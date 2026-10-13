México

Metrobús CDMX presenta ruta Quetzalcóatl que es conducida solo por mujeres: cuál es su recorrido y estaciones

El nuevo servicio enlaza el centro de la Ciudad de México con las Terminales 1 y 2 del AICM y pasa por puntos importantes de la capital

Metrobús CDMX presenta primera ruta conducida exclusivamente por mujeres (X/ @MetrobusCDMX)
Metrobús CDMX presenta primera ruta conducida exclusivamente por mujeres (X/ @MetrobusCDMX)
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El servicio del Metrobús de la Ciudad de México lanzó la primera ruta de su red operada exclusivamente por mujeres, se trata de la Ruta Quetzalcóatl, que conecta el centro de la ciudad con las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y es conducida por 48 operadoras.

Por medio de un comunicado difundido en sus canales oficiales, el Metrobús CDMX explicó cómo opera este servicio, así como las estaciones que componen la ruta Quetzalcóatl, que opera como una extensión del servicio de la Línea 4 del Metrobús.

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La Ruta Quetzalcóatl es la primera línea de Metrobús en la Ciudad de México operada en su totalidad por mujeres. Las 48 conductoras que la tripulan elevaron la participación femenina en la plantilla total del sistema del 1.6% al 3.7%, al pasar de 33 operadoras en febrero de 2026 a 80 conductoras en octubre del mismo año. La ruta cubre el trayecto entre el centro urbano y las dos terminales del aeropuerto Benito Juárez con 19 unidades eléctricas.

¿Cuál es la ruta Quetzalcóatl del Metrobús?

Un recorrido en video muestra el servicio de la ruta de Metrobús que conecta con las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Ciudad de México. Se observan letreros con el trayecto desde Amajac, estación donde empieza el recorrido de la Ruta Quetzalcóatl (X/ @MetrobusCDMX)

El comunicado, emitido por Metrobús este martes 13 de octubre de 2026, describe la medida como una acción afirmativa para incorporar a las mujeres a sectores operativos históricamente dominados por hombres. La incorporación de las 48 conductoras se realizó en coordinación con la empresa concesionaria de la ruta.

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La ruta opera con 19 autobuses eléctricos de 8.5 metros de longitud, con una cromática que reproduce el diseño de una serpiente emplumada en alusión a Quetzalcóatl. Su trazado fue ampliado el 30 de enero de 2026 hasta la estación Amajac, sobre avenida Paseo de la Reforma.

Estaciones de la ruta Quetzalcóatl de la Línea 4 del Metrobús

Este es el trayecto que hacen las unidades que recorren de Amajac - Terminal 1 y 2:

  • Amajac
  • Defensoría Pública
  • Vocacional 5
  • Juárez
  • Mercados San Juan
  • Eje Central
  • El Salvador
  • Isabel La Católica
  • Museo de la Ciudad
  • Pino Suárez
  • Las Cruces
  • La Merced
  • Mercado Sonora
  • Cecilio Robelo
  • Ing. Eduardo Molina
  • Moctezuma
  • San Lázaro
  • Terminal 1
  • Terminal 2

En el sentido inverso partiendo desde la Terminal del AICM el recorrido pasa por estaciones como Hospital Balbuena, Mercado Sonora Sur, San Pablo, Pino Suárez y 20 de Noviembre para incorporarse al resto de las estaciones de Isabel La Católica hacia Amajac.

Metrobús CDMX implementó una nueva ruta que te lleva al AICM (X/ @MetrobusCDMX)
Metrobús CDMX implementó una nueva ruta que te lleva al AICM (X/ @MetrobusCDMX)

Horarios y costos de la ruta Quetzalcóatl de la Línea 4 del Metrobús

La Ruta Quetzalcóatl del Metrobús conecta Paseo de la Reforma y el Centro Histórico con el AICM por 30 pesos ($30.00MXN) por persona, una alternativa que opera todos los días del año y evita el uso de taxi de aplicación o transbordos pesados para llegar a las terminales aéreas.

La ruta funciona los 365 días del año. De lunes a sábado tiene horario de 04:30 a 24:00 horas, mientras que los domingos y días festivos opera de 05:00 a 24:00 horas.

El viaje al aeropuerto cuesta $30 por persona, a diferencia de los $6 que se cobran en otras líneas del sistema. El pago puede hacerse con la Tarjeta de Movilidad Integrada, sistema contactless o tecnología NFC.

Los transbordos entre líneas del Metrobús son gratuitos cuando se realizan durante las primeras dos horas después del ingreso al sistema y en un solo sentido del recorrido. Para subir a la unidad rumbo al AICM es indispensable contar con la tarjeta de movilidad, como ocurre en el resto de la red.

AICM
El Metrobús CDMX llega a la terminal 1 y 2 del AICM (AICM)

Metrobús CDMX celebra inclusión de mujeres conductoras en toda su red

Además de la integración de operadoras, Metrobús impulsó la certificación profesional del personal. De las 80 mujeres que conforman la plantilla femenina total, 57 ya obtuvieron la acreditación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), organismo federal que evalúa competencias técnicas mediante pruebas teóricas y prácticas.

Esa certificación las acredita formalmente como “Conductoras de autobuses de tránsito rápido en corredores de Metrobús”, una distinción que el sistema enmarca dentro de su programa de seguridad vial.

Metrobús vincula esta iniciativa con su Estrategia de Perspectiva de Género del Sistema de Movilidad, un marco institucional orientado a garantizar condiciones de acceso igualitario en los distintos roles del transporte público capitalino.

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