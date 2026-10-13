Sheinbaum no descarta comprar más gas natural a EEUU para reducir el déficit comercial pese a proyecto de fracking

La mandataria no cerró la puerta a ampliar las importaciones de hidrocarburos como parte de las negociaciones comerciales con Washington, al tiempo que reafirmó el compromiso de su gobierno con la transición energética hacia fuentes limpias

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La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que México compre más gas natural a Estados Unidos como parte de las acciones para disminuir el déficit comercial que, según le planteó el presidente Donald Trump, sigue creciendo. Precisó que muchas de esas compras no son para consumo nacional y que su gobierno planea reorientar la política energética hacia fuentes renovables.

“Podría ser”: la respuesta en la mañanera

La mandataria dice en la mañanera que la comunicación con la Casa Blanca sigue por vía telefónica y mediante equipos de trabajo, mientras continúan las gestiones por aranceles, migración y seguridad

Un periodista le preguntó si entre las medidas para reducir el déficit está comprar más gas a EEUU. La mandataria respondió: “Podría ser”.

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Explicó que en México operan instalaciones que compran gas a Estados Unidos y lo exportan a otros países:

La planta de Sempra Energy en Ensenada .

LNG Amigo , en Sonora.

Otras instalaciones en el Golfo de México.

Añadió que el país debe aumentar su producción de gas natural. Señaló que hay cinco plantas de ciclo combinado nuevas que requieren ese combustible, y que, si no hay suficiente en el país, “tendrá que comprarse”.

Reorientación hacia energías renovables

A diferencia de AMLO, Sheinbaum ve viable el fracking con nuevas tecnologías y con posible inversión mixta. (Presidencia)

La presidenta afirmó que el gobierno decidió “ya no depender tanto del gas natural” y reorientar la planeación energética hacia energía solar, eólica y geotérmica, áreas en las que, dijo, el país crece de manera importante

Última llamada con Trump y estado de la negociación

La mandataria mexicana reconoció avances en los contactos técnicos entre ambas cancillerías, pero subrayó que persisten puntos pendientes, entre ellos las 54 barreras no arancelarias que Washington exige resolver

Sheinbaum indicó que su última conversación con Trump fue el 16 de septiembre y que no han vuelto a hablar. Dijo que el secretario de Economía trabaja con la Secretaría de Comercio y la Oficina del Representante Comercial (USTR), y que hasta ahora no hay un acuerdo completo, aunque hay avances.

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Contó que en aquella llamada Trump le comentó que el déficit comercial sigue aumentando. Según Sheinbaum, México es el país que más compra a EEUU y esas compras han crecido. También recordó que EEUU solicitó resolver 54 barreras no arancelarias.

Sus declaraciones respondieron a una pregunta sobre una supuesta llamada el viernes. Ese día, según Reuters, el Financial Times informó que Trump insistió en una llamada en que haya más acuerdos entre empresas energéticas de ambos países. El reporte, con base en un funcionario estadounidense, indica que se habló de que México compre más gas natural estadounidense. En la versión consultada no se precisa la fecha de esa llamada.

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Contexto: dependencia del gas y fracking

Según Reuters, Estados Unidos provee 75% de las necesidades de gas de México. Desde abril, el gobierno federal analiza explotar gas no convencional mediante fractura hidráulica, con tecnologías de menor impacto ambiental, sujeto a la revisión de un comité de especialistas.

En agosto, Bloomberg reportó que Sheinbaum dijo que las medidas propuestas reducirían la dependencia de 75% a 50% y que bajar más requeriría considerar gas no convencional “de manera responsable”. Reuters informó, con base en cuatro fuentes, que el gobierno evalúa dos zonas del norte del país para pruebas piloto. Hasta el momento, esa información no ha sido confirmada oficialmente.

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