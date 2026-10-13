Ese Pérez y Eduin Caz habrían fingido el regalo de un millón de pesos, aseguran que el cheque era falso

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El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, provocó gran revuelo en redes sociales luego de regalar un cheque por un millón de pesos a su amigo, el influencer Ese Pérez, luego de su participación en La Casa de los Famosos México 2026.

La razón del lujoso regalo fue que, para el cantante, Ese Pérez fue el “verdadero ganador” del reality de Televisa, aunque oficialmente terminó en el cuarto lugar, por debajo de Karina Torres, Memo Schutz y la ganadora Mariana Ochoa.

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Sin embargo, este martes salió una nueva versión que asegura que el cheque fue sólo simbólico y no hubo transferencia de dinero. De acuerdo con la periodista Ana María Alvarado, la idea fue del propio Ese Pérez como contenido para las redes sociales.

El regalo de Eduin Caz a Ese Pérez fue sólo para crear contenido en redes sociales

Eduin Caz sorprendió a Ese Pérez con un cheque de un millón de pesos una semana después de que el creador de contenido no ganara La Casa de los Famosos México y quedara en cuarto lugar. (Instagram: Eduin Caz)

Según el relato de la comunicadora Ana María Alvarado, fue el creador de contenido quien buscó a Eduin Caz para proponerle la dinámica, con el objetivo de responder a las críticas recibidas tras su participación en el reality de Televisa.

Alvarado reprodujo la conversación entre ambos: “Ese Pérez fue el que se lo propuso, le dijo ‘oye Eduin ¿me ayudas a hacer esto? para redes, decir que tú me vas a regalar un millón, hacemos lo del cheque para hacerlo significativo, más no me das los billetes’”.

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De acuerdo con la periodista, Eduin Caz aceptó de inmediato la petición de su amigo sin cuestionar la puesta en escena, movido por el vínculo de amistad que mantienen desde antes del reality show.

El cheque apareció solo como representación visual

Eduin Caz le regala un millón de pesos a Ese Pérez. (Captura de pantalla)

La periodista fue enfática al descartar que existiera una transacción real detrás de las imágenes que circularon en redes sociales. “Todo es ficción, no hay millón de por medio”, sostuvo Alvarado sobre el video donde se observa al cantante entregar el cheque gigante a Ese Pérez.

El objetivo de la dinámica, según la comunicadora, habría sido contrarrestar los comentarios negativos que recibió el influencer tras concluir en cuarto lugar del reality, por debajo de Karina Torres, Memo Schutz y la ganadora Mariana Ochoa.

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La amistad entre Ese Pérez y Eduin Caz comenzó en Instagram en 2023

Jesús Ángel Pérez Bravo, nombre real del influencer, etiquetó a Eduin Caz en una historia de Instagram alrededor de 2023. El cantante vio la publicación, la compartió con el mensaje “gracias, carnal” e invitó a Pérez a uno de sus conciertos.

Ese Pérez y su amistad con Eduin Caz de Grupo Firme (Redes Sociales)

A partir de ese primer contacto, ambos consolidaron una cercanía que se reflejó en videos, transmisiones en vivo y apariciones conjuntas en redes sociales. Caz relató el origen del vínculo con humor en entrevista para La Mejor Mexicali: “Cuando lo empecé a cotorrear, lo invité y ya no se fue”.

Antes del cheque por un millón de pesos, el cantante ya le había regalado a Pérez un departamento en Tijuana, una motocicleta valuada en más de 400,000 pesos y un reloj Rolex.

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El respaldo de Grupo Firme se mostró dentro del reality

El día del ingreso de Pérez a La Casa de los Famosos México, la producción proyectó un mensaje grabado de Eduin Caz en el que lo llamó “mi sangre” y le deseó éxito en la competencia. En agosto, cuando el influencer cumplió 27 años mientras se encontraba en el Exilio, el cantante acudió a verlo acompañado de una banda, lo que generó movimiento de medios en el lugar.

El vocalista de Gruppo Firme llevó una serena para Ese Pérez por su cumpleaños. (Captura de pantalla )

Durante la temporada circularon versiones sobre un supuesto patrocinio económico de Caz hacia su amigo, algo que el cantante negó en entrevista: “Yo no le he invertido ni un peso más que cuando fui a echarle porras en su cumpleaños”. Para Eduin Caz, la lealtad es la cualidad que define a Pérez: “Si él es tu amigo, te defiende”.

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El contexto detrás del gesto de Eduin Caz

El cheque llevaba la leyenda “al verdadero ganador”, una etiqueta que el cantante utilizó públicamente para cuestionar el resultado de la competencia. Durante la transmisión en vivo, Caz calificó de fraude el desenlace del reality y defendió que su amigo merecía el triunfo.

La final de La Casa de los Famosos México se celebró el 4 de octubre y terminó con Mariana Ochoa como ganadora, tras recibir 10,825,542 votos del público. El segundo lugar fue para Memo Schutz, con 9,834,625 sufragios, una diferencia de menos de un millón de votos entre ambos finalistas.

(Captura de pantalla YouTube)

Ese Pérez, por su parte, compartió un mensaje en el que agradeció el respaldo recibido sin restarle validez al resultado oficial: “Yo no soy ganador 100 por ciento del reality show, pero con tu amistad y toda la gente que me apoya yo gané”.

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La versión de Ana María Alvarado contrasta con la narrativa inicial que circuló en redes, donde el gesto se presentó como una entrega real de dinero motivada por la inconformidad de Eduin Caz con los resultados del concurso.