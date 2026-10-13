Estudiantes de la Universidad de Guanajuato encienden velas y exigen justicia por el homicidio de Joan Francisco Díaz

Cientos de personas marchan por el centro histórico de Guanajuato portando carteles y la imagen de Joan Francisco Díaz Rodríguez. Durante la noche, familiares, amigos y estudiantes se congregan en las escalinatas del Edificio Central de la Universidad de Guanajuato para encender velas y colocar flores en una ofrenda en memoria del joven de 21 años. La manifestación exige justicia tras la localización sin vida del estudiante en el río Pastita.

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El 12 de octubre, estudiantes de la Universidad de Guanajuato encendieron velas y exigieron justicia por la muerte de un compañero de clases. Joan Francisco Díaz Rodríguez, de 21 años, fue hallado sin vida el 4 de octubre en el río Pastita, luego de permanecer desaparecido durante varios días.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) investiga el caso como un posible homicidio y hasta el momento no reporta detenidos ni hipótesis oficiales. Díaz Rodríguez cursaba la licenciatura en Relaciones Industriales en la Universidad de Guanajuato y vivía en el centro de la capital estatal por motivos de estudio.

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La marcha silenciosa del 12 de octubre por las calles de Guanajuato capital

La manifestación partió alrededor de las 17:00 horas desde el Jardín Mexiamora, según informó el periódico AM. Vestidos de blanco, los participantes avanzaron en silencio por la calle Cantarranas hacia la plaza de Sopeña.

El recorrido continuó por el Jardín de la Unión, frente a la Presidencia Municipal, y siguió por la avenida Juárez hasta la Alhóndiga de Granaditas. La columna concluyó en las escalinatas del Edificio Central de la Universidad de Guanajuato, ubicado en la calle Lascuráin de Retana.

Más de 300 estudiantes, familiares y ciudadanos marcharon en silencio por el centro de Guanajuato y encendieron velas en las escalinatas de la Universidad en memoria del joven. Crédito: Especial

El estudiante de Economía René Giovanni Camacho de Anda estimó ante Milenio que entre 300 y 400 personas asistieron al acto conmemorativo. El joven describió un ambiente de tristeza combinado con unidad entre quienes acudieron.

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Los manifestantes portaron pancartas, flores blancas y fotografías de Joan Francisco durante el trayecto. Entre las consignas que destacaron figuraron “¿Y si mañana soy yo?”, “Nos falta una abeja” y “Quiero ver mi nombre en un título, no en una nota roja”.

La movilización respondió a la indignación de la comunidad universitaria por la muerte de un compañero sin que existan responsables identificados. Los estudiantes de la Universidad de Guanajuato marcharon el 12 de octubre para exigir a las autoridades esclarecer el homicidio de Joan Francisco Díaz Rodríguez y reforzar la seguridad en la capital del estado.

Al llegar a la universidad, los asistentes colocaron veladoras y flores blancas en las gradas del edificio. “Quien nos cuida, merecemos volver a casa”, gritaron los estudiantes.

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Elementos de seguridad acordonaron la zona del río Pastita tras el hallazgo del cuerpo de Joan Francisco Díaz, estudiante de la Universidad de Guanajuato. Crédito: Especial

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato investiga el homicidio sin detenidos

Joan Francisco Díaz fue visto por última vez el 28 de septiembre en el centro de Guanajuato capital. Sus familiares lo reportaron como desaparecido un día después, el 29 de septiembre.

El cuerpo fue localizado la noche del domingo 4 de octubre, alrededor de las 20:00 horas, luego de que el Sistema de Emergencias 911 recibiera un reporte de un cadáver en el río Pastita. El hallazgo ocurrió en una zona conocida como “El Ojo de Satán”, cercana a instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Elementos de la Policía Preventiva, Protección Civil Municipal y Bomberos Voluntarios acudieron al sitio y confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales. El secretario de Seguridad Ciudadana de Guanajuato capital, David Gamba Castillo, informó en ese momento que el reporte señalaba a una persona presuntamente ahogada.

