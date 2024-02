¿A qué se dedica Pío López Obrador, el hermano de AMLO que demandó a Carlos Loret de Mola por 200 mdp?

Pio Lopez Obrador (Foto: Twitter@JoseTakata7)

Pío Lorenzo López Obrador es uno de los seis hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador y también el más conocido de ellos, ya que en los últimos cuatro años ha protagonizado diversas polémicas relacionadas al actual gobierno federal.

Te puede interesar: Quién es Pío López Obrador, hermano de AMLO que demandó a Loret de Mola por exhibirlo en videos recibiendo dinero

La más reciente se generó ayer, luego de que asistió a una audiencia judicial junto con el periodista Carlos Loret de Mola, a quien demandó por difamación y le solicitó 200 millones de pesos como compensación por publicar en el 2020 los videos en los que se le ve recibiendo dinero para la campaña electoral de su hermano del 2018.

Tras ocho horas de audiencia, Loret de Mola reveló que Pío López Obrador reconoció que los videos son reales; sin embargo, el hermano del presidente indicó que continuarán las investigaciones. Te contamos más sobre él.

¿A qué se dedica Pío López Obrador?

Pío López Obrador vive con su esposa y su hijo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; sin embargo, de acuerdo con la revista Expansión, tiene una finca en Palenque donde siembra cacao y diversos árboles maderables.

Te puede interesar: “Me perjudica”: esto había dicho AMLO sobre la denuncia de Pío López Obrador a Loret de Mola

Según la misma publicación, el negocio del cacao lo comparte con sus sobrinos Andrés y Gonzalo, hijos del presidente, fundadores de la empresa “Chocolates Rocío”.

En el 2022, Pío López Obrador platicó que la finca en Palenque la obtuvo por herencia de sus padres y que en ella se producen cinco especies de madera: caoba, cedros, melinas, tecas y maculís.

Te puede interesar: Pío López Obrador asegura que no ha hablado con AMLO: “Tiene nueve años de que no lo veo”

“De mi vida, Joaquín, mis padres antes de fallecer hace 22 años, fallecieron en el 2000, me heredaron un rancho y entonces yo tengo una plantación forestal comercial en donde estamos produciendo madera, 5 especies de madera”, contó en entrevista exclusiva para Grupo Fórmula.

¿Qué estudió Pío López Obrador?

López Obrador es egresado de a Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde estudió la licenciatura en Sociología y al menos hasta el momento es el último grado de estudios que se le conoce.

¿Qué dijo AMLO sobre la demanda de Pío a Loret de Mola?

En La Mañanera de hoy, el presidente López Obrador acusó al periodista de estar protegido por el Poder Judicial, “ser un experto en montajes” y de estar protegido por el Poder Judicial, por lo que incluso, le recomendó a su hermano no denunciarlo al considerarlo una pérdida de tiempo.

“Si le puedo hacer alguna recomendación a mi hermano y a cualquiera, es que no sirven de nada las denuncias porque no se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un Poder Judicial mafioso porque forma parte de la misma mafia, es perder el tiempo, yo por eso no presento ninguna denuncia.

“Loret de Mola es de los periodistas más corruptos de México, hace montajes, pero era amigo de García Luna y ahora es amigo de los jueces, magistrados del Poder Judicial, está completamente corrompido, es perder el tiempo, pero cada quien es libre, no veo a Pío desde hace cinco, seis años, y no voy a andar dando consejos”, dijo en su conferencia desde Palenque, Chiapas.