Explota gasera en El Ranchito, Coacalco: videos muestran llamas y columnas de humo

Una gasera de la colonia Loma Bonita, en Coacalco, Estado de México, registró una fuerte explosión este martes. Crédito: Especial

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Una explosión se registró la mañana de este martes en una gasera del municipio de Coacalco, en el Estado de México. El estallido ocurrió en la zona conocida como El Ranchito, cerca de un mercado de la colonia Loma Bonita, y provocó que los vecinos corrieran para ponerse a salvo.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho sucedió sobre la calle Venustiano Carranza, en la parte alta de la zona, hoy 13 de octubre de 2026. La causa del incidente no ha sido confirmada hasta el momento por ninguna autoridad.

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Videos difundidos por habitantes del lugar muestran columnas de humo y llamas en el sitio de la explosión. Las mismas grabaciones registran una segunda detonación que obligó a varias personas a correr para alejarse del área.

El pánico se extendió entre quienes presenciaron el episodio desde las inmediaciones del mercado cercano a la gasera. La secuencia de estallidos mantuvo en alerta a los residentes de los alrededores durante los primeros minutos del incidente.

Calle Venustiano Carranza, epicentro de la emergencia en la zona alta de Coacalco

Milenio ubicó el origen del fuego en la calle Venustiano Carranza, en la parte alta de la zona de El Ranchito. El diario describió que una columna de combustible invadió el perímetro del lugar y obligó a los vecinos a desplazarse para resguardarse.

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Esa misma columna de material inflamable fue el factor que generó mayor temor entre los residentes, según el relato de la publicación. El movimiento de personas hacia zonas más alejadas se produjo en los momentos posteriores al primer reporte del incidente.

A raíz de los hechos, equipos de emergencia se movilizaron al lugar para atender la explosión, de acuerdo con el diario. Hasta el momento de las primeras coberturas, las autoridades no habían emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido.

Reportes extraoficiales reportan que hasta ahora se registran tres personas lesionadas a causa del estallido. Sin embargo, no se ha precisado el estado en el que quedó la instalación tras los hechos registrados en la colonia Loma Bonita.

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Cabe mencionar que la zona donde ocurrió el incidente combina uso comercial y habitacional, con un mercado próximo al punto del estallido. Esa cercanía explica la rapidez con la que los vecinos advirtieron el humo y las llamas descritas en los videos compartidos en redes sociales.

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