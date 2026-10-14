Al ritmo de “Querida” de Juan Gabriel, Clara Brugada llega al Congreso de la CDMX para presentar su Segundo Informe de Gobierno

Clara Brugada llega al Congreso de la CDMX para presentar su Segundo Informe de Gobierno.

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La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada llegó a las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México al ritmo de “Querida” de Juan Gabriel interpretada en mixteco, para presentar su Segundo Informe de Gobierno.

Durante su entrada, la líder de la capital del país estuvo acompañada por una gran parte de su gabinete y el dirigente capitalino de Morena, Paulo García.

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Comienza el Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada

Ernesto Villareal Cantú, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) destacó que con la mandataria capitalina las utopías han dejado de ser “un horizonte lejano para convertirse en realidades tangibles de dignidad, arte y bienestar”. Por ello, este partido político ha construido una alianza con Brugada con el objetivo de ampliar los derechos y seguir construyendo una ciudad más justa para todos los mexicanos y mexicanas.

“Durante dos años, el PT ha construido y acompañado las decisiones fundamentales para dar viabilidad al gobierno de la ciudad. Nuestros votos respaldaron los presupuestos de esta administración, las leyes de ingresos, reformas institucionales y nombramientos que han requerido el concurso de este congreso. Y cuando se propuso reconocer que cuidar, recibir cuidados y ejercer el autocuidado debía ser un derecho, nuestra bancada sumó sus propuestas y su voluntad para hacer posible la reforma y la ley del sistema de cuidados en esta Ciudad de México”, afirmó.

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Siguiendo con los discursos, la diputada Xóchitl Bravo de la bancada de Morena resaltó que Brugada “está dando resultados” en materia de seguridad, debido a que en junio se registró la cifra más baja de homicidios en quince años, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“Sabemos que cada delito lastima y que todavía hay personas que esperan justicia. Esa realidad nos obliga a redoblar el esfuerzo y para eso, jefa de gobierno, cuenta con la bancada de Morena. La paz en nuestra ciudad se está construyendo desde todos los ámbitos: con prevención, nuevas patrullas, equipamiento y capacitación policial. Pero también se están atendiendo las causas. Esa es una verdadera visión de Estado”, expresó.

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Clara Brugada durante su llegada al Congreso de la CDMX.

Participantes en la sesión del Congreso de la CDMX

Durante la sesión, la funcionaria estará acompañada de diversos personajes políticos como:

El Presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, magistrado Rafael Guerra Álvarez.

El licenciado Marat Baruch Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social, quien acudió en representación de la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

La senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa.

El licenciado Javier Joaquín López Casarín, alcalde en Álvaro Obregón.

La licenciada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, alcaldesa en Azcapotzalco.

El licenciado Luis Alberto Mendoza Acevedo, alcalde en Benito Juárez.

El licenciado José Giovanni Gutiérrez Aguilar, alcalde en Coyoacán.

El licenciado Carlos Orbañanos Rea, alcalde en Cuajimalpa.

El licenciado Ricardo Giancarlo Lozano Reynosa, alcalde en Gustavo A. Madero.

La licenciada María de Lourdes Paz Reyes, alcaldesa en Iztacalco.

La licenciada Aleida Alavez Ruiz, alcaldesa en Iztapalapa.

El licenciado José Fernando Mercado Huayta, alcalde en Magdalena Contreras.

El licenciado Mauricio Tabe Chártea, alcalde en Miguel Hidalgo.