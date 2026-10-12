La Salle pide ayuda para localizar a Danna Karla Trujillo Ríos, menor de 15 años desaparecida en Álvaro Obregón

Ficha de desaparición de Danna Karen Trujillo Ríos. (FGJCDMX)

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Universidad La Salle, institución educativa con presencia en distintos puntos de la Ciudad de México, ha pedido ayuda a través de sus redes sociales para localizar a Danna Karla Trujillo Ríos, menor de 15 años desaparecida desde el 9 de octubre en la colonia Carola, alcaldía Álvaro Obregón.

La solicitud se publicó bajo la etiqueta #ComunidadLasallista, sin que la institución precisara si la adolescente forma parte de su plantilla escolar. La Universidad La Salle ofrece en México tres niveles escolares: preparatoria, licenciatura y maestría. La edad de Danna Karla coincidiría con el rango de ingreso a licenciatura.

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó la Alerta Amber correspondiente un día después de la desaparición, tras recibir la denuncia formal de la familia el 10 de octubre. El caso quedó registrado bajo el folio 20261010-004 y la Alerta 1098/2026.

(Captura de pantalla)

¿Qué se sabe de la menor?

De acuerdo con la ficha oficial de búsqueda, Danna Karla fue vista por última vez el 9 de octubre a las 8:30 horas en la colonia Carola, Álvaro Obregón. Desde ese momento se desconoce su paradero, según el documento emitido por la Fiscalía capitalina.

La menor nació el 9 de noviembre de 2010 y mide 1.57 metros. La ficha describe su complexión como delgada, con tez clara, cabello castaño claro y lacio, y ojos café oscuro medianos. El día de su desaparición vestía un pantalón de mezclilla azul.

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(FGJCDMX)

Como seña particular, las autoridades señalan que Danna Karla tiene una cicatriz en el abdomen derivada de una cirugía de apéndice, dato que podría resultar relevante para su identificación.

Otros cinco casos de menores desaparecidos

La desaparición de Danna Karla ocurre en un contexto de incremento sostenido de reportes similares en la Ciudad de México.

Sólo entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, la Fiscalía capitalina mantenía activas al menos cinco fichas de búsqueda de menores de edad en alcaldías como Coyoacán, Tlalpan e Iztapalapa.

Jocelyn Yesenia Rodríguez Morett, 13 años, Coyoacán (desaparecida el 29 de septiembre)

Marcos Alexander Guzmán Flores, 14 años, Tlalpan

Daiana Ailany Hernández Cortez, 12 años, Tlalpan

Katerin Giselle Pérez Hernández, 12 años, Iztapalapa

Claudia Lizeth Zúñiga Moreno, 11 años, Iztapalapa

Ola de desaparecidos en la CDMX

Vanessa Gamez, cuya hija Ana Ameli García desapareció el 12 de julio de 2025 en el Parque Nacional Ajusco de la Ciudad de México, coloca un cartel de persona desaparecida con la foto de su hija como parte de su búsqueda diaria en la Ciudad de México, México, el 7 de mayo de 2026. REUTERS/Alicia Fernández

La desaparición de Danna Karla ocurre en un contexto de incremento sostenido de reportes en toda la Ciudad de México, sin distinción de edad o género. La capital acumuló 5,892 personas desaparecidas y no localizadas hasta julio de 2026, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

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En el primer semestre de 2026 se registraron 531 casos nuevos en la capital, lo que equivale a más de tres desapariciones diarias en promedio y representa un incremento del 71% frente al mismo periodo de 2025.

En el primer semestre de 2026, Iztapalapa fue también la demarcación más peligrosa para las mujeres, con 36 desapariciones femeninas registradas en las primeras 26 semanas del año, seguida por Gustavo A. Madero, con 33, y Cuauhtémoc, con 31, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Dentro de la alcaldía Tlalpan, la zona boscosa del Ajusco representa un punto crítico dentro del mapa de desapariciones capitalinas. Una investigación de Quinto Elemento Lab documentó que entre enero de 2019 y marzo de 2026 desaparecieron en ese polígono al menos 107 personas, lo que equivale al 49% del total de reportes de toda la alcaldía Tlalpan.

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El colectivo Una Luz en el Camino calcula que la cifra real de personas desaparecidas en la zona podría ascender a 300, al considerar denuncias no formalizadas y casos en los que, según indicios de investigación, los cuerpos fueron trasladados desde otras alcaldías. El caso más visible de esta zona es el de Ana Amelí García Gámez, de 20 años, quien desapareció el 12 de julio de 2025 mientras hacía senderismo en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco y cuyo paradero se desconoce hasta la fecha, pese a más de 440 acciones de búsqueda reportadas por el Gobierno capitalino.