Filtran nombre del quinto eliminado de La Granja VIP 2026 hoy: así van las encuestas

Encuestas no oficiales ya ubican al participante con mayor riesgo de salida en la quinta eliminación de La Granja VIP 2026, que se transmite este domingo 11 de octubre a las 20:00 horas por TV Azteca.
Los nominados de la semana son Pimpinela Escarlata, Julio Camejo, Mónica Escobedo, Rafael Mercadante, Pascal Nadaud y Kevyn “Bicolor” Contreras, luego de que Ivonne Montero saliera de la placa tras ganar el Duelo de Salvación.
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Filtran nombre del quinto eliminado hoy en La Granja VIP 2026
De acuerdo con el último corte de la encuesta de Vaya Vaya, la comediante Mónica Escobedo sería la quinta eliminada de La Granja VIP, al recibir el menor porcentaje de apoyo del público en la encuesta en redes sociales.
De acuerdo con los porcentajes sumados en las votaciones extraoficiales del periodista Gerardo Escareño, esta es la lista de los favoritos del público:
- Pimpinela Escarlata: 27.61% de votos
- Pascal Nadaud: 23.51% de votos
- Kevyn “Bicolor” Contreras: 15.30% de votos
- Julio Camejo: 14.18% de votos
- Rafael Mercadante: 10.82% de votos
- Mónica Escobedo: 8.58% de votos
Cabe señalar que en el reality de TV Azteca las votaciones no se detienen pese a que salven a los nominados, por lo que la eliminación es más impredecible que la de La Casa de los Famosos México.
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Las votaciones oficiales de TV Azteca no se han revelado
Las cifras circulantes corresponden únicamente a sondeos de redes sociales y no reflejan el conteo real del público, este se sabrá durante la transmisión de este domingo por la noche, pero las encuestas en redes sociales son un “termómetro” para medir lo que opina la audiencia.
Para votar, los televidentes deben ingresar al portal oficial de TV Azteca, elegir al nominado que desean salvar y confirmar su voto. Cada usuario cuenta con 10 votos diarios, que puede destinar a un solo participante o repartir entre varios. La producción cerrará las votaciones minutos antes de anunciar el resultado en vivo.
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El panorama cambió tras la salida de Ivonne Montero de la placa
Hasta el viernes 9 de octubre, cuando Natalia Alcocer todavía figuraba entre los nominados en lugar de Escobedo y Mercadante, la encuesta de Vaya Vaya colocaba a Kevyn “Bicolor” en primer lugar con 23%, seguido por Pascal con 22% y Pimpinela con 21%. Natalia Alcocer (12%) y Julio Camejo (10%) aparecían entonces en zona de riesgo.
El cambio se produjo luego de que Ivonne Montero ganara el Duelo de Salvación la noche del jueves 8 de octubre y saliera de la Tabla de Nominación. Esa salida reacomodó la placa y sumó a Mercadante y Escobedo como nuevos nominados para esta quinta gala.
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Adal Ramones conducirá la gala de este domingo
La transmisión estará a cargo de Adal Ramones, quien anunciará durante la emisión el cierre del periodo de votación, sin que exista una hora límite establecida previamente. El nombre del quinto eliminado se confirmará oficialmente al concluir la votación durante la gala de este domingo 11 de octubre.
Participantes de La Granja VIP 2026
La lista completa de participantes de La Granja VIP 2026 es la siguiente:
- Carlos Trejo
- Ivonne Montero
- Kenny Avilés
- Kevyn “Bicolor” Contreras
- Kunno
- Rafael Mercadante
- Fernando Lozada
- María Karunna
- Niurka Marcos
- Mónica Escobedo
- Daniela Alexis “Bebeshita”
- Abigail Park “La Coreañera”
- Natalia Alcocer
- Manelyk González
- Pimpinela Escarlata
- Mono Osuna
- Pascal Nadaud
- Julio Camejo
- Azalia “La Negra”
- Pablo Montero
Eliminados de La Granja VIP 2026 hasta la fecha
El orden de salida ha sido:
- Primera eliminada: Abigail Park, “La Coreañera”
- Segunda eliminada: María Karunna
- Tercera eliminada: Carlos Trejo
- Cuarta eliminada: Kenny Avilés
El quinto eliminado se define esta noche, domingo 11 de octubre, en la gala que se transmite a las 20:00 horas por Azteca UNO.
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