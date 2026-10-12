Andorra defiende ante la OCDE la participación ciudadana para reforzar la confianza democrática

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El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha defendido ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la participación ciudadana como herramienta esencial para reforzar la confianza democrática.

Espot lo ha dicho en el Foro Global de la OCDE que se celebra en París bajo el lema 'Gobernar sin bloqueos: democracias resilientes en un mundo en transformación acelerada', ha informado el Ejecutivo en un comunicado.

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En su intervención, el jefe de Gobierno ha remarcado que muchas democracias afrontan hoy una erosión de la confianza pública, vinculada tanto a la percepción de que la ciudadanía no tiene suficiente voz en la toma de decisiones como a la dificultad de los gobiernos para atender retos políticos complejos y a largo plazo.

En este sentido, ha señalado que Andorra, a pesar de su dimensión y la proximidad entre instituciones y ciudadanía, no es ajena a esta tendencia.

Para darle respuesta, ha defendido tres ejes esenciales: transparencia, para explicar las decisiones públicas y facilitar el acceso a la información; participación, para que la ciudadanía pueda contribuir de forma real a los debates del país, y continuidad institucional para garantizar que los procesos participativos tengan seguimiento e impacto en la acción pública.

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Ha puesto en valor la Ley de transparencia, acceso a la información pública y gobierno abierto, aprobada en 2021, que reconoce el derecho a la participación ciudadana, incluida la de los niños y adolescentes.

En el ámbito de la participación, Espot ha compartido varias iniciativas impulsadas en Andorra para abrir espacios de deliberación y escucha ciudadana y ha destacado, especialmente, la creación de la primera asamblea ciudadana dentro del proyecto 'Trazamos el futuro de Andorra en un mundo que cambia'.

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REFORMAS ESTRUCTURALES

El jefe de Gobierno también ha apuntado que los grandes desafíos actuales exigen reformas estructurales y capacidad de anticipación, en un contexto marcado por la inmediatez y por una cierta resistencia al cambio.

Como ejemplo, ha citado el debate sobre el acuerdo de asociación con la Unión Europea, que se ha vinculado a la necesidad de transformar el modelo de crecimiento del país, tradicionalmente basado en el turismo y la construcción.

Igualmente, ha subrayado que las encuestas de opinión confirman el interés de la población por los mecanismos de participación ciudadana, destacando que un 82,1% considera que dichos sistemas pueden contribuir a mejorar las políticas públicas.

Finalmente, Espot ha defendido la institucionalización de la participación ciudadana, destacando la creación de una secretaría de Estado que vehicula y da continuidad a las iniciativas de consulta y participación pública.