunstancias reportadas y procurar condiciones adecuadas para la convivencia vecinal. “La suspensión temporal tiene como finalidad atender de manera oportuna las circunstancias reportadas, prevenir posibles incidentes y procurar condiciones adecuadas para la convivencia vecinal”, señaló.

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Miles de visitantes acudieron a la vivienda decorada con figuras del personaje de Child’s Play, lo que provocó filas durante horas y afectaciones para los habitantes de calles cercanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alcaldía pidió no acudir al inmueble durante la suspensión

La autoridad exhortó a la ciudadanía a no visitar la casa durante los dos días establecidos. “Se exhorta a la ciudadanía a abstenerse de acudir al inmueble durante los días señalados y a mantenerse atenta a los canales oficiales de información de esta Alcaldía”, indicó el comunicado.

Hasta el cierre de esta nota, la medida no precisa qué ocurrirá después del 16 de octubre ni establece si las visitas podrán reanudarse bajo nuevas condiciones. La suspensión anunciada se limita a los días 15 y 16 de octubre, mientras la Alcaldía Gustavo A. Madero atiende las inconformidades expuestas por residentes de Lindavista.

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En su mensaje, la demarcación sostuvo que mantendrá la atención a las demandas ciudadanas y el respeto a la convivencia comunitaria. También afirmó que las medidas preventivas buscan “salvaguardar la seguridad y el bienestar de quienes habitan y transitan por la demarcación”.