La Frikiplaza tendrá un festival que combina K-pop y Halloween en el Centro Histórico de la CDMX

Un cartel publicitario del evento Kpop Horror Fest adorna la entrada del centro comercial Friki Plaza junto a varias ilustraciones de estilo pop coreano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Frikiplaza anunció la realización del K-pop Horror Fest, un evento que combinará música, coreografías y disfraces en su sede del Centro Histórico de la Ciudad de México. La convocatoria se difundió a través de la cuenta oficial del recinto.

El festival reunirá cuatro dinámicas centrales: Zombie Random Dance, La Caja Asustada, el Rally de Calaveritas (de carácter grupal) y un concurso de K-pop Dance Halloween. La organización invitó a los asistentes a presentarse disfrazados, con la posibilidad de ganar premios durante la jornada.

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Lo mejor del K-pop Horror Fest

Participantes con detallados disfraces de anime y videojuegos se reúnen en una concurrida convención de cosplay. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival de Frikiplaza reúne cuatro dinámicas pensadas para que los asistentes participen de forma activa durante toda la jornada:

Zombie Random Dance: una dinámica grupal que combina coreografías de K-pop con la estética de zombie propia de la temporada de Halloween.

La Caja Asustada: un reto individual con elementos de suspenso, pensado como una de las atracciones centrales del festival.

Rally de Calaveritas: una actividad grupal que incorpora referencias visuales del Día de Muertos a la dinámica del evento.

K-pop Dance Halloween: un concurso de baile abierto a los asistentes, con premios para quienes participen disfrazados.

La organización confirmó que los disfraces serán parte central de la experiencia, ya que los asistentes que acudan caracterizados tendrán oportunidad de ganar premios durante el concurso de baile.

Fecha y horario del evento

El K-pop Horror Fest se realizará el 17 de octubre a partir de las 2:00 p.m., según el cartel difundido por Frikiplaza en sus redes sociales.

Un cartel promocional anuncia el evento Kpop Horror Fest de FrikiPlaza, programado para el 17 de octubre con diversas actividades temáticas. (Frikiplaza Instagram)

Dónde se ubica Frikiplaza

Frikiplaza se encuentra sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Centro, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, a pocas cuadras de Bellas Artes. El recinto abrió sus puertas en 2003, originalmente bajo el nombre “Bazar del Entretenimiento y el Videojuego”, enfocado en la venta de tecnología y productos de entretenimiento.

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Con el paso del tiempo, el espacio se transformó en un punto de reunión para fans del anime, el manga, los videojuegos y el coleccionismo. Hoy cuenta con varios pisos de locales que ofrecen figuras coleccionables, peluches, ropa de personajes, cómics, consolas, cartas coleccionables y una zona de comida con oferta como ramen y onigiri.

El recinto también se consolidó como un espacio de venta de productos relacionados con la cultura coreana, entre ellos álbumes de K-pop y lightsticks, lo que lo convirtió en un punto de encuentro tanto para la comunidad otaku como para los fans del género surcoreano.

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Cómo llegar a Frikiplaza

La estación de Metro más cercana es Bellas Artes, que corresponde a las líneas 2 y 8, ubicada a un par de cuadras del recinto. También queda cerca la estación San Juan de Letrán, de la línea 8.

Quienes prefieran el Metrobús pueden tomar la Línea 4 (Ruta Norte), que tiene parada en la estación Bellas Artes, a unos minutos caminando de Frikiplaza.

Para quienes se trasladen en automóvil, existen estacionamientos públicos en la zona, entre ellos uno ubicado debajo del Palacio de Bellas Artes, con acceso desde avenida Juárez. Se recomienda considerar el tráfico habitual del Centro Histórico, especialmente durante las tardes.

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Por la cercanía con otros puntos de interés, quienes asistan al festival pueden aprovechar para recorrer la zona: a pocos metros se encuentran el mirador de la Torre Latinoamericana, la calle Madero hacia el Zócalo, la Casa de los Azulejos y la Alameda Central.

El auge del K-pop en México

A pocos minutos de que inicie el concierto del grupo de K-pop, el recinto está casi lleno, más de 50 mil aguardan por el inicio de ARIRANG en México (Anayeli Tapia Sandoval/Infobae México)

El K-pop Horror Fest se suma a un fenómeno de expansión cultural que ha cobrado fuerza en el país en los últimos años. México es considerado el mercado con mayor consumo de K-pop en Latinoamérica y ocupa la séptima posición a nivel mundial en streaming del género, solo detrás de potencias como Japón, Estados Unidos e Indonesia.

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De acuerdo con datos de la Fundación Coreana de 2024, México es el segundo país del mundo con más fans de cultura coreana, solo detrás de China, con más de 27.8 millones de personas interesadas en este fenómeno conocido como Hallyu. Según Spotify México, el consumo del género ha aumentado más de 500% en cinco años, y siete de cada diez oyentes tienen menos de 29 años.

Ciudades como la Ciudad de México, Puebla, Monterrey, Tijuana y Mérida destacan por su alta cantidad de reproducciones de artistas como BTS y Blackpink, los grupos más populares entre el público mexicano. Este interés también se refleja en el turismo: hasta 100 mil mexicanos viajan cada año a Corea del Sur, prácticamente la mitad motivados por conciertos y sitios emblemáticos del K-pop.

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El regreso de BTS a México en 2026 ilustró la magnitud de este fenómeno. El grupo agotó 136,400 boletos para tres fechas en el Estadio GNP en apenas 37 minutos, con una fila virtual que llegó a tener 1.1 millones de personas conectadas simultáneamente, una cifra que superó incluso a fenómenos masivos como Bad Bunny.

Este entusiasmo también se reflejó recientemente en la K-Expo México 2026, realizada del 24 al 27 de septiembre en el World Trade Center, donde más de 44 mil personas respondieron a la convocatoria organizada por la Agencia de Contenidos Creativos de Corea (KOCCA) y el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea. Empresas como JYP, Netflix e IPX, creadores de los personajes BT21 de BTS, superaron sus expectativas de afluencia durante el evento.

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En este contexto, los gobiernos de ambos países proyectan instaurar un Centro de Cultura K-Pop en México, con la intención de posicionar al país como epicentro de la cultura Hallyu en América Latina. Cifras de la firma Statista ubican a México en el tercer puesto de Latinoamérica en consumo general de contenidos surcoreanos, mientras que la demanda de K-dramas creció 39% en el último año, según Parrot Analytics.

Halloween y Día de Muertos como escenario del festival

Ambas festividades, aunque de origen distinto, comparten protagonismo en espacios comerciales y de entretenimiento durante estas semanas, con propuestas que integran disfraces, decoración temática y dinámicas de participación para el público. REUTERS/Toya Sarno Jordan

El K-pop Horror Fest se inserta en la temporada de celebraciones de octubre y noviembre, cuando Halloween y el Día de Muertos conviven en el calendario de actividades culturales de la Ciudad de México. Ambas festividades, aunque de origen distinto, comparten protagonismo en espacios comerciales y de entretenimiento durante estas semanas, con propuestas que integran disfraces, decoración temática y dinámicas de participación para el público.

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La fusión entre la estética de terror asociada a Halloween y la música K-pop responde a una tendencia que ya se ha replicado en otros espacios dedicados a fandoms internacionales, donde las comunidades de fans adoptan elementos de ambas tradiciones para sus encuentros. En el caso de Frikiplaza, la dinámica Zombie Random Dance y el Rally de Calaveritas incorporan directamente referencias visuales de la temporada de días de muertos y Halloween a las coreografías y actividades grupales propias de la cultura K-pop.