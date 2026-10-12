El Senado avala, en comisiones, la regulación de celulares en escuelas de todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La medida Las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron este lunes, con 27 votos a favor, un dictamen que reforma la Ley General de Educación para regular el uso de teléfonos celulares y dispositivos digitales en todos los niveles del sistema educativo nacional.

La reforma establece un esquema diferenciado según la etapa escolar: prohibición durante la jornada completa en educación básica, limitación mediante asambleas escolares en el bachillerato y fomento del uso responsable en el nivel universitario.

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El respaldo unánime de las fuerzas políticas

La medida contempla reglas distintas según el nivel educativo, desde la restricción total en primaria y secundaria hasta el fomento del uso responsable en universidades, y deberá pasar ahora por el pleno del Senado antes de llegar a la Cámara de Diputados.

El respaldo se dio luego de que expresaran su posición la priista Carolina Viggiano, la panista Guadalupe Murguía, el emecista Luis Donaldo Colosio, el petista Alberto Anaya y los morenistas Homero Davis y Alfonso Cepeda.

Un cartel del Ministerio de Educación de Perú en un pasillo escolar informa sobre la restricción del uso de teléfonos celulares durante las horas de clase. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese al voto unánime, Viggiano y Colosio anunciaron que presentarán propuestas de modificación sobre algunos puntos de la reforma cuando el dictamen se discuta en el pleno del Senado.

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En el mismo proceso, las comisiones desecharon una propuesta alternativa del petista Anaya, que planteaba una prohibición directa del uso de celulares en las aulas, y optaron en cambio por el esquema escalonado que finalmente se aprobó.

Un esquema diferenciado según el nivel educativo

La reforma al artículo 84 ordena que las autoridades educativas, tanto federales como estatales, establezcan disposiciones mínimas para garantizar el uso responsable y seguro de los dispositivos digitales, con pleno respeto al federalismo educativo y a la autonomía universitaria.

En los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, el dictamen fija la restricción del uso de celulares y dispositivos electrónicos personales durante toda la jornada escolar. Solo podrán utilizarse con fines educativos previamente programados y bajo la orientación de los docentes.

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Se contemplan excepciones para emergencias personales, motivos de discapacidad, accesibilidad, inclusión o necesidades de salud, así como para situaciones particulares de las comunidades educativas.

Para el nivel medio superior, el texto no establece una prohibición, sino que plantea el fomento del uso responsable y la limitación del uso no pedagógico durante la jornada escolar. Cada institución deberá definir sus propias reglas mediante un proceso de consulta, diálogo y construcción de acuerdos con la comunidad educativa, a través de una asamblea previamente programada.

El Senado avala, en comisiones, la regulación de celulares en escuelas de todo el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las modalidades que podrán adoptar los planteles de bachillerato figuran el “espacio de resguardo en el aula”, donde los dispositivos se guardan al inicio de la jornada; el “uso limitado por tiempos y espacios”, que permite su empleo solo en recesos o zonas autorizadas; la opción de “sin uso” durante toda la jornada; o el “uso programado” en días específicos definidos por cada comunidad escolar.

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En educación superior, el dictamen se limita a fomentar el uso responsable y seguro de los dispositivos durante la jornada escolar, conforme a los acuerdos que cada comunidad educativa establezca, en términos de las disposiciones de las autoridades competentes y de las propias instituciones.

Declaraciones del presidente del Senado

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, celebró el respaldo de las comisiones al dictamen. Explicó que todas las propuestas presentadas sobre el tema quedaron concentradas en las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos Primera, que este lunes votaron el proyecto final.

Martínez Miranda subrayó que, en el nivel de educación superior, la propuesta busca fomentar el uso responsable con pleno respeto a la autonomía de las instituciones.

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Destacó además que el dictamen incorpora, por primera vez en el articulado de la Ley General de Educación, la alfabetización digital, mediática e informacional, así como la comprensión de la inteligencia artificial entre los contenidos de los planes y programas de estudio.

Argumentos de Morena y antecedentes de la medida

Morena, partido que presentó el dictamen, argumentó que la UNESCO ha documentado que la sola presencia del celular en el aula puede afectar la atención y el desempeño de los estudiantes, incluso sin que el dispositivo esté en uso activo.

Alumnos de primaria y secundaria en una escuela de México escuchan a su maestra mientras sus teléfonos celulares permanecen guardados en una caja transparente sobre un pupitre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Martínez Miranda vinculó el dictamen con el trabajo previo de la autoridad educativa federal y de las entidades federativas, que derivó en el Acuerdo número 09/09/26, publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) el 22 de septiembre de 2026 y aprobado por unanimidad en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

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La reforma también busca dar respaldo legal a una instrucción previa de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la SEP, según la cual, a partir de noviembre próximo, los estudiantes de primaria y secundaria no podrán usar teléfonos móviles durante la jornada escolar, incluidos los recreos.

Los siguientes pasos legislativos

El Senado funge como cámara de origen en este proceso legislativo. Tras la aprobación en comisiones, el proyecto deberá ser discutido y votado en el pleno de la Cámara alta, donde el PRI y Movimiento Ciudadano ya anticiparon que buscarán incorporar ajustes al texto.

Una vez aprobado en el pleno del Senado, el dictamen se remitirá a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 de la Constitución, que regula el proceso de formación de leyes entre ambas cámaras del Congreso.

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