Mariana Ochoa reaviva la polémica y le responde a Érika Zaba: “Si ella se puso el saco”

Las integrantes del grupo musical OV7, Mariana Ochoa y Érika Zaba, figuran en un montaje fotográfico de dos paneles.

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Mariana Ochoa niega haber mencionado a Érika Zaba en La Casa de los Famosos México y lanza una frase que reaviva la tensión entre las excompañeras de OV7: “si ella se está poniendo el saco pues adelante”. La cantante habló en entrevista para Al Punto Noticias, donde también se dijo dispuesta a reunirse con Zaba para aclarar el conflicto.

“Yo nunca dije nombres, si ella se está poniendo el saco pues adelante, pero sí tenemos un café pendiente”, declaró Ochoa entre risas. “Que me diga de qué se puso el saco porque no sé de qué fue, ya platicaremos”, agregó.

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Erika Zaba exigió una disculpa por exponer intimidades en televisión nacional

El reclamo de Érika Zaba surgió después de que Ochoa revelara, durante su estancia en el reality, detalles de la vida privada de sus excompañeros y de presuntos privilegios económicos dentro del grupo. Zaba calificó esas declaraciones de “imprudentes” y aseguró que ya contactó a Ochoa por WhatsApp.

Erika Zaba señala a Mariana Ochoa de manipular los relatos sobre OV7. (IG: erikazaba)

“Contar intimidades de una amiga o hablar mal de una amiga pues eso no me parece, y ella ya lo sabe”, expresó Zaba ante la prensa. También desmintió que existieran privilegios económicos entre los integrantes: “Los OV7 siempre ganamos exactamente lo mismo”.

Zaba relató además que atravesó una enfermedad grave durante uno de sus embarazos, episodio del que “casi nadie se enteró”, y remarcó que en ese momento sí contó con el apoyo del resto del grupo. Pidió a Ochoa una disculpa pública: “No puede contar intimidades o cosas en televisión nacional, internacional”.

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Mariana Ochoa minimiza el reclamo sin confirmar a quién se refería

Ante la insistencia de los medios, Ochoa evitó confirmar si sus comentarios en el reality estaban dirigidos a Zaba. Sostuvo que nunca mencionó nombres de manera directa y dejó la responsabilidad de la interpretación en su excompañera.

La exOV7 pasó de ser la primera eliminada a ganar la cuarta temporada del reality tras 71 días de competencia. (Captura de pantalla YouTube)

La cantante aceptó que existe una conversación pendiente entre ambas, pero no ofreció detalles sobre el contenido específico de las revelaciones que generaron la molestia de Zaba. El tono de la respuesta, entre risas, contrastó con la seriedad del reclamo original.

Mariana Ochoa y Érika Zaba se conocen desde 1989, cuando ambas integraban La Onda Vaselina

Las dos cantantes comparten una historia de más de tres décadas. Ambas formaron parte del elenco infantil reunido por Julissa en 1989 para la puesta en escena de Grease, germen de lo que después sería La Onda Vaselina y, desde el año 2000, OV7.

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Junto con Ari Borovoy, Lidia Ávila, Óscar Schwebel, Kalimba y M’Balia Marichal, Ochoa y Zaba consolidaron uno de los grupos pop más exitosos de México en los años noventa, con ventas superiores a 5 millones de copias y sencillos en primer lugar de popularidad en México, España y Latinoamérica.

Ari Borovoy, Érika Zaba y Mariana Ochoa posan con otras tres personas en una sala, vestidos con atuendos de colores vivos y estampados de cómic. (oficialov7/Instagram)

El grupo se separó de forma definitiva en 2023 tras la gira Treinta

OV7 vivió una primera ruptura en 2003 y un reencuentro en 2010 que se mantuvo, con pausas, hasta diciembre de 2023. Ese año concluyó la gira Treinta, con la que celebraron tres décadas de trayectoria, y los siete integrantes decidieron no continuar juntos.

Problemas en el manejo financiero de los ingresos generados por los conciertos y la pérdida de confianza entre los miembros derivaron en auditorías, revisiones y, finalmente, en la ruptura. Desde entonces, cada integrante siguió su propio camino profesional.

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El grupo quedó dividido en dos bloques y disputa el uso de la marca OV7

Tras la disolución, Ari Borovoy, Érika Zaba, Kalimba y M’Balia Marichal continuaron presentándose juntos dentro del espectáculo 90’s Pop Tour. Mariana Ochoa, Lidia Ávila y Óscar Schwebel quedaron fuera de ese proyecto.

Los integrante de grupo de música Pop, OV7, posan para las fotos antes de dar su conferencia donde anunciaron su concierto de despedida en el zócalo capitalino. FOTO: Sandra Perdomo/CUARTOSCURO.COM

El conflicto escaló cuando el cartel del show 90’s Pop Tour: El Antro identificó a los cuatro integrantes como “Ex OV7” u “OV7”. Ochoa, Ávila y Schwebel rechazaron ese uso, pues el nombre está protegido por un contrato registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que exige el consentimiento unánime de los seis copropietarios de la marca.

Zaba aclaró públicamente que su cuarteto no utiliza el nombre del grupo en sus presentaciones actuales: “Los siete somos los dueños del nombre. OV7 somos los siete; nosotros cuatro no somos OV7”. Óscar Schwebel descartó un regreso a los escenarios como grupo: “Yo ya no regresaría al grupo, estoy en otra etapa de mi vida”.

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