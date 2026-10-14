México

Suprema Corte avala restricciones a los alimentos chatarra en escuelas, incluyendo preparatorias y universidades

El fallo establece que la obligación del Estado de proteger el derecho a la salud se extiende a los espacios educativos

El objetivo es cuidar la alimentación de los menores de edad
El fallo de la Suprema Corte extendió las reglas alimentarias a las instituciones de educación media y superior. Crédito: Cuartoscuro
Guardar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó las reglas alimentarias para las escuelas y determinó que los lineamientos emitidos por la SEP y la Secretaría de Salud son compatibles con la Constitución. El Pleno tomó esta decisión en sesión este 13 de octubre, al resolver los amparos en revisión 127, 183 y 91.

Estas medidas restringen la oferta de productos dentro de los planteles para proteger la salud y promover una alimentación adecuada, pero no prohíben su consumo o comercialización fuera de las escuelas.

PUBLICIDAD

La SCJN sostuvo que las autoridades educativas y sanitarias tienen facultades para regular la preparación, distribución y venta de alimentos y bebidas con base en criterios nutrimentales.

El fallo también avaló que las reglas se apliquen en instituciones de educación media y superior, aunque las y los estudiantes sean mayores de edad. La obligación del Estado de proteger el derecho a la salud también alcanza los espacios educativos.

Suprema Corte descarta que las reglas escolares eliminen la libertad de comercio

El pleno del máximo tribunal federal estableció lineamientos más precisos para la transmisión de permisos
Las restricciones de la SCJN no vulneran la libertad de comercio porque las empresas pueden adaptar sus productos o vender fuera de los planteles. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La SCJN determinó que las restricciones no eliminan la libertad de comercio ni la libre concurrencia, porque las empresas pueden operar fuera de los planteles o adaptar su oferta a los productos autorizados dentro de ellos. Las cargas económicas derivadas de la regulación no superan el objetivo de proteger a la comunidad educativa.

PUBLICIDAD

En uno de los asuntos, el Pleno respaldó la prohibición de vender y publicitar productos con sellos o leyendas del etiquetado frontal de advertencia en las escuelas. La SCJN consideró que esas advertencias permiten identificar productos con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, calorías u otros nutrimentos críticos, y sirven para prevenir el sobrepeso y la obesidad.

La existencia de contratos celebrados antes de la entrada en vigor de los lineamientos tampoco exime a los proveedores de cumplir la normativa vigente, salvo en los supuestos previstos por el régimen transitorio.

SEP eliminó la comida chatarra de las escuelas públicas y privadas del país

Estos son los alimentos que prohibirá la SEP en escuelas.
La dependencia aplica normas obligatorias para regular la preparación y comercialización de alimentos y bebidas, desde educación básica hasta universidades. -(Jovani Pérez, Infobae)

La SEP aplicó una estrategia para eliminar la venta de comida chatarra en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, con el fin de combatir el sobrepeso y la obesidad entre niñas, niños y adolescentes mediante reglas para preparar, distribuir y vender alimentos y bebidas en planteles públicos y privados, desde educación básica hasta universidades.

Dicha medida forma parte del programa federal “Vive Saludable, Vive Feliz” y se vincula con el eje “Vida Saludable de la Nueva Escuela Mexicana. Su alcance incluye escuelas de educación media superior y superior, por lo que también regula cooperativas, cafeterías y otros puntos de venta universitarios.

Hacia finales de 2025, cerca de 86% de los planteles de educación básica y media superior ya no vendía comida chatarra, de acuerdo con la propia SEP.

Ley General de Educación prohíbe productos con sellos de advertencia

El objetivo es cuidar la alimentación de los menores de edad
Los lineamientos oficiales prohíben la distribución de refrescos, botanas industrializadas, frituras y platillos preparados con ingredientes que contengan sellos de advertencia. Crédito: Cuartoscuro

La reforma a los artículos 75 y 75 Bis de la Ley General de Educación se publicó en diciembre de 2023. La modificación facultó a la SEP para emitir lineamientos sobre los alimentos y bebidas dentro de las escuelas, bajo criterios nutrimentales establecidos por la Secretaría de Salud.

Estos lineamientos generales aparecieron en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024 y su cumplimiento obligatorio comenzó el 29 de marzo de 2025, 180 días después de su publicación. Las reglas abarcan productos preparados, procesados y a granel.

La prohibición alcanza alimentos y bebidas con sellos de advertencia por exceso de azúcares, grasas saturadas, grasas trans, sodio o calorías, así como aquellos con leyendas precautorias del etiquetado frontal mexicano. Tampoco se permite anunciar estos productos dentro de los planteles.

Entre los artículos que no pueden venderse o prepararse están refrescos, jugos de caja, néctares, bebidas azucaradas o gasificadas, aguas de sabor industrializadas y leches saborizadas. La restricción también incluye frituras, chicharrones, nachos, botanas industrializadas, dulces, donas, pasteles, flanes, helados de crema y paletas.

El objetivo es cuidar la alimentación de los menores de edad
Las cooperativas y cafeterías escolares sustituyeron los alimentos con sellos por agua natural, frutas de temporada, esquites y platillos tradicionales. Crédito: Cuartoscuro

Las escuelas tampoco pueden ofrecer hamburguesas, hot dogs, pizzas, cacahuates fritos con sal, cueritos, frutas en almíbar, crema entera o media crema. Un platillo preparado queda fuera de los lineamientos si utiliza ingredientes con sellos de advertencia.

