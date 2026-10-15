Rafael Camara se suma a Checo Pérez, Colapinto y Bortoleto como el cuarto latinoamericano en la F1 para 2027

Rafael Câmara compartira pista con el mexicano Sergio “Checo” Pérez, el argentino Franco Colapinto y su compatriota Gabriel Bortoleto.

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La Fórmula 1 tendrá un nuevo representante latinoamericano en 2027. El brasileño Rafael Câmara dará el salto a la máxima categoría del automovilismo con Haas, tras firmar un contrato por “varios años” con la escudería estadounidense.

Su llegada lo reunirá en la parrilla con el mexicano Sergio “Checo” Pérez, el argentino Franco Colapinto y su compatriota Gabriel Bortoleto, por lo que Latinoamérica contará con cuatro pilotos en la categoría.

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El anuncio se dio a conocer este jueves 15 de octubre y confirmó el ascenso de uno de los jóvenes talentos brasileños que ha destacado en las categorías inferiores. Câmara, de 21 años, ocupará el lugar del francés Esteban Ocon, quien no continuará con el equipo para la próxima temporada.

Rafael Câmara llega a Haas tras destacar en las categorías inferiores

(@HaasF1Team)

El ascenso de Rafa Câmara a la Fórmula 1 llega después de una trayectoria destacada en las categorías formativas. En 2025 se proclamó campeón de la Fórmula 3 y este año dio el salto a la Fórmula 2, campeonato que actualmente lidera con 207 puntos a falta de dos pruebas.

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Al volante de un monoplaza de Invicta Racing, el brasileño ha conseguido victorias en las carreras principales de España, Bélgica y Azerbaiyán, además de sumar seis podios y cinco poles. Estos resultados respaldan su promoción a la máxima categoría, donde debutará con Haas en 2027.

La escudería confirmó su incorporación mediante un comunicado: “El TGR Haas F1 Team se complace en anunciar la firma de un contrato de varios años con Rafael Camara, piloto brasileño que debutará en la Fórmula 1 con el equipo estadounidense en 2027”.

Câmara forma parte de la Academia de Ferrari desde 2021, al igual que Ollie Bearman, quien será su compañero en Haas. Además, ya tuvo una primera experiencia con un monoplaza de Fórmula 1 durante una sesión de pruebas con el VF-25 del equipo en Portimao, Portugal.

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El director de Haas, Ayao Komatsu, destacó tanto los resultados del brasileño en las categorías inferiores como su desempeño durante esa prueba.

“Estoy muy emocionado por fichar a un talento tan joven y extraordinario como Rafael Camara. No hace falta que les cuente sus logros en las fórmulas junior, han sido impresionantes, y en su temporada de debut en la F2, la velocidad que ha demostrado en momentos muy difíciles, como en las clasificaciones de Mónaco y Montreal, todo ello pone de manifiesto el potencial que tiene Rafa”, declaró.

Komatsu también recordó las sensaciones que dejó el piloto durante su primera experiencia con el equipo en Portugal. Según explicó, Câmara “demostró que podía desenvolverse muy bien sin disponer de mucho tiempo para familiarizarse con el coche”.

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El directivo japonés añadió que el brasileño mostró cualidades que fueron más allá de su velocidad: “Nos mostró algo más que pura velocidad. Supo crear un entorno para sacar lo mejor de sí mismo; fue muy impresionante y, sin duda, las vueltas que completó fueron especiales. Todos estamos entusiasmados”.

Por su parte, Gene Haas, propietario de la escudería, expresó su confianza en el potencial del joven piloto y en lo que puede aportar al proyecto.

“Estos pilotos jóvenes están bien preparados y pueden tener un impacto inmediato en el equipo. Rafa impresionó al equipo con su actuación en Portimao, así que esperamos aprovechar eso y consolidar nuestra relación a tiempo completo la próxima temporada”, señaló.

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(@ferraridriveracademy)

El propio Câmara reconoció la importancia de dar este paso en su carrera y agradeció la confianza de Haas, el respaldo de Ferrari y el apoyo de su familia.

“Estoy muy contento” por firmar con el equipo, expresó el brasileño, quien también consideró que se trata de un paso importante en su trayectoria.

“Gracias por la confianza que han depositado en mí. También a Ferrari por su apoyo y por todo lo que han aportado a mi desarrollo, así como a mi familia por estar siempre a mi lado durante este viaje. Ahora mi objetivo es prepararme de la mejor manera posible para este nuevo reto. Habrá mucho que aprender, y estoy deseando trabajar codo con codo con el equipo, conocer el coche y seguir desarrollándome como piloto”, agregó.

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La F1 celebra la llegada de Rafael Câmara

(Captura de pantalla)

Con el debut de Rafael Câmara en 2027, la Fórmula 1 volverá a contar con cuatro automovilistas latinos en la parrilla.

El brasileño coincidirá en la máxima categoría con el mexicano Sergio “Checo” Pérez, el argentino Franco Colapinto y su compatriota Gabriel Bortoleto.

La llegada del joven brasileño también fue celebrada por la propia F1, que publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en español titulado “Felices los cuatro”, en alusión a la canción del colombiano Maluma y a los cuatro representantes latinoamericanos que competirán en la próxima temporada.

Checo Pérez, Colapinto, Bortoleto y Câmara: así llegan los cuatro latinoamericanos a la F1

La última vez que cuatro pilotos de origen latinoamericano coincidieron en una temporada de Fórmula 1 fue en 2016, cuando la parrilla contó con Checo Pérez, entonces piloto de Force India; los brasileños Felipe Massa, de Williams, y Felipe Nasr, de Sauber, además del mexicano Esteban Gutiérrez, quien competía con Haas.

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Para 2027, el mexicano Sergio Pérez llegará como el piloto más experimentado del grupo. Debutó en la máxima categoría en 2011 con Sauber y, tras competir para distintas escuderías, regresó a la parrilla en 2026 como piloto de Cadillac.

Franco Colapinto, por su parte, debutó con Williams en el Gran Premio de Italia de 2024, cuando sustituyó a Logan Sargeant para disputar las últimas nueve carreras de aquella temporada. El argentino llegó a la F1 después de su recorrido por las categorías formativas.

Gabriel Bortoleto se incorporó a la categoría en 2025 como piloto titular de Sauber, después de proclamarse campeón de la Fórmula 3 en 2023 y de la Fórmula 2 en 2024. Para 2026, continuó en la parrilla como parte del proyecto de Audi, junto al alemán Nico Hülkenberg.

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Por su parte, Rafael Câmara completará el grupo latinoamericano en 2027. Tras destacar en las categorías inferiores, el brasileño afrontará su primera temporada con Haas con el reto de adaptarse a la máxima categoría del automovilismo.