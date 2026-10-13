México

¿Adiós a Alexa? Apple lanza la nueva HomeView y el HomePod mini 2: esto costará tener una casa inteligente de lujo en México

Ambos dispositivos vienen con una IA de Siri mucho más capaz y conversacional, nuevas formas de disfrutar de la música y una experiencia única de smart home

Una mujer sostiene verduras frescas en una cocina junto a un dispositivo con pantalla HomeView y dos altavoces esféricos.
Una mujer en una cocina permanece junto al dispositivo inteligente HomeView y dos altavoces HomePod mini durante su lanzamiento en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Apple amplió su catálogo para el hogar inteligente con la presentación del Apple HomeView y el HomePod mini 2, dos dispositivos que aprovechan las nuevas capacidades de Siri AI para controlar accesorios, reproducir contenido y ofrecer respuestas personalizadas.

El lanzamiento de ambos productos será escalonado. Mientras el nuevo HomePod mini comenzará a distribuirse en más de 23 países y regiones desde finales de octubre, el HomeView tendrá una disponibilidad inicial mucho más limitada debido, entre otros factores, a los idiomas compatibles con el renovado asistente.

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Hasta el momento, la compañía no ha anunciado precios oficiales ni fechas de venta para México. Sin embargo, los costos revelados en Estados Unidos y la estrategia comercial utilizada previamente por Apple permiten calcular cuánto podrían costar en el mercado nacional.

¿Cuándo llegaría el HomePod mini 2 a México?

El HomePod mini 2 estará disponible en tiendas a partir del viernes 30 de octubre de 2026. La preventa comenzó el 13 de octubre mediante el sitio oficial de Apple y su aplicación para compras.

La compañía informó que el dispositivo podrá reservarse en Estados Unidos y en más de 23 países y regiones, aunque no publicó una lista completa para precisar si México está incluido en la primera etapa.

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En la tienda de Apple México, la página principal del HomePod todavía muestra el modelo anterior por 2 mil 699 pesos. Sin embargo, el HomePod mini 2 ya comienza a aparecer en algunas secciones y resultados asociados con los accesorios de la compañía, lo cual podría anticipar su incorporación al catálogo nacional.

Si México forma parte de los mercados contemplados por Apple, el dispositivo podría habilitarse para compra entre finales de octubre y las primeras semanas de noviembre. La empresa deberá actualizar la ficha comercial para confirmar colores, mensualidades, disponibilidad en sucursales y fecha estimada de entrega.

Apple anunció que el HomePod mini 2 costará 149 dólares en Estados Unidos, 50 dólares más que el precio original con el que debutó la primera generación.

Al considerar el precio estadounidense, los impuestos y el ajuste regional que Apple suele aplicar en México, el altavoz podría venderse aproximadamente en:

  • 3 mil 999 pesos, como precio estimado más probable.
  • Hasta 4 mil 299 pesos, si la compañía aplica un ajuste adicional por impuestos, importación y tipo de cambio.

Estas cantidades son estimaciones y no representan un precio oficial. La cifra definitiva deberá aparecer en la tienda de Apple México cuando el producto sea habilitado para su venta.

¿Qué novedades tiene el HomePod mini 2?

El nuevo altavoz mantiene el diseño esférico y compacto de la primera generación, pero incorpora el procesador S10, utilizado para mejorar el audio computacional, la conectividad y las futuras funciones de inteligencia artificial.

El equipo podrá analizar la música en tiempo real para ajustar el rango dinámico, el volumen y el desempeño acústico. También será posible utilizarlo individualmente, como un par estéreo o dentro de un sistema de audio distribuido en varias habitaciones.

Entre sus características principales se encuentran:

  • Nuevo procesador Apple S10.
  • Audio de 360 grados con ajustes computacionales en tiempo real.
  • Función Sound Glow, que ilumina y modifica la superficie superior según el contenido reproducido.
  • Compatibilidad con Wi-Fi 6E y una conexión inalámbrica más rápida.
  • Capacidad para funcionar como bocina predeterminada de una computadora Mac compatible.
  • Reconocimiento de voz para hasta seis integrantes de una vivienda.
  • Control de luces, cerraduras, persianas, termostatos y otros accesorios inteligentes.
  • Reconocimiento de alarmas de humo y monóxido de carbono.
  • Posibilidad de utilizar cuatro bocinas con el nuevo Apple TV 4K para crear un sistema de sonido envolvente.
  • Colores rosa, verde, azul, blanco y medianoche.

