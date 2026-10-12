México

Caso Dafne Zapata: declaran culpable al padre de abuso sexual contra la menor

El juez Eliseo Sánchez Wong determinó que Gabriel “N” cometió abuso sexual agravado contra la víctima

Padre de Dafne Zapata deberá presentarse ante el juez este lunes en Tamaulipas por presunto abuso sexual contra su hija,
Padre de Dafne Zapata deberá presentarse ante el juez este lunes en Tamaulipas por presunto abuso sexual contra su hija,
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El juez Eliseo Sánchez Wong declaró culpable a Gabriel “N” por el delito de abuso sexual agravado contra su hija Dafne Zapata, tras analizar las pruebas presentadas a lo largo del juicio. La resolución pone fin a un proceso penal que se extendió por más de siete años desde la denuncia original.

El fallo se dio a conocer este lunes en una audiencia realizada en el Centro Integral de Justicia de El Mante, en Tamaulipas. El proceso tuvo su origen en una denuncia interpuesta en 2019 por Alejandra Quintos, madre de la menor.

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Origen y evolución del proceso penal

La denuncia contra Gabriel “N” se presentó en 2019 por hechos que presuntamente ocurrieron cuando Dafne era menor de edad. En un primer momento, la acusación se formuló por el delito de violación equiparada.

Con el avance de la causa, la calificación jurídica del hecho fue modificada y el delito quedó reclasificado como abuso sexual agravado, figura bajo la cual se desarrolló el resto del juicio.

Continúa el juicio contra el padre de Dafne Zapata por abuso sexual tras más de ocho horas de audiencia.
Continúa el juicio contra el padre de Dafne Zapata por abuso sexual tras más de ocho horas de audiencia.

El proceso judicial se prolongó durante dos meses de audiencias, en las que se desahogaron pruebas y testimonios, hasta llegar a su recta final este lunes.

Las audiencias previas al veredicto

El pasado viernes 9 de octubre se había realizado una audiencia en el mismo centro de justicia, donde se esperaba conocer el fallo del procedimiento penal. Sin embargo, esa sesión concluyó sin resolución.

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El juez Sánchez Wong solicitó 24 horas adicionales para analizar los elementos de prueba presentados durante el juicio, debido a la cantidad de material que debía revisar antes de emitir una determinación. La audiencia de ese día duró alrededor de 20 minutos.

La nueva audiencia quedó reprogramada para el lunes a las 9:00 horas. Esta vez, la sesión se extendió tres horas y media, con un receso de cinco minutos antes de reanudarse, por lo que el proceso completo duró más de cuatro horas en el Centro Integral de Justicia de El Mante.

Reacción de Gabriel “N” y anuncio de apelación

Al término de la audiencia, Gabriel “N” aseguró que apelará la decisión del juez. El acusado consideró que Sánchez Wong fue “inexperto” en su resolución.

Según indicó, cuenta con plazo hasta el 16 de octubre para presentar esa estrategia legal, la cual quedará en manos de los magistrados que revisen el caso en segunda instancia.

Imagen dividida con una joven de vestido verde y corona a la izquierda, y un hombre con camisa oscura y teléfono a la derecha. Rostros censurados
Una imagen compuesta muestra a una joven con vestido y corona dividida de un hombre, representando la situación legal del padre de Dafne Zapata Quintos por presunto abuso sexual. (Especial Infobae México)

Antes de conocerse el fallo, Gabriel “N” había expresado su expectativa de que la decisión judicial no estuviera influida por la presión social.

Las partes del proceso

A la audiencia de este lunes, Gabriel “N” llegó acompañado de sus abogados antes de las 9:00 horas. Minutos más tarde arribó Alejandra Quintos al Centro Integral de Justicia de El Mante.

Quintos remarcó que esperaba que la resolución del juez fuera favorable para Dafne, ya que la familia buscaba justicia para los dos casos vinculados a la joven.

En audiencias previas, el abogado de Gabriel “N” había manifestado confianza en las pruebas presentadas y en los alegatos finales para el desarrollo del proceso.

Caso Dafne Zapata

El proceso penal por abuso sexual agravado contra Gabriel “N” es distinto al relacionado con la muerte de su hija, Dafne Zapata Quintos, ocurrida meses antes del veredicto.

La adolescente, de 13 años y originaria de El Mante, ingresó el 13 de julio de 2026 a un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero. El curso, con un costo de 25 mil pesos, preveía extenderse hasta el 31 de julio, y el reglamento prohibía el contacto telefónico directo entre alumnos y familias.

Según el relato de la madre, el martes 14 de julio le informaron que Dafne había vomitado y se había desmayado, lesionándose el labio. Los días siguientes reportaron mejoría, hasta que la noche del jueves 16 de julio la llamaron para avisarle que la menor presentaba tos, vómito e incontinencia. Minutos después, una persona le comunicó que su hija ya no tenía signos vitales.

Qué le pasó a Dafne Zapata Quintos: la adolescente de 13 años murió en la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas. (Redes sociales)
Qué le pasó a Dafne Zapata Quintos: la adolescente de 13 años murió en la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas. (Redes sociales)

Al llegar al plantel, Quintos encontró el cuerpo ya embolsado, sin presencia de Protección Civil ni de la policía. El certificado de defunción clasificó la muerte como homicidio, con asfixia por sumersión como causa, por el exceso de agua hallado en pulmones y tráquea.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, a cargo del fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco, abrió la investigación bajo el protocolo de feminicidio y aseguró el inmueble bajo la carpeta 0027/2026. A fines de julio, la Fiscalía detuvo a Jorge Luis Ponce Ortega, director de la academia, y a Estrellita Mora, instructora encargada del área femenil, ambos vinculados a proceso por su probable participación en el feminicidio.

Días antes había sido detenida Danna Yanina “N”, instructora auxiliar del área femenil, también vinculada a proceso por su probable participación en los hechos. Hasta el momento, tres personas permanecen vinculadas a esa causa, que continúa en investigación de manera independiente al proceso resuelto este lunes contra Gabriel “N”.

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