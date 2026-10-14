México

De Tabasco a Campeche: cae “La Patrona”, operadora de una célula dedicada a la extorsión y secuestro que dirigía desde Ciudad del Carmen

Noemí “N” es identificada como una de las principales generadoras de violencia en la región

Detenida en Campeche generadora de violencia
Foto: Gabinete de Seguridad
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Noemí “N”, alias “La Patrona”, fue detenida en un operativo realizado por elementos de seguridad federal y de las Fuerzas Armadas en el estado de Campeche.

Las autoridades la identifican como una de las principales generadoras de violencia en la región de Jalpa de Méndez, en el estado de Tabasco, donde presuntamente está encargada de dirigir a una célula criminal relacionada con la venta de droga, extorsión, homicidios, secuestro, robo de vehículos y portación de armas de fuego.

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Su detención se llevó a cabo como parte de trabajos de inteligencia e investigación para desarticular grupos criminales, por lo que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por el delito de asociación delictuosa.

Las indagatorias permitieron a las autoridades identificar que Noemí “N” se ocultaba en Ciudad del Carmen, Campeche, desde donde coordinaba las actividades delictivas en la zona de Jalpa de Méndez, Tabasco.

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Alcalde de Jalpa de Méndez reconoció disputa criminal en el municipio

Alcalde de Jalpa de Méndez, Tabasco
Foto: Facebook / Ayuntamiento de Jalpa de Méndez

*Información en desarrollo...

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