México

Sheinbaum no descarta comprar más gas natural a EEUU para reducir el déficit comercial pese a proyecto de fracking

La posibilidad de adquirir mayores volúmenes de gas de Estados Unidos para reducir el déficit comercial pone en tensión la ambición del gobierno de reorientar su matriz energética

La mandataria no cerró la puerta a ampliar las importaciones de hidrocarburos como parte de las negociaciones comerciales con Washington, al tiempo que reafirmó el compromiso de su gobierno con la transición energética hacia fuentes limpias
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que México compre más gas natural a Estados Unidos como parte de las acciones para disminuir el déficit comercial que, según le planteó el presidente Donald Trump, sigue creciendo. Precisó que muchas de esas compras no son para consumo nacional y que su gobierno planea reorientar la política energética hacia fuentes renovables.

“Podría ser”: la respuesta en la mañanera

La mandataria dice en la mañanera que la comunicación con la Casa Blanca sigue por vía telefónica y mediante equipos de trabajo, mientras continúan las gestiones por aranceles, migración y seguridad
La mandataria dice en la mañanera que la comunicación con la Casa Blanca sigue por vía telefónica y mediante equipos de trabajo, mientras continúan las gestiones por aranceles, migración y seguridad

Un periodista le preguntó si entre las medidas para reducir el déficit está comprar más gas a EEUU. La mandataria respondió: “Podría ser”.

PUBLICIDAD

Explicó que en México operan instalaciones que compran gas a Estados Unidos y lo exportan a otros países:

  • La planta de Sempra Energy en Ensenada.
  • LNG Amigo, en Sonora.
  • Otras instalaciones en el Golfo de México.

Añadió que el país debe aumentar su producción de gas natural. Señaló que hay cinco plantas de ciclo combinado nuevas que requieren ese combustible, y que, si no hay suficiente en el país, “tendrá que comprarse”.

Reorientación hacia energías renovables

A diferencia de AMLO, Sheinbaum ve viable el fracking con nuevas tecnologías y con posible inversión mixta. (Presidencia)

La presidenta afirmó que el gobierno decidió “ya no depender tanto del gas natural” y reorientar la planeación energética hacia energía solar, eólica y geotérmica, áreas en las que, dijo, el país crece de manera importante

Última llamada con Trump y estado de la negociación

La mandataria mexicana reconoció avances en los contactos técnicos entre ambas cancillerías, pero subrayó que persisten puntos pendientes, entre ellos las 54 barreras no arancelarias que Washington exige resolver

Sheinbaum indicó que su última conversación con Trump fue el 16 de septiembre y que no han vuelto a hablar. Dijo que el secretario de Economía trabaja con la Secretaría de Comercio y la Oficina del Representante Comercial (USTR), y que hasta ahora no hay un acuerdo completo, aunque hay avances.

PUBLICIDAD

Contó que en aquella llamada Trump le comentó que el déficit comercial sigue aumentando. Según Sheinbaum, México es el país que más compra a EEUU y esas compras han crecido. También recordó que EEUU solicitó resolver 54 barreras no arancelarias.

Sus declaraciones respondieron a una pregunta sobre una supuesta llamada el viernes. Ese día, según Reuters, el Financial Times informó que Trump insistió en una llamada en que haya más acuerdos entre empresas energéticas de ambos países. El reporte, con base en un funcionario estadounidense, indica que se habló de que México compre más gas natural estadounidense. En la versión consultada no se precisa la fecha de esa llamada.

Contexto: dependencia del gas y fracking

Según Reuters, Estados Unidos provee 75% de las necesidades de gas de México. Desde abril, el gobierno federal analiza explotar gas no convencional mediante fractura hidráulica, con tecnologías de menor impacto ambiental, sujeto a la revisión de un comité de especialistas.

En agosto, Bloomberg reportó que Sheinbaum dijo que las medidas propuestas reducirían la dependencia de 75% a 50% y que bajar más requeriría considerar gas no convencional “de manera responsable”. Reuters informó, con base en cuatro fuentes, que el gobierno evalúa dos zonas del norte del país para pruebas piloto. Hasta el momento, esa información no ha sido confirmada oficialmente.