Productos con cafeína o edulcorantes tampoco se permiten en los casos previstos por las reglas. La medida se limita a la venta y distribución dentro de los planteles; los estudiantes pueden llevar alimentos desde casa y no se contempla una revisión generalizada de loncheras.

Los lineamientos priorizan alimentos naturales, mínimamente procesados, locales, de temporada, económicos y de calidad. Los criterios nutrimentales plantean que las grasas totales representen entre 25 y 30% de la energía, los hidratos de carbono entre 55 y 60%, y las proteínas entre 10 y 15%, con límites para grasas saturadas, grasas trans, azúcares y sodio.

El Manual para personas que preparan, distribuyen y venden alimentos en las escuelas incluye elote o esquites con limón, palomitas naturales, pasitas, alegrías u obleas con pepitas, cacahuates con cáscara, habas enchiladas y yogurt natural sin sellos como alternativas para las cooperativas.

Temas Relacionados

SCJNComida ChatarraSEPEducaciónÚltima horaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mauricio Sulaimán confirma su asistencia a la pelea de Canelo vs Mbilli pese a tensiones en medio oriente

El presidente del CMB compartió su postura sobre la realización de la pelea en Arabia Saudita pese a los conflictos en la ciudad

Mauricio Sulaimán confirma su asistencia a la pelea de Canelo vs Mbilli pese a tensiones en medio oriente

Antes de pelear con Mbilli, Canelo Álvarez celebra con lujo el cumpleaños 19 de su hija Emily

Bajo la leyenda “Emily’s 19 fest”, la joven compartió postales de una vistosa cena al aire libre con mariachi y gente cercana frente al mar de Nayarit

Antes de pelear con Mbilli, Canelo Álvarez celebra con lujo el cumpleaños 19 de su hija Emily

La Frikiplaza tendrá un festival que combina K-pop y Halloween en el Centro Histórico de la CDMX

El recinto abierto en 2003 en Eje Central Lázaro Cárdenas realizará el 17 de octubre un festival con concurso de disfraces, coreografías y rally grupal que mezcla referencias al Día de Muertos con la estética del género surcoreano

La Frikiplaza tendrá un festival que combina K-pop y Halloween en el Centro Histórico de la CDMX

De ‘La Gaviota’ a Los Pinos: los momentos clave que marcarían la bioserie de Angélica Rivera en Netflix

La bioserie de Angélica Rivera en Netflix repasará su transición de estrella de la televisión a Primera Dama de México y los episodios más expuestos de su vida pública

De ‘La Gaviota’ a Los Pinos: los momentos clave que marcarían la bioserie de Angélica Rivera en Netflix

Coparmex llama a fortalecer al IMSS: necesario mejorar condiciones para trabajadores y atención a derechohabientes

Para la Confederación Patronal es de vital importancia que no haya mayores recortes al presupuesto del sector salud

Coparmex llama a fortalecer al IMSS: necesario mejorar condiciones para trabajadores y atención a derechohabientes
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de octubre: Sicarios de El Güero Gym torturaron a agentes de la Fiscalía de Morelos para su liberación

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de octubre: Sicarios de El Güero Gym torturaron a agentes de la Fiscalía de Morelos para su liberación

Harfuch reconoce que falta mucho por hacer para pacificar Sinaloa, pero destaca que ya no se ven convoyes de sicarios en Culiacán

Omar García Harfuch sostiene que saben la ubicación de Amílcar Olán tras huida de Suiza

Drones con fibra óptica y piezas para ensamblar aeronaves: los aseguramientos que revelan la adaptación tecnológica del narco en Sinaloa

Herencia de Los Zetas al Cártel del Noreste: así es el modus operandi que usa el grupo delictivo para lavar dinero en carreras de caballos

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes graba a una mujer en video y genera revuelo al decirle “mamá”

Gala Montes graba a una mujer en video y genera revuelo al decirle “mamá”

La Frikiplaza tendrá un festival que combina K-pop y Halloween en el Centro Histórico de la CDMX

De ‘La Gaviota’ a Los Pinos: los momentos clave que marcarían la bioserie de Angélica Rivera en Netflix

Mariana Ochoa reaviva la polémica y le responde a Érika Zaba: “Si ella se puso el saco”

El mundo de Breaking Bad lamenta la muerte de RJ Mitte: ellos son los mexicanos que aparecieron en la galardonada serie

DEPORTES

Mauricio Sulaimán confirma su asistencia a la pelea de Canelo vs Mbilli pese a tensiones en medio oriente

Mauricio Sulaimán confirma su asistencia a la pelea de Canelo vs Mbilli pese a tensiones en medio oriente

Antes de pelear con Mbilli, Canelo Álvarez celebra con lujo el cumpleaños 19 de su hija Emily

Tito Villa estalla contra Cruz Azul pese a la remontada en CU: “Pumas te pintó la cara en 30 minutos”

Necropsia revela más detalles de la muerte del Búho Pineda, veterano réferi de lucha libre mexicana

Barcelona remonta y golea al Galatasaray a domicilio en la UEFA Champions League: Así puedes seguir los juegos del torneo desde México