Pemex niega fuga en arroyo de Veracruz y afirma que el producto procede de instalaciones ajenas

Petróleos Mexicanos confirmó que su infraestructura opera sin pérdida de contención ni anomalías. Crédito: SNTIMP

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Pemex informó este 15 de octubre que no identificó una fuga en el arroyo Chacalapa, en Jáltipan, Veracruz, donde se detectó la presencia de un producto con características de hidrocarburo.

Tras verificar su infraestructura, la empresa señaló que tampoco encontró pérdida de contención ni otra anomalía relacionada con el petróleo, y atribuyó el origen a instalaciones y operaciones ajenas.

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A solicitud de Protección Civil del municipio de Minatitlán, Veracruz, personal de Pemex acudió a la zona y proporcionó equipo especializado para contener y recuperar el material, según la empresa en un mensaje en redes sociales.

Pemex mantiene el monitoreo del área y señaló que continúa con acciones relacionadas con la seguridad, la responsabilidad social y el cuidado del ambiente.

Elevó Pemex en 12.4% sus emisiones de dióxido de azufre durante el 2026

La empresa liberó 349 mil 800 toneladas métricas del contaminante entre abril y junio, 38 mil 600 más que un año antes. Crédito: Edgard Garrido / Reuters

Pemex elevó 12.4% sus emisiones de dióxido de azufre entre abril y junio de 2026, al liberar 349 mil 800 toneladas métricas del contaminante. El aumento se atribuye al mayor contenido de azufre en el gas procesado en sus complejos y ocurre mientras la empresa prevé que las emisiones comiencen a bajar hacia el cierre del año, con la entrada en operación de plantas de recuperación de azufre.

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En el mismo trimestre de 2025, Petróleos Mexicanos registró 311 mil 200 toneladas métricas de dióxido de azufre. La diferencia anual fue de 38 mil 600 toneladas, de acuerdo con su reporte financiero más reciente.

La petrolera dirigida por Juan Carlos Carpio Fragoso señaló que el mayor contenido de azufre del gas explica el incremento. “Se prevé que estas emisiones comiencen a disminuir hacia finales de 2026, conforme entren en operación las plantas de recuperación de azufre”, indicó la empresa.

El dióxido de azufre es un gas contaminante que puede formar compuestos dañinos al entrar en contacto con agua u otras sustancias presentes en el aire. Entre ellos están el ácido sulfúrico, el ácido sulfuroso y las partículas de sulfato, según Greenpeace.

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La quema de carbón, petróleo y gas natural, así como los procesos de refinación de crudo, son las principales fuentes de este compuesto. La organización también asoció su exposición con irritación en nariz, garganta y vías respiratorias, tos, silbido al respirar, falta de aire y opresión en el pecho, además de enfermedades cardíacas y pulmonares.

Además, las emisiones de carbono de Pemex crecieron 0.5% durante el segundo trimestre de 2026: pasaron de 18.5 millones a 18.6 millones de toneladas métricas. La empresa vinculó esa alza con una mayor actividad en exploración y extracción, proceso de gas y refinación.

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