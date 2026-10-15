México

Pemex niega fuga en arroyo de Veracruz y afirma que el producto procede de instalaciones ajenas

La empresa petrolera no halló pérdidas de contención ni otras anomalías en sus instalaciones cercanas del sitio

Petróleos Mexicanos confirmó que su infraestructura opera sin pérdida de contención ni anomalías. Crédito: SNTIMP
Petróleos Mexicanos confirmó que su infraestructura opera sin pérdida de contención ni anomalías. Crédito: SNTIMP
Guardar

Pemex informó este 15 de octubre que no identificó una fuga en el arroyo Chacalapa, en Jáltipan, Veracruz, donde se detectó la presencia de un producto con características de hidrocarburo.

Tras verificar su infraestructura, la empresa señaló que tampoco encontró pérdida de contención ni otra anomalía relacionada con el petróleo, y atribuyó el origen a instalaciones y operaciones ajenas.

PUBLICIDAD

A solicitud de Protección Civil del municipio de Minatitlán, Veracruz, personal de Pemex acudió a la zona y proporcionó equipo especializado para contener y recuperar el material, según la empresa en un mensaje en redes sociales.

Pemex mantiene el monitoreo del área y señaló que continúa con acciones relacionadas con la seguridad, la responsabilidad social y el cuidado del ambiente.

Elevó Pemex en 12.4% sus emisiones de dióxido de azufre durante el 2026

Seis refinerías de Pemex procesan crudo para el que no están diseñadas. Crédito: Edgard Garrido / Reuters
La empresa liberó 349 mil 800 toneladas métricas del contaminante entre abril y junio, 38 mil 600 más que un año antes. Crédito: Edgard Garrido / Reuters

Pemex elevó 12.4% sus emisiones de dióxido de azufre entre abril y junio de 2026, al liberar 349 mil 800 toneladas métricas del contaminante. El aumento se atribuye al mayor contenido de azufre en el gas procesado en sus complejos y ocurre mientras la empresa prevé que las emisiones comiencen a bajar hacia el cierre del año, con la entrada en operación de plantas de recuperación de azufre.

PUBLICIDAD

En el mismo trimestre de 2025, Petróleos Mexicanos registró 311 mil 200 toneladas métricas de dióxido de azufre. La diferencia anual fue de 38 mil 600 toneladas, de acuerdo con su reporte financiero más reciente.

La petrolera dirigida por Juan Carlos Carpio Fragoso señaló que el mayor contenido de azufre del gas explica el incremento. “Se prevé que estas emisiones comiencen a disminuir hacia finales de 2026, conforme entren en operación las plantas de recuperación de azufre”, indicó la empresa.

El dióxido de azufre es un gas contaminante que puede formar compuestos dañinos al entrar en contacto con agua u otras sustancias presentes en el aire. Entre ellos están el ácido sulfúrico, el ácido sulfuroso y las partículas de sulfato, según Greenpeace.

La quema de carbón, petróleo y gas natural, así como los procesos de refinación de crudo, son las principales fuentes de este compuesto. La organización también asoció su exposición con irritación en nariz, garganta y vías respiratorias, tos, silbido al respirar, falta de aire y opresión en el pecho, además de enfermedades cardíacas y pulmonares.

Además, las emisiones de carbono de Pemex crecieron 0.5% durante el segundo trimestre de 2026: pasaron de 18.5 millones a 18.6 millones de toneladas métricas. La empresa vinculó esa alza con una mayor actividad en exploración y extracción, proceso de gas y refinación.

Información en desarrollo

Temas Relacionados

PemexVeracruzFuga De PetróleoÚltima horaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La copa que todos quieren levantar: así es el trofeo TANE que se entregará al ganador del Gran Premio de México

La obra de manufactura mexicana y compuesta por plata, vermeil de oro y aventurina natural, premiará a los pilotos que suban al pódium

La copa que todos quieren levantar: así es el trofeo TANE que se entregará al ganador del Gran Premio de México

La rutina de baile K-pop que puedes hacer en casa para fortalecer el abdomen y mejorar tu condición física

Bailar coreografías de K-pop se ha popularizado como una alternativa para hacer ejercicio en casa

La rutina de baile K-pop que puedes hacer en casa para fortalecer el abdomen y mejorar tu condición física

Temblor hoy en México: se registra sismo de 4.5 en Chiapas este 15 de octubre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: se registra sismo de 4.5 en Chiapas este 15 de octubre de 2026

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 15 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 15 de octubre

Óscar de la Hoya acusa a Canelo Álvarez de imponer intereses personales para realizar la pelea en Riad pese a bombardeos: “Valoren la vida”

El promotor criticó la cartelera “México contra el Mundo” a realizarse el 31 de octubre y cuestionó al tapatío por no cancelar el evento

Óscar de la Hoya acusa a Canelo Álvarez de imponer intereses personales para realizar la pelea en Riad pese a bombardeos: “Valoren la vida”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de octubre: van 17 policías identificados por abuso contra manifestantes en marcha por agua limpia en Jalisco

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de octubre: van 17 policías identificados por abuso contra manifestantes en marcha por agua limpia en Jalisco

Tras viralizarse video de operativo en Culiacán, Gabinete de Seguridad confirma siete detenidos con nexos a una célula delictiva

“Están matando a mi papito”: 665 policías y agentes de seguridad fueron asesinados en este sexenio l VIDEO

México, en la mira: lo que la etiqueta de “terrorista” a los carteles significa para las empresas que operan ahí

Centro Prodh acusa trabas de la Defensa para abrir archivos militares de la Guerra Sucia

ENTRETENIMIENTO

De la preventa al espectáculo: por qué Televisa realiza su fiesta anual y qué se decide en el Upfront

De la preventa al espectáculo: por qué Televisa realiza su fiesta anual y qué se decide en el Upfront

Difunden en redes mapa de U2 para el Estadio GNP Seguros: así será el gigantesco escenario para los capitalinos

Wendy Guevara responde a los rumores y aclara el supuesto veto de Televisa

Michelle Rodríguez defiende a Mariana Treviño tras la polémica por presunta agresión en ‘Mentiras All Stars’

Garbage ofrecerá concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX: cuándo y a qué hora será

DEPORTES

Luis “Matador” Hernández respalda a Gilberto Mora y Rafa Márquez como el futuro de la Selección Mexicana

Luis “Matador” Hernández respalda a Gilberto Mora y Rafa Márquez como el futuro de la Selección Mexicana

La copa que todos quieren levantar: así es el trofeo TANE que se entregará al ganador del Gran Premio de México

Óscar de la Hoya acusa a Canelo Álvarez de imponer intereses personales para realizar la pelea en Riad pese a bombardeos: “Valoren la vida”

Entre palapas y caballos españoles: así es el rancho en Guerrero donde Jorge Campos conecta con sus raíces

Benjamín Gil se convierte en nuevo entrenador de los Diablos Rojos del México