México

Ese Pérez y Eduin Caz habrían fingido el regalo de un millón de pesos: aseguran que el cheque era falso

El vocalista de Grupo Firme le dio un cheque por un millón de pesos al influencer por su participación en La Casa de los Famosos México 2026

Ese Pérez y Eduin Caz habrían fingido el regalo de un millón de pesos, aseguran que el cheque era falso
Ese Pérez y Eduin Caz habrían fingido el regalo de un millón de pesos, aseguran que el cheque era falso
Guardar

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, provocó gran revuelo en redes sociales luego de regalar un cheque por un millón de pesos a su amigo, el influencer Ese Pérez, luego de su participación en La Casa de los Famosos México 2026.

La razón del lujoso regalo fue que, para el cantante, Ese Pérez fue el “verdadero ganador” del reality de Televisa, aunque oficialmente terminó en el cuarto lugar, por debajo de Karina Torres, Memo Schutz y la ganadora Mariana Ochoa.

PUBLICIDAD

Sin embargo, este martes salió una nueva versión que asegura que el cheque fue sólo simbólico y no hubo transferencia de dinero. De acuerdo con la periodista Ana María Alvarado, la idea fue del propio Ese Pérez como contenido para las redes sociales.

El regalo de Eduin Caz a Ese Pérez fue sólo para crear contenido en redes sociales

Eduin Caz sorprendió a Ese Pérez con un cheque de un millón de pesos una semana después de que el creador de contenido no ganara La Casa de los Famosos México y quedara en cuarto lugar. (Instagram: Eduin Caz)

Según el relato de la comunicadora Ana María Alvarado, fue el creador de contenido quien buscó a Eduin Caz para proponerle la dinámica, con el objetivo de responder a las críticas recibidas tras su participación en el reality de Televisa.

Alvarado reprodujo la conversación entre ambos: “Ese Pérez fue el que se lo propuso, le dijo ‘oye Eduin ¿me ayudas a hacer esto? para redes, decir que tú me vas a regalar un millón, hacemos lo del cheque para hacerlo significativo, más no me das los billetes’”.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la periodista, Eduin Caz aceptó de inmediato la petición de su amigo sin cuestionar la puesta en escena, movido por el vínculo de amistad que mantienen desde antes del reality show.

El cheque apareció solo como representación visual

Eduin Caz le regala un millón de pesos a Ese Pérez. (Captura de pantalla)
Eduin Caz le regala un millón de pesos a Ese Pérez. (Captura de pantalla)

La periodista fue enfática al descartar que existiera una transacción real detrás de las imágenes que circularon en redes sociales. “Todo es ficción, no hay millón de por medio”, sostuvo Alvarado sobre el video donde se observa al cantante entregar el cheque gigante a Ese Pérez.

El objetivo de la dinámica, según la comunicadora, habría sido contrarrestar los comentarios negativos que recibió el influencer tras concluir en cuarto lugar del reality, por debajo de Karina Torres, Memo Schutz y la ganadora Mariana Ochoa.

La amistad entre Ese Pérez y Eduin Caz comenzó en Instagram en 2023

Jesús Ángel Pérez Bravo, nombre real del influencer, etiquetó a Eduin Caz en una historia de Instagram alrededor de 2023. El cantante vio la publicación, la compartió con el mensaje “gracias, carnal” e invitó a Pérez a uno de sus conciertos.

Ese Pérez y su amistad con Eduin Caz de Grupo Firme (Redes Sociales)
Ese Pérez y su amistad con Eduin Caz de Grupo Firme (Redes Sociales)

A partir de ese primer contacto, ambos consolidaron una cercanía que se reflejó en videos, transmisiones en vivo y apariciones conjuntas en redes sociales. Caz relató el origen del vínculo con humor en entrevista para La Mejor Mexicali: “Cuando lo empecé a cotorrear, lo invité y ya no se fue”.

Antes del cheque por un millón de pesos, el cantante ya le había regalado a Pérez un departamento en Tijuana, una motocicleta valuada en más de 400,000 pesos y un reloj Rolex.

El respaldo de Grupo Firme se mostró dentro del reality

El día del ingreso de Pérez a La Casa de los Famosos México, la producción proyectó un mensaje grabado de Eduin Caz en el que lo llamó “mi sangre” y le deseó éxito en la competencia. En agosto, cuando el influencer cumplió 27 años mientras se encontraba en el Exilio, el cantante acudió a verlo acompañado de una banda, lo que generó movimiento de medios en el lugar.

El vocalista de Gruppo Firme llevó una serena para Ese Pérez
El vocalista de Gruppo Firme llevó una serena para Ese Pérez por su cumpleaños. (Captura de pantalla )

Durante la temporada circularon versiones sobre un supuesto patrocinio económico de Caz hacia su amigo, algo que el cantante negó en entrevista: “Yo no le he invertido ni un peso más que cuando fui a echarle porras en su cumpleaños”. Para Eduin Caz, la lealtad es la cualidad que define a Pérez: “Si él es tu amigo, te defiende”.

