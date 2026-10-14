Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emite medidas cautelares tras manifestación por la calidad del agua

Fotografía del 11 de octubre de 2026 que muestra a manifestantes en un enfrentamiento con integrantes de la Policía antidisturbios de México durante una protesta por el agua contaminada en Guadalajara (México). EFE/Francisco Guasco

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La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió dos medidas cautelares para proteger los derechos de las personas detenidas durante la manifestación por la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara}, así como de los elementos policiales que resultaron heridos durante los enfrentamientos del 11 de octubre de 2026.

Las disposiciones están dirigidas a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y a la Subsecretaría de Derechos Humanos de Jalisco. Entre las acciones solicitadas se encuentran brindar acompañamiento integral a las personas afectadas y sus familiares, además de garantizar la integridad jurídica y el ejercicio de la libre manifestación.

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CEDHJ solicita atención para manifestantes detenidos y policías heridos

Las medidas fueron emitidas como parte del seguimiento al acta de investigación 41/2026, abierta por los acontecimientos ocurridos durante la movilización para exigir agua potable en Guadalajara.

La primera disposición fue dirigida a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, a la que se solicitó implementar acciones para ofrecer acompañamiento integral a las 32 personas manifestantes detenidas y a sus familiares. La atención también deberá extenderse a los elementos de seguridad que sufrieron lesiones durante el enfrentamiento, así como a sus allegados.

Un boletín de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco detalla las medidas cautelares emitidas tras las protestas por la calidad del agua en Guadalajara. (@CEDHJ )

Con esta medida, el organismo estatal busca que las personas involucradas en los hechos reciban el respaldo correspondiente ante las consecuencias de lo ocurrido durante la protesta.

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La segunda resolución se dirigió a la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependencia adscrita a la Secretaría General de Gobierno de Jalisco. En este caso, la CEDHJ pidió establecer acciones que garanticen la integridad jurídica y la libre manifestación en los acontecimientos derivados de la movilización del 11 de octubre.

Comisión acompañará investigación sobre operativo policial en Jalisco

Ante el anuncio del gobernador, Pablo Lemus, sobre la apertura de una investigación interna para determinar posibles responsabilidades de personas servidoras públicas por el operativo desplegado durante la protesta, la CEDHJ manifestó su disposición para acompañar los trabajos.

El organismo señaló que su participación estará orientada a garantizar el respeto a los derechos humanos, la reparación del daño y la no repetición de hechos similares.

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CIUDAD DE MÉXICO, 14OCTUBRE2026.- Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, encabezó la Conferencia del Pueblo en tema del programa Sembrando Vida en Palacio Nacional. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia matutina de este miércoles, pidió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigar si las personas detenidas fueron víctimas de tortura, así como de otros tipos de violencia.