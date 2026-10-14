Confiscan casi un millón de pesos en autos y mercancía robada en una bodega en Cuautitlán Izcalli. FGJEM

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Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México recuperaron mercancía y vehículos con reporte de robo durante un cateo ejecutado en la colonia El Rosario, en Cuautitlán Izcalli. El valor comercial de lo asegurado supera los 900 mil pesos.

La operación permitió también el aseguramiento de cinco personas que manipulaban los bienes al momento de la intervención.

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Alertamiento por GPS llevó al operativo en Cuautitlán Izcalli

Todo comenzó el 7 de octubre, cuando personal de una empresa dedicada a la venta de productos por internet notificó a elementos de la Secretaría de Seguridad estatal el robo de mercancía diversa de su propiedad.

La compañía logró rastrear los bienes sustraídos a través de un chip de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), que arrojó su ubicación en un predio de la colonia El Rosario.

La Fiscalía estatal recuperó en Cuautitlán Izcalli mercancía y vehículos con reporte de robo mediante una técnica de cateo ordenada por un juez. El operativo, derivado de un rastreo satelital solicitado por una empresa de ventas en línea, culminó con el aseguramiento de cinco sujetos y bienes valuados en cerca de 970 mil pesos.

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Confiscan casi un millón de pesos en autos y mercancía robada en una bodega en Cuautitlán Izcalli. FGJEM

Con esa información, los elementos de seguridad se trasladaron al lugar señalado por el dispositivo de rastreo. Al llegar, localizaron a cinco personas que en ese momento manipulaban la mercancía reportada como robada, por lo que fueron aseguradas de inmediato.

Orden de cateo confirmó el robo de mercancía

A partir de las investigaciones realizadas por la Representación Social, la Fiscalía mexiquense solicitó ante un juez una orden de técnica de investigación de cateo para el predio identificado en El Rosario.

Confiscan casi un millón de pesos en autos y mercancía robada en una bodega en Cuautitlán Izcalli. FGJEM

La solicitud se sustentó en los delitos de robo de vehículo y robo de mercancía transportada a bordo de un vehículo automotor con violencia.

La diligencia judicial fue autorizada y, al ejecutarse en el inmueble señalado, permitió a los investigadores localizar valijas que contenían en su interior mercancía diversa, propiedad de la empresa agraviada que había realizado el alertamiento inicial.

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Vehículos y bienes recuperados en el predio

Durante el cateo fueron asegurados varios vehículos con reporte de robo. Se trata de una unidad de la marca Nissan, modelo 2016, color blanco, con un valor aproximado de 250 mil pesos.

También se localizó un vehículo de la marca Peterbilt, tipo tractocamión, color amarillo y modelo 2011, con un valor estimado de 400 mil pesos. Esta unidad contaba con reporte de robo registrado en octubre de este año.

Confiscan casi un millón de pesos en autos y mercancía robada en una bodega en Cuautitlán Izcalli. FGJEM

Al inventario se sumó un semirremolque de la marca Hyundai, tipo caja seca, color blanco, modelo 2004. El semirremolque se encontraba cargado con mercancía consistente en muebles armables, propiedad de una empresa particular, con un valor aproximado de 320 mil pesos. Esta unidad también presentaba reporte de robo de octubre.

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Además de los vehículos y la mercancía, el personal de la Fiscalía aseguró estantes metálicos localizados dentro del predio, así como un inhibidor de señal de 18 antenas, de color negro, encontrado en el mismo inmueble.

Valor total y seguimiento de la investigación

En total, el valor aproximado de los bienes recuperados durante el operativo asciende a 970 mil pesos, entre vehículos, semirremolque, mercancía y equipo asegurado en el predio de Cuautitlán Izcalli.

Al concluir la ejecución de la técnica de investigación, el Agente del Ministerio Público a cargo de la carpeta ordenó el aseguramiento del inmueble ubicado en la colonia El Rosario, con el objetivo de continuar con las diligencias correspondientes al caso.

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Cuautitlán Izcalli, foco del robo de carga en el país

Cuautitlán Izcalli concentra el 6.3% de los incidentes de robo de carga registrados en el Estado de México durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con datos presentados por la empresa de inteligencia y seguridad Overhaul en un webinar especializado.

El municipio forma parte de un corredor logístico señalado, junto con Tultepec, Tultitlán y Tepotzotlán.

Confiscan casi un millón de pesos en autos y mercancía robada en una bodega en Cuautitlán Izcalli. FGJEM

A nivel estatal, el Estado de México, Puebla y Guanajuato registraron la mayor incidencia de robo de carga en ese periodo, según el mismo estudio de Overhaul. La región Centro del país, que incluye al Edomex, concentró el 46% de los incidentes nacionales.

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El robo a transportistas con violencia mostró una tendencia a la baja en el ámbito nacional. Pasó de 30.3 delitos diarios en 2018 a 14 diarios en 2025, y bajó a un promedio de 10.6 por día durante el primer semestre de 2026, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Sin embargo, el Estado de México y Puebla concentran juntos casi la mitad de este delito a nivel nacional, de acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

En el ámbito operativo, la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) ha realizado otros operativos recientes en la región. En agosto de 2026, la dependencia recuperó un tractocamión y mercancía valuada en 480 mil pesos sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del mismo municipio.

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