El contexto detrás del gesto de Eduin Caz

El cheque llevaba la leyenda “al verdadero ganador”, una etiqueta que el cantante utilizó públicamente para cuestionar el resultado de la competencia. Durante la transmisión en vivo, Caz calificó de fraude el desenlace del reality y defendió que su amigo merecía el triunfo.

La final de La Casa de los Famosos México se celebró el 4 de octubre y terminó con Mariana Ochoa como ganadora, tras recibir 10,825,542 votos del público. El segundo lugar fue para Memo Schutz, con 9,834,625 sufragios, una diferencia de menos de un millón de votos entre ambos finalistas.

La Casa de los Famosos México 2026
(Captura de pantalla YouTube)

Ese Pérez, por su parte, compartió un mensaje en el que agradeció el respaldo recibido sin restarle validez al resultado oficial: “Yo no soy ganador 100 por ciento del reality show, pero con tu amistad y toda la gente que me apoya yo gané”.

La versión de Ana María Alvarado contrasta con la narrativa inicial que circuló en redes, donde el gesto se presentó como una entrega real de dinero motivada por la inconformidad de Eduin Caz con los resultados del concurso.

Temas Relacionados

Ese PérezEduin CazGrupo FirmeLa Casa de los Famosos México 4La Casa de los Famosos 2026televisamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Filtran nombre del actor que podría interpretar a Enrique Peña Nieto en la bioserie de Angélica Rivera

La serie autobiográfica de Angélica Rivera alista a su reparto para recrear su paso por Los Pinos y los episodios clave de su matrimonio con Enrique Peña Nieto

Filtran nombre del actor que podría interpretar a Enrique Peña Nieto en la bioserie de Angélica Rivera

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en el Valle de México. Aquí el reporte de las 15:00

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Mariana Echeverría fue agredida durante un partido de su esposo Óscar Jiménez

La ex habitante de La Casa de los Famosos México hablo de lo ocurrido en sus redes sociales

Mariana Echeverría fue agredida durante un partido de su esposo Óscar Jiménez

Sigue la desbandada en el aeropuerto de Tulum: American Airlines planea reducir sus vuelos desde EEUU a partir de enero de 2027

Se avecina un nuevo golpe al turismo de Quintana Roo, lo que se suma una serie de inconvenientes que enfrenta la región

Sigue la desbandada en el aeropuerto de Tulum: American Airlines planea reducir sus vuelos desde EEUU a partir de enero de 2027

Cómo hacer gelatina de mango con chile: el antojito agridulce de temporada

Si te gustan los antojitos con chamoy, esta gelatina de mango con chile combina dulzor, acidez y picor en cada cucharada

Cómo hacer gelatina de mango con chile: el antojito agridulce de temporada
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de octubre: Sicarios de El Güero Gym torturaron a agentes de la Fiscalía de Morelos para su liberación

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de octubre: Sicarios de El Güero Gym torturaron a agentes de la Fiscalía de Morelos para su liberación

Omar García Harfuch sostiene que saben la ubicación de Amílcar Olán tras huida de Suiza

Drones con fibra óptica y piezas para ensamblar aeronaves: los aseguramientos que revelan la adaptación tecnológica del narco en Sinaloa

Herencia de Los Zetas al Cártel del Noreste: así es el modus operandi que usa el grupo delictivo para lavar dinero en carreras de caballos

Así es el hipódromo mexicano que supuestamente financia al Cártel del Noreste con entradas y apuestas cruzadas, según EEUU

ENTRETENIMIENTO

Filtran nombre del actor que podría interpretar a Enrique Peña Nieto en la bioserie de Angélica Rivera

Filtran nombre del actor que podría interpretar a Enrique Peña Nieto en la bioserie de Angélica Rivera

Mariana Echeverría fue agredida durante un partido de su esposo Óscar Jiménez

Precios de boletos para La Oreja de Van Gogh en CDMX, Guadalajara y Monterrey: ventajas y desventajas de cada zona

Jesse Huerta se lanza como solista y estrena sello discográfico tras separarse de Joy

Alfonso Herrera comparte foto desde el hospital tras cirugía: de qué fue intervenido y cuál es su estado de salud

DEPORTES

Fanático de Dallas hace una limpia en el Zócalo de la CDMX tras sequía del equipo en la NFL

Fanático de Dallas hace una limpia en el Zócalo de la CDMX tras sequía del equipo en la NFL

Barcelona empata momentáneamente con el Galatasaray al medio tiempo: así puedes ver el partido EN VIVO de la UEFA Champions League desde México

Pitbull Cruz defiende su decisión de dejar de entrenar con su padre en medio de controversias económicas: “No pretendo desconocer a mi familia”

Olympia junto a Skadi definirán a la campeona universal 2026 del CMLL y Britt Baker debutará en la Arena México: conoce la cartelera completa

Eddy Reynoso asegura que Canelo Álvarez es el mejor boxeador que ha dado México: “Sin lugar a dudas”