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El funcionario mencionó que el cuerpo aparentaba pertenecer a un hombre de unos 40 años, antes de que los estudios periciales determinaran su verdadera identidad. El Servicio Médico Forense (Semefo) trasladó el cuerpo a sus instalaciones para practicar los estudios correspondientes.

Elementos de seguridad acordonaron la zona del río Pastita tras el hallazgo del cuerpo de Joan Francisco Díaz, estudiante de la Universidad de Guanajuato. Crédito: Especial

La confirmación definitiva requirió una prueba de ADN con muestras genéticas aportadas por los familiares del estudiante. La FGEG confirmó la identidad del cuerpo la noche del viernes 9 de octubre, 11 días después de la última vez que Joan Francisco fue visto con vida.

La Unidad de Investigación de Homicidios de la fiscalía quedó a cargo de esclarecer las circunstancias del fallecimiento e identificar a los responsables. El Universal documentó que los manifestantes exigieron durante la marcha que las autoridades agilicen las pesquisas.

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La Universidad de Guanajuato acompaña a la familia y persiste la demanda de seguridad

La Universidad de Guanajuato emitió un comunicado en el que expresó su “profunda consternación” por la muerte de Joan Francisco. La institución envió condolencias a la familia, las amistades y los compañeros del estudiante.

Joan Francisco formaba parte de la agrupación estudiantil “Proyecto Pastita” dentro de la comunidad universitaria. Durante la búsqueda, la institución llamó a sus integrantes “abejas” en un mensaje público que decía: “Todas las abejas son importantes; que ninguna falte”.

Una cinta amarilla con la inscripción "ESCENA DEL CRIMEN" delimita un perímetro de investigación en un área de matorral durante la noche, con luces tenues de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de confirmarse su muerte, compañeros de la Universidad de Guanajuato organizaron brigadas de búsqueda de manera voluntaria. Los estudiantes recorrieron zonas que Joan Francisco frecuentaba y convocaron a más jóvenes a través de redes sociales.

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La universidad reiteró que dará seguimiento al proceso judicial abierto a partir del hallazgo del cuerpo en el río Pastita. La institución aseguró que mantendrá su disposición para apoyar a la familia y a la comunidad estudiantil durante la investigación.

La FGEG también difundió en días cercanos una ficha de búsqueda para Fernando Abraham Luján Rangel, de 28 años, desaparecido el 3 de octubre en la misma ciudad. Las autoridades no han confirmado públicamente si existe alguna relación entre ambos casos.

La fiscalía puso a disposición de la ciudadanía tres líneas telefónicas para recibir información sobre las dos desapariciones. El organismo precisó que los avances se comunicarán con respeto al debido proceso y a la confidencialidad de las pesquisas en curso.

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Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" bloquea una zona durante la noche, iluminada por una luz brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No existe razón para que un estudiante deba temer por su vida”, manifestaron los estudiantes. Los asistentes agregaron que la violencia no debe formar parte de la trayectoria educativa de ningún joven.

Otras pancartas exhibidas durante la marcha incluyeron las frases “Ningún estudiante debe tener miedo a estudiar” y “La lucha de pocos vale por el futuro de muchos”. Los mensajes reflejaron el reclamo de mayor seguridad en el entorno académico de la capital del estado.

La muerte de Joan Francisco se sumó a las acciones que la comunidad universitaria ya realizaba para exigir mayor seguridad en la zona centro de Guanajuato. Los estudiantes insistieron en que el reclamo no se limita al alumnado, sino que abarca a la sociedad en general.

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La familia de Joan Francisco recibió acompañamiento por parte de la fiscalía desde la confirmación de su identidad. La FGEG señaló que brinda esa atención con respeto a los derechos humanos y a la dignidad del joven.

La investigación permanece abierta y sin responsables identificados hasta la fecha de la marcha. La comunidad de la Universidad de Guanajuato advirtió que mantendrá la exigencia de justicia hasta que las autoridades esclarezcan el homicidio de Joan Francisco Díaz Rodríguez.