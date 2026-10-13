México

Se retrasa fecha del pago del aguinaldo para pensionados del IMSS: estos son los motivos y el nuevo día de pago

El derecho al pago adicional corresponde a las personas pensionadas bajo la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997

Figura en miniatura de un hombre mayor sobre billetes mexicanos, con un símbolo de porcentaje rojo, dos alcancías de cerdito y el logo del IMSS.
Una figura de un adulto mayor y un símbolo de porcentaje se ubican sobre billetes de pesos mexicanos junto al logotipo del IMSS para ilustrar el sistema de pensiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El IMSS paga el aguinaldo de sus pensionados durante noviembre, aunque solo quienes reciben una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez bajo la Ley 73 tienen derecho a una mensualidad completa adicional.

De manera regular el pago se realiza el primero de cada mes; sin embargo, debido a que durante noviembre el día primero del mes cae en domingo, un día inhábil, el pago se llevará a cabo el siguiente, es decir, el lunes 2 de noviembre.

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Se espera que el pago del aguinaldo se realice el mismo día en que es depositado el pago de la pensión normal de los beneficiarios.

El derecho al pago adicional corresponde a las personas pensionadas bajo la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997.

En su apartado de preguntas frecuentes, el IMSS señala: “Como pensionado(a) por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, tienes derecho a recibir un aguinaldo anual que equivale a una mensualidad de la cuantía de tu pensión”.

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La Ley 97 no contempla aguinaldo para vejez y cesantía

Las personas que obtuvieron su pensión bajo la legislación vigente desde el 1 de julio de 1997, conocida como Ley 97, no reciben este importe adicional. El instituto precisa que esas pensiones por cesantía en edad avanzada o vejez “no reciben importe por este concepto”.

El artículo 167 de la Ley del Seguro Social de 1973 establece que el aguinaldo debe cubrirse cada año durante noviembre. Para quienes cuentan con una pensión por vejez o cesantía en edad avanzada, el monto equivale a una mensualidad de la cuantía base.

Esto significa que el cálculo no incorpora asignaciones familiares ni ayudas asistenciales. Una persona cuya pensión base sea de 8,000 pesos mensuales recibiría esa misma cantidad como aguinaldo, aun cuando el depósito ordinario de cada mes sea mayor por conceptos adicionales.

La ley contempla montos distintos para otras modalidades. Las personas con pensión por incapacidad permanente total o parcial, siempre que tengan al menos 50% de incapacidad, reciben un pago anual equivalente a 15 días de pensión.

Esa misma proporción aplica para beneficiarios de pensiones por viudez, orfandad y ascendientes pensionados conforme al artículo 73. La mensualidad completa queda reservada para las pensiones de vejez y cesantía bajo el régimen de 1973.

Una pareja de figuras de adultos mayores frente a pilas de monedas y dos alcancías de cerdito blancas, con el logotipo de IMSS al fondo.
Una pareja de adultos mayores se sitúa frente a pilas de monedas y alcancías, junto al logotipo del Instituto Mexicano del Seguro Social, que ilustra el sistema de pensiones y ahorro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Edad y semanas requeridas para acceder a la pensión

El artículo 138 de la legislación de 1973 establece que una persona debe tener 65 años y al menos 500 semanas de cotización reconocidas para acceder a una pensión por vejez. Para cesantía en edad avanzada, la edad mínima es de 60 años y se mantiene el mismo requisito de semanas.

También debe haber causado baja del Régimen Obligatorio del Seguro Social y haber cotizado antes del 1 de julio de 1997. Esa fecha define cuál régimen legal corresponde a cada persona y, por tanto, si puede recibir aguinaldo.

El artículo 172 indica que las cuantías de las pensiones por invalidez, vejez y cesantía se revisan cuando cambian los salarios mínimos, con el mismo aumento porcentual que corresponda al salario mínimo general.

Quienes necesiten confirmar el régimen de su pensión o la fecha exacta del depósito pueden llamar al 800 623 2323 y elegir la opción tres para pensionados. El IMSS recomienda tener disponible la resolución de pensión, ya que ese documento identifica si el pago fue otorgado bajo la Ley de 1973 o la de 1997.

Si el depósito no aparece después de la fecha estimada, el instituto sugiere esperar algunos días hábiles por posibles retrasos bancarios.

Después de ese plazo, los pensionados pueden solicitar una aclaración mediante la misma línea telefónica o consultar el estatus del pago en el apartado de pensiones del portal oficial del IMSS.

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