Buscan que comercios habiliten espacios para mascotas que esperan a sus dueños en CDMX

Un perro de pelaje blanco y marrón yace sobre el asfalto de una calle; sus patas delanteras sucias se aprecian en primer plano junto a una hoja seca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Congreso capitalino busca que comercios de la Ciudad de México habiliten espacios temporales para perros y gatos que son abandonados; se busca que cuenten con zonas de resguardo, agua y condiciones básicas para dormir mientras las autoridades refuerzan la atención ante posibles casos de maltrato animal.

La propuesta plantea que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (AGATAN) analicen esquemas de colaboración con los establecimientos mercantiles. Cada negocio podría adaptar las áreas según sus características, sin que los animales permanezcan expuestos en banquetas, entradas o estacionamientos.

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El llamado surge por los reportes de habitantes de colonias como Roma Norte y Roma Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc. Vecinos han señalado que perros y gatos permanecen por largos periodos afuera de tiendas, restaurantes y otros comercios mientras sus responsables hacen compras o realizan actividades.

Los espacios tendrían agua, resguardo y señalización

La diputada del PAN Frida Guillén Ortiz presentó el Punto de Acuerdo durante la sesión ordinaria del pasado 8 de octubre. El Pleno lo avaló para pedir a la PAOT y a la AGATAN que fortalezcan las labores de reconocimiento, orientación, atención y verificación ante posibles actos de maltrato animal.

El planteamiento prevé que los establecimientos puedan habilitar zonas de espera para animales de compañía. Estos sitios tendrían infraestructura básica, señalización, puntos de hidratación y áreas de resguardo, de acuerdo con las posibilidades de cada comercio.

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La intención es que los perros y gatos tengan un sitio donde permanecer durante lapsos cortos, sin estar amarrados a postes, rejas o mobiliario urbano. Las adecuaciones también buscarían reducir el riesgo de que sufran golpes de calor, deshidratación, accidentes viales o agresiones de otros animales.

Guillén Ortiz señala que algunos propietarios dejan a sus mascotas afuera con la promesa de volver por ellas. En ciertos casos, los animales son abandonados en las inmediaciones de plazas, tiendas y establecimientos con acceso restringido para mascotas.

“Hay personas que no tienen sentimientos y que van a abandonar a los animales, a los perros o a otras mascotas, a las afueras de centros comerciales, poniendo el pretexto que van a regresar y desafortunadamente, nunca regresan por ellos”, afirmó la legisladora desde tribuna.

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PAOT y AGATAN deberán reforzar acciones ante posibles abandonos

El exhorto pide a la PAOT y a la AGATAN revisar mecanismos para atender los casos en los que perros y gatos permanecen afuera de negocios durante periodos prolongados. Las dependencias deberán valorar programas de colaboración con propietarios de establecimientos mercantiles.

Las acciones contempladas incluyen orientación a comerciantes y responsables de animales de compañía. También podrían incluir verificaciones cuando existan indicios de abandono, falta de agua, exposición prolongada al sol o condiciones que pongan en riesgo la salud de los animales.

La diputada plantea que el bienestar animal no debe limitarse a las obligaciones previstas en leyes y reglamentos. Sostiene que la protección debe aplicarse en espacios cotidianos, donde las mascotas acompañan a sus responsables durante compras, paseos y otras actividades.

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La presencia de animales de compañía en hogares, parques, calles y comercios ha llevado a algunos negocios a realizar adecuaciones para permitir su ingreso. Los espacios conocidos como pet friendly buscan evitar que los responsables dejen a sus mascotas afuera mientras entran a comprar o consumir.

Guillén Ortiz considera que esas adecuaciones pueden extenderse a comercios que todavía no permiten el acceso de animales. En esos casos, los negocios podrían disponer de áreas exteriores acondicionadas para periodos breves de espera.

La propuesta busca evitar que las mascotas esperen en la banqueta

Las restricciones de acceso en ciertos establecimientos llevan a que algunas personas dejen a perros y gatos amarrados o sentados afuera. Esta práctica puede prolongarse cuando los responsables realizan compras, trámites o consumen dentro del negocio.

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El Punto de Acuerdo señala que esa espera puede convertirse en una condición de riesgo si los animales no tienen sombra, agua o un sitio protegido. La propuesta busca que los comercios evalúen alternativas para ofrecer condiciones de seguridad y comodidad durante esos periodos.

Los espacios no sustituirían la responsabilidad de quienes tienen animales bajo su cuidado. La iniciativa parte de que los propietarios deben evitar dejar a sus mascotas en condiciones que puedan comprometer su bienestar o derivar en abandono.

La legisladora sostuvo que los establecimientos mercantiles pueden participar en acciones de protección animal con medidas adaptadas a cada giro comercial. El objetivo es que perros y gatos cuenten con agua, resguardo y un lugar de espera cuando no puedan ingresar con sus responsables.

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