México

Grecia Quiroz convoca a marcha nacional contra la violencia y la impunidad a un año del asesinato de Carlos Manzo

La movilización propuesta por la alcaldesa de Uruapan busca reunir a ciudadanos de distintos puntos del país y ampliar la exigencia de justicia más allá del caso de Carlos Manzo

Retrato de Grecia Quiroz vestida con ropa negra y un rebozo rojo, con la bandera de México de fondo
Grecia Quiroz convoca a marcha nacional y pide visibilizar a víctimas de violencia. (Grecia Quiroz )
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La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, convocó a una movilización nacional, simultánea y pacífica para el próximo 1 de noviembre de 2026, con el propósito de exigir justicia y visibilizar a las víctimas de la violencia, las desapariciones, la extorsión y la impunidad en México.

A través de una publicación en Facebook, la alcaldesa invitó a la ciudadanía a participar en la denominada “Marcha por la Justicia y la Paz”, una jornada que busca reunir a personas de distintos sectores sociales en respuesta a la inseguridad y a los casos de violencia que afectan a familias de todo el país.

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La fecha de la convocatoria coincide con el primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, quien fue presidente municipal de Uruapan y fundador del Movimiento del Sombrero. El político murió tras ser atacado a balazos durante una celebración pública por el Día de Muertos, el 1 de noviembre de 2025.

Grecia Quiroz busca que la marcha represente a todas las víctimas

En su mensaje, Quiroz señaló que el homicidio de Carlos Manzo dejó una profunda huella en Uruapan, Michoacán, y entre quienes compartieron su trayectoria política. Sin embargo, sostuvo que la movilización debe ir más allá de la exigencia de justicia por el caso de su esposo.

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La alcaldesa planteó que la marcha también debe dar voz a quienes han sufrido agresiones y a las familias que, durante años, han buscado respuestas sin recibir la atención necesaria.

Entre los sectores que mencionó se encuentran las madres buscadoras, los familiares de personas desaparecidas, los transportistas amenazados o asesinados y los comerciantes y empresarios afectados por la extorsión.

La convocatoria también contempla a productores del campo, jóvenes, mujeres, niñas, niños, periodistas, servidores públicos, policías y habitantes de comunidades indígenas y rurales.

Con este planteamiento, la presidenta municipal propuso una movilización ciudadana que reúna distintas demandas relacionadas con la violencia y la falta de justicia, sin limitar la jornada a un solo caso.

¿Cuándo y dónde será la Marcha por la Justicia y la Paz?

La convocatoria establece el domingo 1 de noviembre de 2026 como fecha para realizar la movilización nacional. La propuesta es que las manifestaciones se desarrollen de manera simultánea y pacífica en distintos puntos del país.

Marcha por la Justicia y la Paz: fecha, hora y lugar de la movilización convocada por Grecia Quiroz. (Foto: Uruapan Gobierno Municipal)
Marcha por la Justicia y la Paz: fecha, hora y lugar de la movilización convocada por Grecia Quiroz. (Foto: Uruapan Gobierno Municipal)

De acuerdo con la información difundida junto con el llamado de Quiroz, en Uruapan se contempla una concentración a las 10:00 horas en el Monumento a Lázaro Cárdenas.

La iniciativa fue presentada mediante redes sociales, donde la alcaldesa pidió a los usuarios compartir el mensaje para ampliar su difusión e invitar a más personas a participar.

Los principales planteamientos de la convocatoria son:

  • Fecha: domingo 1 de noviembre de 2026.
  • Nombre: Marcha por la Justicia y la Paz.
  • Carácter: movilización nacional, simultánea, pacífica y ciudadana.
  • Lugar anunciado en Uruapan: Monumento a Lázaro Cárdenas.
  • Hora prevista en Uruapan: 10:00 horas.
  • Demandas: justicia, paz y atención a las víctimas de violencia, desaparición, extorsión e impunidad.

El asesinato de Carlos Manzo marca la convocatoria

Carlos Alberto Manzo Rodríguez fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas en Uruapan, una celebración relacionada con el Día de Muertos. El ataque armado provocó su muerte y colocó nuevamente la violencia en Michoacán en el centro de la atención pública.

A un año del asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz llama a exigir justicia. (Crédito: X | )
A un año del asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz llama a exigir justicia. (Crédito: X | )

A casi un año del crimen, las investigaciones continúan. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, 31 personas han sido detenidas y vinculadas a proceso por su presunta participación en el homicidio.

Entre ellas se encuentra Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como “El R1”, señalado como presunto autor intelectual. También se reportaron detenciones de personas identificadas como posibles operadores logísticos, reclutadores, integrantes de células delictivas, escoltas y exfuncionarios locales.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán ha informado que las indagatorias no se han detenido desde que ocurrió el asesinato. Los datos publicados sobre el expediente sitúan el avance de la investigación entre 80 y 90 por ciento.

Estos antecedentes forman parte del contexto en el que Grecia Quiroz impulsa la movilización, aunque su convocatoria busca ampliar la exigencia de justicia a otros casos y sectores afectados por la inseguridad.

Una convocatoria para exigir justicia y paz en México

Grecia Quiroz busca reunir a ciudadanos de todo el país para visibilizar a las víctimas de la violencia y exigir justicia. Foto: Redes Sociales
Grecia Quiroz busca reunir a ciudadanos de todo el país para visibilizar a las víctimas de la violencia y exigir justicia. Foto: Redes Sociales

En su publicación, la presidenta municipal sostuvo que miles de familias han sido afectadas por fenómenos como la violencia, las desapariciones, la extorsión, el desplazamiento, los homicidios y la impunidad.

Por ello, propuso que el 1 de noviembre se convierta en una jornada para visibilizar a las víctimas y respaldar a quienes buscan justicia para sus familiares, así como a las personas y comunidades que enfrentan amenazas o agresiones.

El llamado de Quiroz plantea que la movilización tenga un alcance nacional y mantenga un carácter pacífico y ciudadano. Su mensaje concluye con una petición para que la convocatoria sea compartida y llegue a más personas.

La marcha está prevista para coincidir con el primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo, pero la alcaldesa busca que las demandas trasciendan ese caso y abarquen a las víctimas de la violencia en distintas regiones de México.

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