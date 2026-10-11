Ataque armado en refinería de Pemex en Minatitlán deja un vigilante muerto y otro herido en Veracruz

Ataque armado en Refinería de Minatitlán Veracruz (especial)

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Un ataque armado registrado en las inmediaciones de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Minatitlán, Veracruz, dejó como saldo un trabajador de vigilancia muerto y otro lesionado, de acuerdo con los primeros reportes difundidos sobre el caso.

La agresión generó la movilización de corporaciones de seguridad en la zona, donde elementos federales y estatales desplegaron un operativo para atender la emergencia y buscar a los presuntos responsables.

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¿Cómo ocurrió el ataque armado en la refinería de Minatitlán?

De acuerdo con información preliminar, un hombre armado llegó hasta uno de los accesos de la instalación y abrió fuego contra los trabajadores que custodiaban la zona.

El agresor logró escapar y se activaron los protocolos de seguridad. Tras el reporte de las detonaciones, se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia y de las autoridades de seguridad.

En el sitio se confirmó la muerte de uno de los trabajadores, quien no ha sido identificado, mientras que el segundo resultó herido y requirió atención médica.

Hasta el momento, la información disponible no permite establecer con certeza las circunstancias que originaron la agresión, por lo que el móvil del ataque permanece sin esclarecer.

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Tampoco se cuenta con información confirmada que permita establecer la identidad del o presuntos responsables o determinar si tenían como objetivo directo a alguno de los trabajadores.

Despliegan operativo de seguridad en Minatitlán

Ataque armado en Refinería de Minatitlán Veracruz (especial)

Después de los hechos, elementos de distintas corporaciones participaron en un operativo en las inmediaciones de la instalación petrolera.

Entre las instituciones reportadas se encuentran la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal, cuyos elementos realizaron acciones de seguridad en la zona.

La movilización tuvo como objetivo atender la emergencia y tratar de localizar a quienes habrían participado en la agresión. Sin embargo, los primeros reportes no confirmaron la detención de personas relacionadas con el ataque.

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La presencia de las fuerzas de seguridad también permitió resguardar el área mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

Investigan agresión contra trabajadores de vigilancia

Ataque armado en Refinería de Minatitlán Veracruz, deja una persona muerta y otro herido (especial)

El ataque ocurrido en la refinería de Minatitlán se suma a los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días en la entidad gobernada por la morenista Rocío Nahle, en este caso será la fiscalía del estado y la FGR hacer una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión.

Las autoridades ministeriales deberán establecer cómo se desarrollaron los hechos, identificar a las víctimas y recabar los indicios que permitan avanzar en la investigación.

Entre los aspectos pendientes se encuentran el móvil del ataque, la identidad de los agresores y la ruta que habrían utilizado para escapar después de disparar contra los trabajadores.

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La refinería de Minatitlán es una instalación estratégica para la actividad petrolera de México. No obstante, con los datos disponibles no es posible afirmar que la agresión estuviera relacionada con las operaciones de Pemex o con algún conflicto específico.

Las investigaciones permitirán determinar si el ataque estuvo dirigido contra los trabajadores por motivos particulares o si existe otra línea que explique lo sucedido.

El saldo preliminar reportado es de un trabajador de vigilancia muerto y otro herido. Hasta que las autoridades proporcionen información adicional, permanecen pendientes los detalles sobre las víctimas, el móvil de la agresión y la posible captura de los responsables.

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