Una de las principales funciones será Siri AI, aunque no estará disponible desde el lanzamiento. Apple señaló que llegará mediante una actualización posterior y que inicialmente funcionará en inglés en Estados Unidos, Australia, Canadá, India, Nueva Zelanda, Singapur, Sudáfrica y Reino Unido.

Esto significa que los compradores mexicanos podrían utilizar las funciones convencionales de Siri, reproducción de audio y control del hogar, pero deberán esperar a que la empresa confirme la disponibilidad de la nueva inteligencia artificial en español.

¿Cuándo llegará el Apple HomeView a México?

La situación del Apple HomeView es diferente. La pantalla inteligente comenzará a venderse el 13 de noviembre de 2026, pero México no está incluido en la primera etapa de lanzamiento.

Los países contemplados inicialmente son:

  • Estados Unidos.
  • Canadá.
  • Reino Unido.
  • Australia.
  • India.
  • Nueva Zelanda.
  • Singapur.
  • Sudáfrica.

El dispositivo tampoco llegará inicialmente a la Unión Europea, debido a que Siri AI todavía no está disponible en iOS dentro de esa región. En México, el principal obstáculo podría ser el idioma, pues el asistente avanzado funcionará únicamente en inglés durante su primera etapa.

Apple no ha informado cuándo ampliará la distribución ni cuándo incorporará el español entre los idiomas compatibles. Por ello, no existe una fecha oficial para México.

Si la empresa decide esperar hasta contar con soporte completo en español, la llegada del HomeView al país podría ocurrir en algún momento de 2027. Este cálculo es una proyección basada en la disponibilidad inicial y no una fecha confirmada por Apple.

¿Cuánto costaría el Apple HomeView en México?

El Apple HomeView tendrá un precio inicial de 299 dólares en Estados Unidos. La cantidad será la misma para el modelo de sobremesa y para la versión diseñada para instalarse directamente en una pared.

En caso de llegar a México, su precio estimado podría ubicarse entre:

  • 7 mil 999 pesos.
  • 8 mil 499 pesos, dependiendo del tipo de cambio y el ajuste regional.

La versión para pared requiere un soporte que se venderá por separado. Apple anunció tres opciones desarrolladas específicamente para el dispositivo: una conexión USB-C desde 59.95 dólares, una instalación eléctrica desde 79.95 dólares y una variante compatible con alimentación mediante Ethernet que llegará en 2027 por 129.95 dólares.

Por lo tanto, instalar el HomeView en una pared podría representar un gasto adicional cercano a los mil 500 o 3 mil pesos, según el soporte elegido y el precio que estos accesorios reciban en México.

¿Qué puede hacer el Apple HomeView?

El Apple HomeView combina las funciones de una pantalla inteligente, una central de control para el hogar y un dispositivo de entretenimiento.

Cuenta con una pantalla Liquid Retina de siete pulgadas, una base con altavoz y una bisagra que permite modificar el ángulo de visualización. También habrá un modelo independiente pensado para colocarse en muros de entradas, pasillos o habitaciones.

El equipo podrá realizar las siguientes funciones:

  • Controlar cámaras, focos, cerraduras, termostatos y accesorios compatibles con Apple Home y Matter.
  • Realizar videollamadas mediante FaceTime.
  • Reproducir música, podcasts, videos y programas de televisión.
  • Mostrar calendarios, mensajes, recordatorios y fotografías.
  • Consultar cámaras de seguridad mediante HomeKit Secure Video.
  • Reconocer hasta seis rostros y presentar información personalizada para cada integrante del hogar.
  • Activar automatizaciones mediante comandos de voz.
  • Utilizar Siri AI para responder preguntas y consultar información vinculada con el iPhone del usuario.

El reconocimiento facial permitirá cambiar automáticamente entre perfiles sin mostrar información privada a otros miembros de la vivienda. Cada usuario tendrá una pantalla personalizada con aplicaciones, widgets, calendarios y contenido propio.

En conclusión, el HomePod mini 2 tiene mayores posibilidades de llegar a México durante las semanas posteriores a su estreno internacional, con un precio estimado cercano a 3 mil 999 pesos. El Apple HomeView, en cambio, no forma parte del primer lanzamiento y probablemente deberá esperar hasta que Siri AI amplíe su disponibilidad al español; si finalmente se comercializa en el país, podría costar alrededor de 8 mil pesos.

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