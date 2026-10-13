México

Receta de chayote relleno de jamón y queso: opción fácil y rápida además de saludable

Esta receta es habitual en la cocina mexicana y centroamericana, donde el chayote se vacía y se gratina con distintos rellenos creando haciendo de este ingrediente una base versátil

Dos chayotes rellenos de jamón y queso fundido en un plato con cubiertos, junto a un vaso de agua y un recipiente con salsa.
Dos mitades de chayote relleno con jamón y queso gratinado reposan sobre un plato de cerámica en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El chayote relleno de jamón y queso es una forma sencilla de convertir una hortaliza ligera en un plato cremoso, sabroso y muy fácil de preparar. El resultado combina una pulpa tierna con jamón cocido y queso fundente.

Esta receta es habitual en la cocina mexicana y centroamericana, donde el chayote se cuece, se vacía y se gratina con distintos rellenos.

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Aquí se presenta una versión rápida, con poca grasa y perfecta para una comida o una cena ligera.

Cuatro chayotes rellenos con cubos de jamón y queso fundido en un recipiente blanco junto a hortalizas enteras.
Cuatro mitades de chayote rellenas de jamón en cubos y queso gratinado reposan en una bandeja blanca para el horno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de chayote relleno de jamón y queso

El plato consiste en mitades de chayote cocidas y vaciadas con cuidado. La pulpa se mezcla con jamón, queso y una pequeña cantidad de yogur o nata ligera antes de volver a colocarla en la piel y gratinarla.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos.
  • Preparación: 15 minutos.
  • Cocción: 30 minutos.
  • Gratinado final: 5 minutos.

Ingredientes

  1. 2 chayotes grandes.
  2. 120 g de jamón cocido, cortado en dados pequeños.
  3. 100 g de queso rallado que funda bien, como mozzarella, emmental o manchego semicurado.
  4. 2 cucharadas de yogur natural o nata ligera.
  5. 1 diente de ajo, picado.
  6. 1 cucharadita de aceite de oliva virgen extra.
  7. Sal, al gusto.
  8. Pimienta negra, al gusto.
  9. Perejil fresco, para terminar.

Cómo hacer chayote relleno de jamón y queso, paso a paso

  1. Lava los chayotes y córtalos por la mitad a lo largo. Retira la semilla central.
  2. Coloca los chayotes en una cazuela con agua y una pizca de sal. Cuécelos durante 20 minutos, hasta que estén tiernos, pero sin que se deshagan.
  3. Escúrrelos y deja que se templen durante unos minutos. Retira parte de la pulpa con una cuchara, sin romper la piel.
  4. Deja una capa fina de pulpa junto a la piel para que las mitades mantengan su forma durante el gratinado.
  5. Pica la pulpa retirada y mézclala en un bol con el jamón cocido, el ajo, el yogur o la nata ligera, la mitad del queso, la pimienta y el perejil.
  6. Prueba el relleno antes de añadir sal. El jamón y el queso ya aportan bastante sabor.
  7. Rellena las mitades de chayote con la mezcla. Presiona ligeramente para que el relleno quede compacto.
  8. Coloca los chayotes en una fuente de horno. Añade el resto del queso por encima.
  9. Gratina durante 5 minutos a 200 °C, hasta que el queso se funda y adquiera un tono dorado.
  10. Sirve los chayotes calientes, con un poco de perejil fresco por encima.
Receta de chayote relleno con jamón y queso ideal para un platillo saludable lleno de sabor
Receta de chayote relleno con jamón y queso ideal para un platillo saludable lleno de sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puedes guiarte del siguiente video de la cuenta @uncocineroenproceso

Un video tutorial muestra la elaboración de chayotes rellenos. En la secuencia se observa el proceso de cocción del chayote, la mezcla de jamón picado con queso rallado y crema en un recipiente, y la colocación del relleno sobre las mitades de la verdura. Finalmente, las porciones preparadas se cocinan en una sartén con mantequilla hasta derretir el queso. (cocineroenproceso)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones, con 1 mitad de chayote por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción:

  • Calorías: 220 kcal.
  • Proteínas: 16 g.
  • Hidratos de carbono: 15 g.
  • Grasas: 11 g.
  • Fibra: 4 g.
  • Calcio: 220 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los chayotes en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 2 días.

Para recalentarlos, utiliza el horno a 160 °C durante 10 minutos o el microondas durante 2-3 minutos. El gratinado quedará más crujiente si se recalientan en el horno.

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No es recomendable congelarlos, porque el chayote y el lácteo pueden perder textura al descongelarse.

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