Temas Relacionados

EEUUClaudia SheinbaumDonald TrumpEstados UnidosLa MañaneraFrackingGas naturalExportaciónComercioPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Estado de fuerza no era el suficiente”: Harfuch explica el motivo por el que fue liberado ‘El Güero Gym’ en Morelos y adelanta su arresto

Las autoridades estatales capturaron a José David “N”, pero decidieron ponerlo en libertad a cambio de 3 agentes que fueron retenidos en Totolapan

“Estado de fuerza no era el suficiente”: Harfuch explica el motivo por el que fue liberado ‘El Güero Gym’ en Morelos y adelanta su arresto

“No hemos estado de brazos cruzados”: Sheinbaum niega crisis en IMSS, pero llama a atender carencias previo a mega marcha de trabajadores

La presidenta acusó a la oposición de promover las críticas al sector salud tras las protestas laborales y las muertes neonatales

“No hemos estado de brazos cruzados”: Sheinbaum niega crisis en IMSS, pero llama a atender carencias previo a mega marcha de trabajadores

Estudiantes de la Universidad de Guanajuato encienden velas y exigen justicia por el homicidio de Joan Francisco Díaz

Más de 300 estudiantes, familiares y ciudadanos marcharon en silencio por el centro de Guanajuato y encendieron velas en las escalinatas de la Universidad en memoria del joven, hallado sin vida el 4 de octubre en el río Pastita

Estudiantes de la Universidad de Guanajuato encienden velas y exigen justicia por el homicidio de Joan Francisco Díaz

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 13 de octubre? Se reestablece servicio de la L1 del MB, pero con retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 13 de octubre? Se reestablece servicio de la L1 del MB, pero con retrasos

El Buen Fin 2026: ¿Qué hacer y cómo defenderse si una tienda no respeta sus promociones, según Profeco?

Aunque existen muchas ofertas, es necesario reportar a aquellas empresas que lucran con esta medida para mejorar la economía del país

El Buen Fin 2026: ¿Qué hacer y cómo defenderse si una tienda no respeta sus promociones, según Profeco?
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Estado de fuerza no era el suficiente”: Harfuch explica el motivo por el que fue liberado ‘El Güero Gym’ en Morelos y adelanta su arresto

“Estado de fuerza no era el suficiente”: Harfuch explica el motivo por el que fue liberado ‘El Güero Gym’ en Morelos y adelanta su arresto

Estudiantes de la Universidad de Guanajuato encienden velas y exigen justicia por el homicidio de Joan Francisco Díaz

CJNG: procesan a cuatro detenidos en Nayarit por delincuencia organizada y acopio de armas

Explota gasera en El Ranchito, Coacalco: videos muestran llamas y columnas de humo

Uso de drones por parte de cárteles en Sinaloa preocupan a Defensa Nacional: “Los adaptan para agredir a adversarios y autoridades”

ENTRETENIMIENTO

Japón llega a la Feria del Libro de Chapingo: manga, coleccionables, cosplays y música de ánime en vivo, cerca de CDMX

Japón llega a la Feria del Libro de Chapingo: manga, coleccionables, cosplays y música de ánime en vivo, cerca de CDMX

Fotos con IA de estatua de ‘Baphomet’ en lujosa colonia de la CDMX generan polémica: ¿qué significa esta figura?

Ramón Ayala no respetó los horarios de la Plaza México y los acuerdos de la alcaldía por eso le apagaron las luces, explica Gil Barrera

Hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina descarta regresar a la actuación y opta por esta prestigiosa profesión

La sorpresa que Guillermo del Toro dejará antes de cada función de ‘El Laberinto del Fauno’ en 3D

DEPORTES

Hugo Sánchez se ofrece para trabajar en el VAR tras la polémica del América vs Rayados: “Los exfutbolistas no nos dejamos corromper”

Hugo Sánchez se ofrece para trabajar en el VAR tras la polémica del América vs Rayados: “Los exfutbolistas no nos dejamos corromper”

El panorama de los mexicanos en Europa: resultados y posición de sus clubes

El ciclista mexicano Emilio Rodríguez sigue los pasos de Isaac del Toro y se une al UAE Team Emirates

Tragedia en La Corregidora: dónde ver EN VIVO el documental sobre la violencia entre Querétaro y Atlas

México vs Jamaica: cuándo y dónde ver EN VIVO el segundo amistoso internacional de la Selección Femenil en la Fecha FIFA