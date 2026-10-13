Yolanda Andrade reaparece en redes sociales desde la playa y presume nuevo look

La conductora mostró el proceso realizado en un centro de belleza para modificar la tonalidad y el volumen de su cabello. (Especial )

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La conductora Yolanda Andrade reapareció en sus redes sociales desde la playa y con un cambio de imagen, compartiendo el resultado final por medio de un video en Instagram.

La integrante del programa Montse & Joe publicó un video grabado frente al mar en su cuenta oficial de Instagram, donde envió un saludo a sus seguidores acompañado con la frase “Buena semana”.

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En una segunda publicación en la misma plataforma digital, la comunicadora mostró el proceso técnico realizado en un centro de belleza para modificar la tonalidad y el volumen de su cabello.

El ajuste estético generó reacciones entre el público que sigue el estado de salud de la conductora sinaloense en redes sociales.

Yolanda Andrade publicó un video grabado frente al mar en su cuenta oficial de Instagram, donde envió un saludo a sus seguidores acompañado con la frase “Buena semana”. IG: yolandaamor

Un corte de cabello de tipo long bob y reflejos rubios

El estilista a cargo del procedimiento explicó en la grabación que aplicó un corte tipo long bob con capas para otorgar mayor movimiento a la cabellera de la artista.

Durante el video, el especialista señaló que el trabajo incluyó un tratamiento de hidratación, un retoque en las puntas y la renovación del tono rubio.

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Andrade interactuó con el estilista, a quien se refirió entre bromas como “el Señor de los Anillos”, mientras presumió el resultado del peinado dentro del salón Look Capital.

“Aquí lo que sobra es talento”, expresó la conductora mexicana al finalizar la revisión de su nuevo peinado frente a la cámara.

La presentadora publicó además una historia donde invitó a sus seguidores a visitar la nueva sucursal del establecimiento ubicada en Mérida, Yucatán.

En la historia publicada se detalló que la sede en la capital yucateca opera bajo el nombre de Beauty Boutique dentro del complejo urbano Arthouse Merida.

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El profesional de la belleza mencionó que la decisión buscó salir de la zona de confort ante las distintas opiniones expresadas por el público sobre el cambio de imagen.

Yolanda Andrade mostró su nuevo corte de cabello tipo long bob y reflejos rubios durante su visita al salón Look Capital en compañía de su estilista. IG: yolandaamor

Un historial médico marcado por afecciones neurológicas

La reaparición de Andrade ocurrió tras varios periodos de atención médica recientes derivados de padecimientos diagnosticados en 2023.

La conductora padece Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que perjudica el control de las células motoras del cuerpo.

La afección causa pérdida de fuerza muscular, así como dificultades en la articulación de la voz, el movimiento facial y el patrón respiratorio.

A este diagnóstico se aunó la presencia de neuralgia del trigémino, una condición neurológica que provoca cuadros severos de dolor en la cara y el cráneo.

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En julio de 2026, la presentadora generó preocupación al difundir un video grabado desde su cama, en el cual apareció con un parche sobre el ojo derecho.

En ese contenido, la comunicadora explicó que el dolor intenso la obligó a permanecer en reposo absoluto y solicitó oraciones a su comunidad de seguidores.

La conductora padece Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que perjudica el control de las células motoras del cuerpo.(Montse & Joe / YouTube)

Andrade desmintió en meses anteriores los rumores sobre un supuesto procedimiento de eutanasia difundidos en diversos canales de información del espectáculo.

“No me voy a hacer la eutanasia ni nada de eso, yo no tengo necesidad de pensar en eso porque Dios es muy generoso conmigo”, afirmó la conductora al programa En Shock.

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En septiembre de 2026, Andrade tomó la decisión de cancelar la ingesta de la mayoría de sus medicamentos para conservar únicamente las dosis indicadas para el control del dolor físico.

La comunicadora explicó en un video publicado en redes sociales que busca reducir la carga de sustancias químicas en su organismo tras acumular más de 18 meses de evaluaciones médicas continuas.

La resolución de la presentadora de 54 años contó con el acompañamiento de su psiquiatra y su psicóloga para afrontar el proceso depresivo derivado del diagnóstico.

Andrade tomó la decisión de cancelar la ingesta de la mayoría de sus medicamentos para conservar únicamente las dosis indicadas para el control del dolor físico. (Instagram)

Interacciones constantes con seguidores y figuras del espectáculo

La conductora mantiene una actividad constante en plataformas digitales mediante videos recopilatorios con fotografías de distintas etapas de su vida profesional y personal.

En sus publicaciones en Instagram, la artista suele adjuntar reflexiones breves sobre la importancia de valorar el tiempo y mantener una actitud positiva.

Figuras del entretenimiento como Thalía, Montserrat Oliver y el exboxeador Julio César Chávez manifestaron públicamente su respaldo hacia la comunicadora.

La cantante Thalía dedicó mensajes de afecto a Andrade en redes sociales para reconocer la amistad de más de tres décadas que las mantiene unidas.

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A inicios de 2026, Andrade realizó una transmisión en vivo en compañía de Montserrat Oliver con motivo del aniversario número 25 del programa Montse & Joe.

Durante la transmisión en vivo, la comunicadora agradeció las muestras de cariño y los mensajes de aliento recibidos por parte del público en espacios públicos.

“Gracias por orar por mí. Me enseñó el 2025 el amor de todos ustedes”, sostuvo Andrade ante sus seguidores durante el enlace.

La actriz costarricense compartió un momento con la conductora en su proceso de recuperación del ELA.

En octubre de 2026, la actriz costarricense Maribel Guardia visitó de sorpresa a la conductora para compartir una velada íntima de música y anécdotas en compañía del cantaor flamenco Diego ‘El Cigala’.

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Maribel Guardia difundió un mensaje en sus redes sociales para resaltar la entereza, el sentido del humor y la fe inquebrantable de la presentadora sinaloense en medio de sus complicaciones médicas.

“Yola querida, qué bonito recordatorio eres de que incluso en medio de las tormentas, el alma puede seguir cantando”, dedicó la actriz a su amiga en plataformas digitales.

La presentadora sigue con su participación en las grabaciones del espacio televisivo Montse & Joe, donde compartió conducción con Oliver.

El nuevo video difundido en redes sociales registró miles de reproducciones y acumulaciones de comentarios que celebraron la imagen renovada de la conductora.