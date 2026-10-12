Hija de Sergio Sendel aclara si demandará a Gala Montes por supuesta golpiza en un reality

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Valeria Sendel, hija del actor Sergio Sendel, rompe el silencio sobre la presunta agresión que habría sufrido por parte de Gala Montes durante la grabación de un reality show, confirmó un acercamiento reciente con la actriz pero evitó dar detalles del altercado.

“¿Qué te puedo decir? Es, es, es, pues sí, o sea… No tengo mucho que decir al respecto, pero hay ahí cosas que pasarán”, declaró Sendel a Al Punto Noticias ante la pregunta directa sobre la pelea.

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Gala Montes admitió el altercado con un mensaje en redes sociales

El escándalo surgió el pasado 9 de septiembre, cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló en el programa De primera mano que Gala Montes habría agredido físicamente a Valeria Sendel durante las grabaciones de un reality. Según su versión “ella tomó la decisión ejecutiva de darle una tranquiza a la hija de Sergio Sendel en este show”.

Gala Montes le responde a Gustavo Adolfo Infante y lo exhibe por no darle una entrevista

Infante detalló que Montes “la tiró al piso, la arrastró de los cabellos y que hay una demanda, que están intentando mediar, pero pues obviamente ni Sergio Sendel ni la hija ni nadie quieren mediar nada con Gala Montes”.

Tras la viralización del señalamiento, Gala Montes reaccionó en la sección de comentarios de un video de la cuenta de Instagram de Univision Famosos. “Sí, sí fui yo ja, ja, ja”, escribió la actriz, y agregó: “Sepan que sí fui y MÁS”, sin ofrecer explicaciones adicionales sobre lo ocurrido.

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Valeria Sendel habría descartado emprender acciones legales

La hija de Sergio Sendel habría considerado la posibilidad de emprender acciones legales contra su compañera, pero finalmente lo habría descartado. En la entrevista con Al Punto Noticias, Sendel tampoco confirmó ni desmintió la existencia de una denuncia formal en contra de Gala Montes.

La agresión incluyó violencia física directa hacia Valeria Sendel. (IG: valeriasendel)

Al ser cuestionada sobre si había hablado con Gala Montes después del supuesto altercado, Valeria reveló que ambas tuvieron un acercamiento reciente. “Obvio, obvio [lo platicaría para solucionarlo]. Hace no mucho tuvimos cercanía y todo ‘cool’”, aseveró, sin precisar si resolvieron sus diferencias de fondo.

El reality aún no se estrena en ninguna plataforma

El programa en el que habría ocurrido el enfrentamiento todavía no se estrena en ninguna plataforma. Los rumores sobre la pelea entre las actrices surgieron semanas antes de que Gala Montes ingresara a La Casa de los Famosos México 2026, pero cobraron fuerza tras su salida del programa.

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Sergio Sendel se ha mantenido al margen del escándalo que involucra a su hija. Ninguno de los dos bandos ha confirmado públicamente si existe o no una demanda formal relacionada con el presunto altercado, ni se ha revelado el nombre del reality show donde habría ocurrido la agresión.

Sergio Sendel junto a su hija Valeria Sendel. (IG: sergiosendel.oficial)

¿Quién es y cuántos años tiene Valeria Sendel?

Valeria Sendel, cuyo nombre de pila real es Elsa Valeria Santaella Paleta, nació el 30 de mayo de 1998, por lo que tiene 28 años. Es hija del actor Sergio Sendel y de Marcela Rodríguez, con quien el actor estuvo casado durante 15 años antes de divorciarse en 2013.

Es melliza de Graco Santaella, quien también incursionó en el medio del entretenimiento, aunque orientado al modelaje, el fitness y el kickboxing. A diferencia de su hermano, Valeria decidió no usar el apellido Sendel como nombre artístico y optó por “Santaella”.

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El nombre completo de Sergio Sendel es Arnoldo Sergio Santaella Sendel, lo que significa que “Sendel” es en realidad parte del apellido materno del actor. Esto quiere decir que su hija sólo decidió utilizar su apellido paterno oficial.

Valeria Sendel (@valeriasendel)

Su carrera comenzó en 2008 con una participación pequeña en la telenovela Mañana es para siempre, con Fernando Colunga. Desde entonces ha sumado proyectos como Una familia con suerte, Lo que la vida me robó, Luis Miguel: la serie y El Rey: Vicente Fernández.

En 2022 compartió por primera vez créditos actorales con su padre en la telenovela Mi fortuna es amarte, donde ella interpretó a Kimberly y Sergio Sendel al villano Adrián. También participó en la serie Señorita 89, que se extendió hasta 2024.

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En 2025 protagonizó Amanecer, telenovela de Juan Osorio, donde dio vida a María de Lourdes junto a Emilio Osorio. Para 2026 se integró al elenco de Bodas S.A. y próximamente aparecerá de nuevo junto a su padre en Guardián de mi vida.