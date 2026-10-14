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Beca Rita Cetina: qué beneficiarios reciben su pago mañana jueves 15 de octubre

La dispersión del apoyo educativo continúa durante octubre; consulta las fechas programadas

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La entrega de la Beca Rita Cetina para beneficiarios de continuidad continúa durante octubre de 2026, con depósitos correspondientes al bimestre septiembre-octubre.

Las familias deben prestar atención al calendario de dispersión para identificar cuándo está previsto el pago según la primera letra del apellido registrado.

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Este jueves 15 de octubre corresponde el turno de las personas beneficiarias cuyos apellidos comienzan con la letra S, de acuerdo con la programación proporcionada. Los recursos se depositan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario recurrir a intermediarios para recibir el apoyo.

¿Qué apellidos reciben la Beca Rita Cetina el jueves 15 de octubre?

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El calendario distribuye los depósitos a lo largo de varias jornadas, organizadas por la inicial del primer apellido de los beneficiarios. Para el bimestre septiembre-octubre de 2026, las fechas proporcionadas son las siguientes:

  • A, B: lunes 5 de octubre.
  • C: martes 6 de octubre.
  • D, E, F: miércoles 7 de octubre.
  • G: jueves 8 de octubre.
  • H, I, J, K, L: viernes 9 de octubre.
  • M: lunes 12 de octubre.
  • N, Ñ, O, P, Q: martes 13 de octubre.
  • R: miércoles 14 de octubre.
  • S: jueves 15 de octubre.
  • T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 16 de octubre.

Con esta distribución, quienes tienen apellidos que comienzan con S cuentan con el jueves 15 como fecha asignada, mientras que el viernes 16 está reservado para las letras T, U, V, W, X, Y y Z. La programación permite identificar el turno correspondiente sin necesidad de acudir diariamente a una sucursal para preguntar por el depósito.

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Si la fecha asignada ya pasó y el dinero no aparece, lo recomendable es revisar el estatus del beneficiario y comprobar el saldo de la tarjeta. La fecha del calendario sirve como referencia, pero la consulta individual es necesaria para conocer la situación particular del apoyo.

¿Cuánto dinero depositan por la Beca Rita Cetina?

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Para el esquema de secundaria descrito en la información proporcionada, el apoyo contempla un depósito de mil 900 pesos por familia con un estudiante inscrito. Cuando hay más de un alumno beneficiario en el hogar, se agregan 700 pesos por cada estudiante adicional.

Las cantidades quedan distribuidas de la siguiente manera:

  • 1 alumno: mil 900 pesos.
  • 2 alumnos: 2 mil 600 pesos.
  • 3 alumnos: 3 mil 300 pesos.

Por ejemplo, una familia con dos estudiantes recibiría 2 mil 600 pesos, mientras que otra con tres alumnos obtendría 3 mil 300 pesos, conforme a los montos señalados. La cantidad depende del número de estudiantes considerados dentro del apoyo, por lo que conviene revisar la información registrada para cada hogar.

Los depósitos se realizan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar y el esquema contempla pagos bimestrales, con excepción de julio y agosto, correspondientes al periodo vacacional. Estas cantidades se refieren a la modalidad de secundaria mencionada y no deben generalizarse automáticamente a otras etapas o modalidades del programa.

¿Cómo comprobar si el depósito ya llegó a la tarjeta?

Los pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre a todos los beneficiarios de continuidad comenzaron a distribuirse a partir del día de hoy (X@apoyosbienestar)
Los pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre a todos los beneficiarios de continuidad comenzaron a distribuirse a partir del día de hoy (X@apoyosbienestar)

Una opción para consultar la situación del apoyo es el Buscador de Estatus de la Beca Rita Cetina, disponible en el portal oficial del programa. Para realizar la búsqueda, se necesita ingresar la CURP del beneficiario y revisar la información que aparece en pantalla. Esta consulta permite comprobar los datos individuales sin depender únicamente de la fecha general de dispersión.

Otra alternativa consiste en verificar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o mediante la aplicación móvil de la institución. También se puede llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta para consultar el saldo. Si se requiere orientación adicional, está disponible la línea 55 1162 0300, de lunes a viernes, de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 14:00 horas.

La Beca Rita Cetina comenzó a operar en 2025 con una primera etapa dirigida a estudiantes de secundaria de escuelas públicas y posteriormente amplió su alcance a otros niveles de educación básica. Por ello, las familias deben consultar los avisos oficiales para conocer los requisitos y las condiciones vigentes de cada modalidad. Asimismo, es importante evitar compartir datos bancarios con desconocidos que prometan acelerar la entrega del dinero.

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