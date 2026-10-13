Todos contra Clara Luz: Tatiana Clouthier busca que Nuevo León sea representado por alguien “honesto”

Tatiana Cluthier, Nuevo León

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Tatiana Clouthier encabezó el rechazo de un grupo de aspirantes de Morena a la posibilidad de que Clara Luz Flores sea la candidata del partido a la gubernatura de Nuevo León en las elecciones 2027.

A dos semanas de que Flores fue designada coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el estado, Clouthier, Waldo Fernández, Andrés Mijes y Judith Díaz expresaron su desacuerdo durante una reunión. Díaz participó a distancia.

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La exaspirante sostuvo ante medios de comunicación que el grupo no acepta que la actual coordinadora aparezca en la boleta electoral. “No estamos contentos y no aceptamos de ninguna manera” esa posibilidad, declaró Clouthier.

La postura de los inconformes busca impedir que Clara Luz Flores obtenga la candidatura de Morena. Según plantearon, su eventual postulación dañaría tanto al movimiento como al partido en Nuevo León.

Los morenistas consideran que la designación de una coordinación no define de forma automática la candidatura. Recordaron que, en otros procesos internos, personas nombradas coordinadoras no terminaron como abanderadas.

El grupo confía en que ese antecedente vuelva a ocurrir en la elección estatal. La discusión se centra en quién representará a Morena en los comicios.

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Waldo Fernández también dirigió un reclamo a Clara Luz Flores. El legislador le pidió explicar públicamente si Karina Barrón, quien enfrenta un problema legal, forma parte de su equipo de trabajo: “Quisiera saber si puede decir públicamente si está participando en su equipo”, señaló Fernández.

Fernández sostuvo que fue víctima de un montaje de la Fiscalía de Justicia y

Su exigencia es para Morena, no para Sheinbaum

La exsecretaria asegura que ella y sus compañeros mantendrán su respaldo al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Nosotros somos 4T y vamos a seguir por la 4T”, señaló.

Clouthier expone el perfil que, a su juicio, debe representar a Morena en Nuevo León: “Una persona que no tenga por qué andar mintiendo, una persona que no tenga por qué andar utilizando y contratando terceros para desprestigiar con cosas muy graves”.

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Un grupo de personas ofrece declaraciones a reporteros en un espacio interior. Durante la atención a medios, los asistentes responden a las preguntas planteadas por los periodistas, quienes sostienen micrófonos de diversos canales de noticias.

Clouthier insistió a la dirigencia de Morena y a sus aliados del PT y PVEM en analizar lo que define como el “desfonde” de Flores. También afirma que cuatro de las personas que participaron en la búsqueda de la coordinación manifiestan desacuerdo con la designación.

“Estamos agotando los tiempos para poder tomar determinaciones de otra índole. Y ahorita lo que estamos diciendo es: ella no”, declara.