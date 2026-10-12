México

Sorteo Zodiaco Especial 1764 de la Lotería Nacional del domingo 11 de octubre: resultados del premio mayor y números ganadores

Solo los ganadores podrán reclamar el premio, dentro de los 60 días posteriores a la publicación de los resultados

Lotería Nacional.
Lotería Nacional.
Guardar

Como cada domingo, el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 7 millones de pesos, repartidos en una serie.

El evento fue programado para las 20:00 (hora local del centro de México) en el Teatro Lotería Nacional.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, la edición del boleto del sorteo 1764 de este domingo 11 de octubre de 2026 conmemora la creación y trayectoria de las Aerotropas del Ejército Mexicano, una fuerza especializada que surge a partir de las lecciones de la Segunda Guerra Mundial.

México impulsa la preparación de personal capaz de llegar a zonas de operación mediante paracaídas, con entrenamiento militar especializado y capacidad de respuesta en distintos escenarios.

La conmemoración también recuerda la formación de la Compañía Mínima de Aerotropas en 1946, la creación del primer Batallón de Paracaidistas en 1952 y el establecimiento de la Brigada de Fusileros Paracaidistas el 1 de enero de 1969.

PUBLICIDAD

Estas etapas marcan el desarrollo de una unidad que forma parte de la historia y organización del Ejército Mexicano.

  • $20 MXN por cachito.
  • $400 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Números ganadores de los 20 premios más grandes del sorteo del 11 de octubre del 2026

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)
  • Premio mayor de 7 millones de pesos:
  • Premio de 1 millón 100 mil pesos: Sagitario 0844
  • Premio de 1 millón 100 mil pesos: Géminis 4653
  • Premio de 176 mil pesos: Géminis 8951
  • Premio de 176 mil pesos:
  • Premio de 88 mil pesos: Acuario 6146
  • Premio de 88 mil pesos: Cáncer: 3057
  • Premio de 61 mil 600 pesos:
  • Premio de 61 mil 600 pesos: 
  • Premio de 52 mil 800 pesos:
  • Premio de 52 mil 800 pesos: 
  • Premio de 44 mil pesos: Leo 8576
  • Premio de 44 mil pesos: Cáncer 4176
  • Premio de 44 mil pesos:
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Escorpión 9043
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Acuario 7263
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Cáncer 3261
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Cáncer 7693
  • Premio de 26 mil 400 pesos: 
  • Premio de 26 mil 400 pesos:
  • Premio de 26 mil 400 pesos: 
  • Reintegros:

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)
Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

El pago de premios o reintegros en la Ciudad de México se puede solicitar en las oficinas de la Lotería Nacional ubicadas en Plaza de la República No. 117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes entre las 9:00 y las 13:00.

Para realizar el cobro es necesario presentar el formato de instrucción pago banco, una identificación oficial vigente —como INE, IFE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar— y, si la identificación no incluye domicilio, un comprobante de domicilio reciente.

El ganador puede verificar si su billete electrónico obtuvo premio o reintegro consultando el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la aplicación de Broxel (sección de números ganadores) o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

Temas Relacionados

Sorteo Zodiaco EspecialSorteo ZodiacoLotería Nacionalmexico-noticiasmexico-loteriasÚltimas actualizacionesLoterías de México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De quién es Timbiriche: Erik Rubín revela el dueño del nombre y explica las condiciones para usarlo

Erik Rubín reveló quién es el titular de la marca ante el IMPI, los acuerdos exigidos para autorizar sus reencuentros y por qué no reciben regalías por la serie de ViX

De quién es Timbiriche: Erik Rubín revela el dueño del nombre y explica las condiciones para usarlo

Huracán Simón se debilita y baja a categoría 3 este domingo 11 de octubre: se mantiene frente a costas de Jalisco y Colima

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

Huracán Simón se debilita y baja a categoría 3 este domingo 11 de octubre: se mantiene frente a costas de Jalisco y Colima

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 11 de octubre: se restablece la circulación hacia el norte en avenida Cuauhtémoc

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 11 de octubre: se restablece la circulación hacia el norte en avenida Cuauhtémoc

Recuperan más de 46 mil pesos en mercancía robada de tiendas departamentales en la CDMX y el Edomex: hay 4 detenidos

Las intervenciones ocurrieron en Naucalpan, Coyoacán y Benito Juárez

Recuperan más de 46 mil pesos en mercancía robada de tiendas departamentales en la CDMX y el Edomex: hay 4 detenidos

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 11 de octubre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 11 de octubre de 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de octubre: capturan a “El Junior”, líder de una célula ligada a Los Rusos en Guerrero

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de octubre: capturan a “El Junior”, líder de una célula ligada a Los Rusos en Guerrero

Sentencian al líder de “Los Molina” con más de 240 años de cárcel por el multihomicidio de siete personas en Coyoacán

Tras un tiroteo, autoridades confiscan un Barret .50 y arsenal bélico en Mocorito, Sinaloa: hay dos detenidos

Cae “El Junior”, líder de una célula vinculada a Los Rusos e implicado en un ataque contra agentes de la SSPC en Guerrero

Sin fragmentarse pero con un debilitamiento estructural: así ve EEUU al CJNG a casi 8 meses del abatimiento de “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

Luisito Comunica genera incómodo momento en televisión en vivo: “Yo nací mujer”

Luisito Comunica genera incómodo momento en televisión en vivo: “Yo nací mujer”

De quién es Timbiriche: Erik Rubín revela el dueño del nombre y explica las condiciones para usarlo

Del rating masivo a las taquillas vacías: la burbuja de los reality shows no vende boletos en México

Ramón Ayala: Concierto cancelado se suma a las últimas polémicas del “Rey del Acordeón”

Filtran nombre del quinto eliminado de La Granja VIP 2026 hoy: así van las encuestas

DEPORTES

Pumas vs Cruz Azul EN VIVO Jornada 11: los universitarios mantienen la mínima ventaja 2 - 1 al medio tiempo

Pumas vs Cruz Azul EN VIVO Jornada 11: los universitarios mantienen la mínima ventaja 2 - 1 al medio tiempo

Confirman que Canelo Álvarez mantendrá pelea en Arabia Saudita pese a bombardeos en Riad: “No le teme a nada”

Qué lesión tiene Gilberto Mora: Loco Abreu explica cuál es la situación del delantero de Xolos

Los Angeles Dodgers vs Milwaukee Brewers: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 1 de la Serie de Campeonato desde México

Afición de Cruz Azul se lanza contra El Potro Gutiérrez por posar con playera del América mientras dirige al equipo femenil