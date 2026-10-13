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Estos son los ganadores del Protouch del martes 13 de octubre

Al finalizar cada jornada, Pronósticos da a conocer los resultados del Protouch

Para participar en Progol solo necesitas 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)
Para participar en Progol solo necesitas 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)
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¿Participaste en el sorteo Protouch del 13 de octubre y quieres saber si ganaste? Aquí puedes consultar los ganadores divulgados por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para recoger el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se estropee.

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Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para reclamar tu premio. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

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La combinación ganadora del sorteo 890 de Protouch es: D L V D L V D L D V D D D L 1.

Cabe mencionar que después de cada jornada, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública da a conocera los ganadores de Protouch.

¿Cómo ganar Protouch?

Los resultados del sorteo de Protouch (Cuartoscuro)
Los resultados del sorteo de Protouch (Cuartoscuro)

El sorteo de Protouch consiste en pronosticar el resultado final de todos los partidos de una jornada de futbol americano, indicando si el ganador será el equipo local o visitante, también si el resultado tendrá una diferencia de seis puntos (similar a un empate).

De igual forma deberás acertar el Protouch Inicial, es decir, el equipo y el cuarto en que sucederá la primera anotación del encuentro señalado.

Cabe mencionar que el Protouch Inicial únicamente es válido cuando es un Touchdown, es decir, la anotación es de seis puntos, esto es cuando el jugador anota por carrera o pase.

La quiniela sencilla de Protouch tiene un precio de 10 pesos, mientras que las quinielas múltiples tienen un costo mayor que depende de las combinaciones y puede alcanzar los 3 mil pesos (Esta información se encuentra también al reverso de cada volante).

Puedes adquirir tus boletos de Protouch en algunos de los canales de venta en línea y/o en alguna de las más de 9 mil agencias autorizadas en la República Mexicana.

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

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