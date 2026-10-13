México

Unos padres agredieron sexualmente a su hija, la golpearon hasta matarla y sepultaron el cuerpo en casa de Chimalhuacán: recibieron más de 60 años de cárcel

Un tribunal mexiquense dictó la condena individual tras comprobarse que ambos adultos participaron en el ilícito

Unos padres agredieron sexualmente a su hija, la golpearon hasta matarla y sepultaron su cuerpo en su casa en Chimalhuacán: recibieron más de 60 años de cárcel. FGJEM
Unos padres agredieron sexualmente a su hija, la golpearon hasta matarla y sepultaron su cuerpo en su casa en Chimalhuacán: recibieron más de 60 años de cárcel. FGJEM
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Una pareja fue sentenciada a 62 años y seis meses de prisión cada uno por el feminicidio de su hija, una niña de dos años, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditara ante un juez con residencia en Nezahualcóyotl su responsabilidad en el crimen, ocurrido en el municipio de Chimalhuacán.

El tribunal determinó la culpabilidad de Alma Sofía Pérez Ortega y Brayan Jesús Piña Juárez por agredir física y sexualmente a la menor hasta causarle la muerte, y por sepultar después su cuerpo dentro de la vivienda que la familia ocupaba como casa habitación.

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Los hechos ocurridos en Chimalhuacán

De acuerdo con las pesquisas de la FGJEM, los hechos se registraron entre el 21 y el 24 de junio de 2025 en un domicilio ubicado en la colonia Corte Lomas de San Pablo, en Chimalhuacán.

En ese inmueble se encontraban Pérez Ortega y Piña Juárez junto con dos menores de edad, hijas de la mujer. La víctima del feminicidio era una de esas dos niñas, de dos años de edad.

Dos manos de piel morena sujetas con esposas metálicas y con los dedos entrelazados detrás de una reja de metal.
Unos padres agredieron sexualmente a su hija, la golpearon hasta matarla y sepultaron su cuerpo en su casa en Chimalhuacán: recibieron más de 60 años de cárcel (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algún momento dentro de ese periodo de cuatro días, la madre y su pareja sentimental agredieron física y sexualmente a la menor. Las lesiones provocadas por ambos le causaron la muerte dentro del mismo domicilio donde residía la familia. Los responsables intentaron ocultar el crimen al sepultar el cuerpo dentro de la propia vivienda familiar antes de huir del lugar.

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El ocultamiento del cuerpo y la fuga de los responsables

Tras causar la muerte de la menor, los hoy sentenciados optaron por sepultar el cuerpo dentro del mismo inmueble donde habían cometido la agresión. La intención, según las pesquisas de la Fiscalía, era evitar que el cuerpo fuera localizado.

Una vez concluido el entierro dentro de la vivienda, Pérez Ortega y Piña Juárez abandonaron el domicilio y huyeron del lugar, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía estatal.

Investigación y captura de los responsables

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio inicio a las indagatorias correspondientes a partir del conocimiento del hecho. Las diligencias desarrolladas por la institución permitieron a la Representación Social identificar a los probables responsables del crimen: la madre de la víctima y su pareja sentimental.

Con los elementos de prueba reunidos durante esa primera etapa, la Fiscalía solicitó ante la autoridad judicial la emisión de una orden de aprehensión en contra de ambos.

Casa de concreto con cinta amarilla en el frente, plantas en la azotea y cuatro personas de pie en una calle no pavimentada.
Unos padres agredieron sexualmente a su hija, la golpearon hasta matarla y sepultaron su cuerpo en su casa en Chimalhuacán: recibieron más de 60 años de cárcel (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la Fiscalía estatal, quienes lograron la aprehensión de Alma Sofía Pérez Ortega y de Brayan Jesús Piña Juárez.

Tras su detención, ambos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona. Ahí quedaron a disposición del juez correspondiente, quien determinó vincularlos a proceso por el delito de feminicidio en agravio de una menor de edad.

El desarrollo del proceso judicial

Durante la etapa de proceso, el agente del Ministerio Público adscrito al caso aportó elementos de prueba adicionales con el objetivo de demostrar la responsabilidad penal de ambos imputados.

Dichos elementos fueron presentados ante el órgano jurisdiccional, que procedió a su aceptación y análisis conforme al procedimiento penal correspondiente. Con base en ese material probatorio, el juez evaluó la participación de cada uno de los acusados en los hechos.

El análisis de las pruebas permitió al órgano jurisdiccional establecer la responsabilidad de Alma Sofía Pérez Ortega y Brayan Jesús Piña Juárez en el delito de feminicidio cometido en agravio de la menor de dos años.

La sentencia final

Como resultado del proceso judicial, cada uno de los sentenciados recibió una penalidad de 62 años y seis meses de prisión. La pena fue impuesta de manera individual tanto a la madre como a su pareja sentimental, al considerarse acreditada la participación de ambos en el crimen.

La resolución judicial incluyó, además de la pena privativa de la libertad, la suspensión de los derechos civiles y políticos de los dos sentenciados.

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