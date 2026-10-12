Sorteo Zodiaco Especial 1764 de la Lotería Nacional del domingo 11 de octubre: resultados del premio mayor y números ganadores

Lotería Nacional.

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Como cada domingo, el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 7 millones de pesos, repartidos en una serie.

El evento fue programado para las 20:00 (hora local del centro de México) en el Teatro Lotería Nacional.

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En esta ocasión, la edición del boleto del sorteo 1764 de este domingo 11 de octubre de 2026 conmemora la creación y trayectoria de las Aerotropas del Ejército Mexicano, una fuerza especializada que surge a partir de las lecciones de la Segunda Guerra Mundial.

México impulsa la preparación de personal capaz de llegar a zonas de operación mediante paracaídas, con entrenamiento militar especializado y capacidad de respuesta en distintos escenarios.

La conmemoración también recuerda la formación de la Compañía Mínima de Aerotropas en 1946, la creación del primer Batallón de Paracaidistas en 1952 y el establecimiento de la Brigada de Fusileros Paracaidistas el 1 de enero de 1969.

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Estas etapas marcan el desarrollo de una unidad que forma parte de la historia y organización del Ejército Mexicano.

$20 MXN por cachito.

$400 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Números ganadores de los 20 premios más grandes del sorteo del 11 de octubre del 2026

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 7 millones de pesos:

Premio de 1 millón 100 mil pesos: Sagitario 0844

Premio de 1 millón 100 mil pesos: Géminis 4653

Premio de 176 mil pesos: Géminis 8951

Premio de 176 mil pesos:

Premio de 88 mil pesos: Acuario 6146

Premio de 88 mil pesos: Cáncer: 3057

Premio de 61 mil 600 pesos:

Premio de 61 mil 600 pesos:

Premio de 52 mil 800 pesos:

Premio de 52 mil 800 pesos:

Premio de 44 mil pesos: Leo 8576

Premio de 44 mil pesos: Cáncer 4176

Premio de 44 mil pesos:

Premio de 35 mil 200 pesos: Escorpión 9043

Premio de 35 mil 200 pesos: Acuario 7263

Premio de 35 mil 200 pesos: Cáncer 3261

Premio de 26 mil 400 pesos: Cáncer 7693

Premio de 26 mil 400 pesos:

Premio de 26 mil 400 pesos:

Premio de 26 mil 400 pesos:

Reintegros:

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

El pago de premios o reintegros en la Ciudad de México se puede solicitar en las oficinas de la Lotería Nacional ubicadas en Plaza de la República No. 117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes entre las 9:00 y las 13:00.

Para realizar el cobro es necesario presentar el formato de instrucción pago banco, una identificación oficial vigente —como INE, IFE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar— y, si la identificación no incluye domicilio, un comprobante de domicilio reciente.

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El ganador puede verificar si su billete electrónico obtuvo premio o reintegro consultando el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la aplicación de Broxel (sección de números ganadores) o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.