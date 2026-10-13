México supera a China y EEUU en crecimiento económico durante el segundo trimestre de 2026: ocupa el segundo lugar entre países del G20

México supera a China y EEUU en crecimiento económico durante el segundo trimestre de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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México se posicionó como una de las economías con mejor dinamismo durante el segundo trimestre de 2026, superando a potencias como China, Canadá y Estados Unidos, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la dependencia reconoció que estos datos envían una “señal de fortaleza y estabilidad macroeconómica a los mercados internacionales”.

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Derivado de estos resultados, el país se colocó en el segundo lugar con mayor crecimiento económico entre los países que conforman el G20, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), convirtiéndose en un destino más atractivo para las inversiones extranjeras.

Los 15 países de la OCDE con mayor crecimiento económico

De acuerdo con la OCDE estas son las 15 naciones del G20 que registraron un aumento en su economía y su Producto Interno Bruto (PIB).

India — 1.8%

México — 1.4%

Indonesia — 1.3%

Turquía — 1.1%

China — 0.9%

Canadá — 0.8%

Argentina — 0.6%

Brasil — 0.5%

Japón — 0.4%

Australia — 0.4%

Estados Unidos — 0.4%

Reino Unido — 0.4%

Alemania — 0.3%

Italia — 0.2%

Francia — 0.0%

Una infografía basada en datos de la OCDE señala que México registró un crecimiento económico del 1.4% en el segundo trimestre de 2026 y se posicionó en el segundo lugar del G20. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aumenta el precio de la canasta básica en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el costo de la canasta alimentaria aumentó durante septiembre de 2026, registrando un 5.5% anual en las localidades urbanas y 4.9% en las rurales, variaciones por encima de la inflación general anual de 3.5%. El encarecimiento eleva el monto mínimo que requieren las personas para adquirir alimentos básicos, de acuerdo con las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos.

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El valor monetario de los alimentos también avanzó frente a agosto: 1.6% en las comunidades rurales y 1.1% en las ciudades. Mientras que el jitomate, la cebolla y el limón fueron los productos con mayor incidencia en ambos ámbitos, con un efecto conjunto más pronunciado en las zonas urbanas.

La comparación con septiembre de 2025 muestra una aceleración en el precio de los víveres. En el ámbito rural, el incremento anual pasó de 3.6% a 4.9%; en el urbano, subió de 4.7% a 5.5%, aumentos de 1.3 y 0.8 puntos porcentuales, respectivamente.

La cebolla y el consumo fuera del hogar encabezan el alza

La cebolla tuvo la mayor incidencia en el encarecimiento de la canasta rural, mientras que los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar fueron el principal rubro en las ciudades. El jitomate ocupó el tercer sitio entre los componentes que más contribuyeron al aumento anual de la canasta alimentaria en ambas localidades.

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Las Líneas de Pobreza por Ingresos, que incorporan alimentos, bienes y servicios no alimentarios, registraron un aumento anual de 4.4%, esta variación fue 0.9 puntos porcentuales mayor que la inflación general anual.

Frente a septiembre de 2025, el crecimiento de estas líneas subió un punto porcentual en las zonas rurales y 0.6 puntos porcentuales en las urbanas.

Los productos alimentarios explicaron 64.5% de la variación anual de las LPI en el ámbito urbano y 60.1% en el rural. Entre los bienes y servicios no alimentarios, el transporte público y los gastos en educación, cultura y recreación estuvieron entre los componentes que más contribuyeron al aumento anual.

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