Abandonan restos humanos envueltos en llamas sobre carretera federal de Guanajuato

Los restos humanos fueron encontrados incendiándose a un costado de la carretera federal 45, en el tramo Silao-León. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Restos humanos envueltos en llamas fueron localizados la mañana de este martes a un costado de la carretera federal 45, en el tramo que conecta los municipios de Silao y León, Guanajuato. a un costado de la, en el tramo que conecta los municipios de

El hallazgo ocurrió aproximadamente a las 6:00 horas, cuando conductores que circulaban por la zona observaron un bulto que se encontraba incendiándose a un costado de la vialidad.

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Al detenerse para verificar lo que ocurría, los automovilistas descubrieron que se trataba de restos humanos, por lo que dieron aviso a las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, los restos se encontraban completamente envueltos en llamas y no presentaban extremidades superiores ni inferiores.

El punto donde fueron encontrados se ubica aproximadamente a 200 metros de la rampa de incorporación a la autopista León-Aguascalientes, una zona de circulación vehicular constante.

Elementos del Ejército Mexicano y policías municipales resguardaron la zona mientras se realizaban las investigaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejército y policías resguardan la escena

Tras recibir el reporte, al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de León, adscritos al área rural, así como efectivos del Ejército Mexicano, quienes establecieron un perímetro de seguridad para preservar la escena.

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Los uniformados permanecieron en el lugar mientras se esperaba el arribo de personal especializado de la Agencia de Investigación Criminal.

Posteriormente, agentes ministeriales y peritos comenzaron con el procesamiento de la zona para localizar indicios que permitan establecer cómo fueron abandonados los restos y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

De manera preliminar, las autoridades consideran que los restos podrían corresponder a una persona del sexo masculino, aunque esta información todavía no ha sido confirmada oficialmente.

Los restos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para realizar los estudios forenses que permitan establecer la identidad de la víctima.

El hallazgo ocurrió a unos 200 metros de la rampa de incorporación a la autopista León-Aguascalientes. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

La investigación también deberá determinar si el hombre fue asesinado en otro sitio y posteriormente abandonado en el lugar, así como establecer quiénes participaron en el traslado y posterior incendio de los restos.

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Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este caso.

Hallazgo ocurre tras otros homicidios en Guanajuato

El descubrimiento ocurre apenas un día después de que fueran localizados tres cadáveres abandonados en los municipios de Irapuato y León, en medio de un escenario de violencia que ha colocado nuevamente a Guanajuato entre los estados con múltiples investigaciones por homicidio.

Las autoridades no han establecido públicamente una relación entre esos casos y el hallazgo de los restos humanos sobre la carretera Silao-León.

La investigación deberá determinar si se trata de hechos aislados o si existen elementos que permitan relacionarlos con alguna estructura criminal o con otros homicidios registrados recientemente en la entidad.

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Agentes de la Agencia de Investigación Criminal procesaron la escena para buscar indicios sobre el origen de los restos. (Imagen Ilustrativa | Infobae México)

Este tipo de hallazgos también ha sido reportado en otros estados. El pasado 1 de agosto, por ejemplo, autoridades localizaron una cabeza humana acompañada de un mensaje amenazante debajo de un puente en la comunidad de Tecualilla, municipio de Escuinapa, Sinaloa.

En ese caso, los restos fueron encontrados bajo el puente que conecta la carretera libre México 15 con la autopista de cuota Mazatlán-Tepic, en el kilómetro 164+400.

El hallazgo ocurrió horas después del asesinato a balazos de una comerciante identificada como María Azucena, de 50 años, quien fue atacada dentro de su negocio de comida en la misma comunidad. Las autoridades investigaron entonces si ambos hechos tenían alguna relación.

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Agentes de la Guardia Nacional acordonaron el sitio y posteriormente personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó el procesamiento de la escena y trasladó los restos al Servicio Médico Forense (Semefo).

Los investigadores también buscaron localizar el resto del cuerpo, cuyo paradero se desconocía en los primeros reportes. El Sol de Sinaloa informó que la víctima podría haber sido un hombre identificado como Julio N., de 50 años, quien había sido reportado como desaparecido; sin embargo, las autoridades no confirmaron oficialmente esa versión.

En el caso de Guanajuato, corresponderá ahora a la Fiscalía General del Estado establecer la identidad de la víctima, reconstruir las circunstancias del abandono de los restos y determinar si existe una relación con algún reporte de desaparición o con otros hechos violentos registrados en la región.

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La investigación también deberá establecer quién provocó el incendio y por qué los restos fueron abandonados en ese punto de la carretera, además de determinar las responsabilidades correspondientes.