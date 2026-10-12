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¿Quién es la Máscara? 2026: Qué personaje fue el primer eliminado este domingo

La competencia queda con dos personajes en pie tras una gala marcada por tres interpretaciones musicales y una votación dividida entre jurado y público

Quién es la Máscara
Tres personajes subieron al escenario, los investigadores fallaron en sus cuatro pronósticos y el público decidió quién se queda fuera de la competencia. (@eslamascara)
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La segunda gala de ¿Quién es la Máscara? 2026 cerró con una eliminación definida entre tres personajes que subieron al escenario. Alex Loro, Fifí Ñera y Gárgola presentaron sus números frente a los investigadores y al público en el foro del programa.

Alex Loro cantó “Triste Canción”, del Tri, en una interpretación que hizo honor a su nombre dentro de la competencia. Fifí Ñera subió después con “Superestrella” y generó uno de los momentos más divertidos de la emisión.

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Gárgola cerró la terna con “Que Vuelvas” y una coreografía que puso a bailar al público. Tras las tres actuaciones, los investigadores enfrentaron una segunda deliberación de la noche para decidir a quién salvar.

Anahí, Mauricio Ochmann, Juanpa Zurita y Yuri usaron su voto para salvar a Alex Loro, lo que dejó la suerte de los otros dos personajes en manos del público. La audiencia favoreció a Fifí Ñera, por lo que Gárgola tuvo que despedirse del programa.

Los investigadores fallaron en sus cuatro pronósticos sobre la identidad de Gárgola

¿Quién es la Máscara? 2026
Alberto Guerra, Sergio Goyri, Sergio Sendel y César Évora son los nombres que los investigadores arriesgan sin acertar en la identidad real. (Captura de pantalla YouTube ¿Quién es la Máscara? 2026)

Antes de la revelación, los investigadores lanzaron sus últimos pronósticos sobre quién se escondía detrás del disfraz. Zurita insistió en que se trataba de Alberto Guerra, mientras Ochmann apostó por Sergio Goyri.

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Anahí sostuvo que era Sergio Sendel y Yuri reafirmó su teoría sobre César Évora. Ninguno de los cuatro acertó al momento de la revelación en vivo.

Al quitarse la máscara, apareció el actor René Casados, quien dejó atónitos tanto a los investigadores como al público presente en el foro. El veracruzano explicó que su participación, aunque breve, tuvo un destinatario específico.

René Casados dedicó su paso por el programa a sus nietos

“Oigan sensacionales, este pirata veracruzano del agua y de la tierra se va encantado, qué bien la pasé. Siempre sonríe y la fuerza estará contigo”, dijo Casados sobre el escenario.

El actor dedicó el momento a dos integrantes de su familia. “Esto lo dediqué a mis nietos, a mi Renata y a mi Rodrigo. Gracias hoy, mañana, siempre, eternamente y aun después”, agregó.

Con la salida de Gárgola, la competencia de ¿Quién es la Máscara? 2026 queda con Fifí Ñera y Alex Loro como parte de los personajes que avanzan tras esta gala. Los investigadores mantienen abiertas sus teorías sobre ambos.

El error en las cuatro predicciones de los investigadores evidenció el nivel de disfraz, voz y caracterización que mantuvo oculta la identidad de René Casados hasta el momento de la revelación en vivo.

¿Quién es la máscara?
La competencia queda con dos personajes en pie tras una gala marcada por tres interpretaciones musicales y una votación dividida entre jurado y público. (¿Quién es la máscara?)

Estos son los participantes que siguen en la competencia de ¿Quién es la máscara?

  • Alex Loro
  • Ana Conda
  • Atrapasueños
  • Beto Batazo
  • Caco Mixtle
  • Carmela Tarantela
  • Dr. Kaboom
  • El Paisa
  • Fifi Ñera
  • Gárgola
  • La Patrona
  • Licua Checo
  • Octavia Ventosa
  • Patito Feo
  • Rito Cangurito
  • Roseta Palomares
  • Slash
  • Tiburcio

Los investigadores de ¿Quién es la Máscara 2026?

El panel de investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2026 está conformado por Anahí, Juanpa Zurita, Mauricio Ochmann y Yuri. Los cuatro analizan cada presentación musical y las pistas que el programa revela en cápsulas especiales antes de emitir sus apuestas sobre la identidad detrás de cada personaje.

La dinámica mantiene la misma estructura de temporadas anteriores. Los investigadores observan el desempeño vocal y escénico de los participantes, además de interpretar las pistas visuales y narrativas que acompañan cada capítulo.

Con esa información, Anahí, Zurita, Ochmann y Yuri construyen sus teorías semana a semana y las defienden frente al resto del panel antes de cada revelación.

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