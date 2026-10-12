¿Un nuevo ‘Bronco’ en Nuevo León? El debate en redes tras las aspiraciones políticas de Manuel Cantú ‘El Potro’

Manuel Cantú, creador de contenido conocido como El Potro, perfila su posible incorporación a la escena política del estado de Nuevo León. (Jovani Pérez )

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La política de Nuevo León podría sumar un nuevo personaje surgido de las redes sociales. Manuel Cantú, conocido en plataformas digitales como “El Potro”, busca competir por la gubernatura del estado en las elecciones de 2027 mediante una candidatura independiente, con el respaldo que pretende conseguir del Movimiento del Sombrero.

Abogado penalista, creador de contenido y activista social, Cantú ha ganado notoriedad por publicar videos en los que repara baches con recursos propios y exhibe problemas de servicios públicos. Ahora, el personaje que convirtió los reclamos ciudadanos en contenido viral quiere trasladar esa popularidad a las urnas.

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Su aspiración abre una comparación inevitable con Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, quien en 2015 hizo historia al convertirse en el primer gobernador independiente de México.

¿Quién es Manuel Cantú ‘El Potro’ y por qué busca gobernar Nuevo León?

Originario de Guadalupe, Nuevo León, Manuel Cantú es abogado penalista y creador de contenido. Su presencia pública se ha construido principalmente a través de videos en los que recorre calles de la zona metropolitana de Monterrey para atender reportes ciudadanos sobre el deterioro de las vialidades.

Con una camioneta negra, maquinaria ligera y asfalto en frío, “El Potro” documenta las reparaciones que realiza en calles y comparte el proceso en sus plataformas digitales. Sus videos suelen alcanzar entre 500 mil y un millón de reproducciones.

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Su contenido también aborda temas como las fotomultas en Guadalupe, la crisis hídrica, la inseguridad y presuntos actos de corrupción. A partir de estas denuncias, el influencer busca construir una estructura ciudadana que respalde su intención de competir por el gobierno estatal.

Manuel Cantú pretende llevar su activismo ciudadano a las urnas mediante una candidatura independiente respaldada por el Movimiento del Sombrero.

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, Cantú confirmó que pretende contender por la vía independiente y aseguró que ha recibido acercamientos de Morena, Movimiento Ciudadano y la alianza integrada por el PRI y el PAN, propuestas que, según su versión, decidió rechazar.

“Sí me buscó el PRIAN, me buscó MC y Morena. Pues sabían de plano que no compagino nada. Hicieron algunos intentos, pero de plano sabían que no voy por ahí”, declaró.

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El aspirante también expresó su intención de impulsar una propuesta política alejada de los partidos tradicionales.

“Aquí estoy con el sombrero bien puesto, Movimiento Independiente del Sombrero, para darle con todo a Nuevo León. Vamos a plantear una nueva historia con una libertad, una independencia real”, afirmó.

Sin embargo, su intención de aparecer en la boleta de 2027 todavía requiere cumplir con los requisitos electorales correspondientes.

¿Por qué comparan a ‘El Potro’ con Jaime Rodríguez ‘El Bronco’?

La comparación entre Manuel Cantú y Jaime Rodríguez Calderón parte de un elemento central: la posibilidad de construir una carrera política sin el respaldo formal de los partidos tradicionales y mediante una imagen pública que conecta con el descontento ciudadano.

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Antes de convertirse en gobernador, “El Bronco” militó durante más de tres décadas en el PRI. En 2014 rompió con el partido y apostó por una candidatura independiente que capitalizó el hartazgo hacia las fuerzas políticas tradicionales.

El 7 de junio de 2015 ganó la gubernatura de Nuevo León con alrededor de 48.8% de los votos, de acuerdo con los datos recopilados en su trayectoria biográfica. Su triunfo lo convirtió en el primer gobernador independiente del país y en una figura de alcance nacional.

CIUDAD DE MÉXICO, 07MARZO2018.- El candidato independiente Jaime Rodríguez "El Bronco", participó en el Congreso Nacional de Ingeniería Civil México 2018. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Las redes sociales fueron una pieza importante de aquella campaña. A través de videos, mensajes directos y un discurso frontal, Rodríguez Calderón construyó una imagen de político que buscaba diferenciarse de sus adversarios y presentarse como una alternativa a las estructuras partidistas.

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En el caso de “El Potro”, la exposición digital también constituye el punto de partida de su proyecto político. No obstante, su reconocimiento proviene de una dinámica diferente: mostrar intervenciones en calles, responder a reportes de sus seguidores y cuestionar problemas cotidianos que afectan a los habitantes de Nuevo León.