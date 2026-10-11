México

Ataque armado en refinería de Pemex en Minatitlán deja un vigilante muerto y otro herido en Veracruz

La agresión ocurrió al sur de la entidad, las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos e identificar a los responsables

Ataque armado en Refinería de Minatitlán Veracruz
Ataque armado en Refinería de Minatitlán Veracruz (especial)
Guardar

Un ataque armado registrado en las inmediaciones de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Minatitlán, Veracruz, dejó como saldo un trabajador de vigilancia muerto y otro lesionado, de acuerdo con los primeros reportes difundidos sobre el caso.

La agresión generó la movilización de corporaciones de seguridad en la zona, donde elementos federales y estatales desplegaron un operativo para atender la emergencia y buscar a los presuntos responsables.

PUBLICIDAD

¿Cómo ocurrió el ataque armado en la refinería de Minatitlán?

De acuerdo con información preliminar, un hombre armado llegó hasta uno de los accesos de la instalación y abrió fuego contra los trabajadores que custodiaban la zona.

El agresor logró escapar y se activaron los protocolos de seguridad. Tras el reporte de las detonaciones, se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia y de las autoridades de seguridad.

En el sitio se confirmó la muerte de uno de los trabajadores, quien no ha sido identificado, mientras que el segundo resultó herido y requirió atención médica.

Hasta el momento, la información disponible no permite establecer con certeza las circunstancias que originaron la agresión, por lo que el móvil del ataque permanece sin esclarecer.

PUBLICIDAD

Tampoco se cuenta con información confirmada que permita establecer la identidad del o presuntos responsables o determinar si tenían como objetivo directo a alguno de los trabajadores.

Despliegan operativo de seguridad en Minatitlán

Ataque armado en Refinería de Minatitlán Veracruz
Ataque armado en Refinería de Minatitlán Veracruz (especial)

Después de los hechos, elementos de distintas corporaciones participaron en un operativo en las inmediaciones de la instalación petrolera.

Entre las instituciones reportadas se encuentran la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal, cuyos elementos realizaron acciones de seguridad en la zona.

La movilización tuvo como objetivo atender la emergencia y tratar de localizar a quienes habrían participado en la agresión. Sin embargo, los primeros reportes no confirmaron la detención de personas relacionadas con el ataque.

La presencia de las fuerzas de seguridad también permitió resguardar el área mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

Investigan agresión contra trabajadores de vigilancia

Ataque armado en Refinería de Minatitlán Veracruz
Ataque armado en Refinería de Minatitlán Veracruz, deja una persona muerta y otro herido (especial)

El ataque ocurrido en la refinería de Minatitlán se suma a los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días en la entidad gobernada por la morenista Rocío Nahle, en este caso será la fiscalía del estado y la FGR hacer una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión.

Las autoridades ministeriales deberán establecer cómo se desarrollaron los hechos, identificar a las víctimas y recabar los indicios que permitan avanzar en la investigación.

Entre los aspectos pendientes se encuentran el móvil del ataque, la identidad de los agresores y la ruta que habrían utilizado para escapar después de disparar contra los trabajadores.

La refinería de Minatitlán es una instalación estratégica para la actividad petrolera de México. No obstante, con los datos disponibles no es posible afirmar que la agresión estuviera relacionada con las operaciones de Pemex o con algún conflicto específico.

Las investigaciones permitirán determinar si el ataque estuvo dirigido contra los trabajadores por motivos particulares o si existe otra línea que explique lo sucedido.

El saldo preliminar reportado es de un trabajador de vigilancia muerto y otro herido. Hasta que las autoridades proporcionen información adicional, permanecen pendientes los detalles sobre las víctimas, el móvil de la agresión y la posible captura de los responsables.

Temas Relacionados

PemexAtaque armadoRefineríaMinatitlánVeracruzmexico-seguridadNarco en Méxicomexico-noticiasÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pronósticos: dónde ver los números ganadores del Tris de hoy 10 de octubre

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Pronósticos: dónde ver los números ganadores del Tris de hoy 10 de octubre

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: Narcoguerra expone negocio de maquinitas en Culiacán

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país a través de Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: Narcoguerra expone negocio de maquinitas en Culiacán

Detienen en Durango a tres supuestos prestamistas con 85 tarjetas bancarias y más de 87 mil pesos en efectivo

Elementos estatales aseguraron a dos mujeres y un hombre tras el reporte de la gerencia de un banco en el que realizaban diversos retiros

Detienen en Durango a tres supuestos prestamistas con 85 tarjetas bancarias y más de 87 mil pesos en efectivo

PRI muestra respaldo a Alessandra Rojo de la Vega tras disturbios en la alcaldía Cuauhtémoc

Los partidos de oposición han cerrado filas con la alcaldesa, rechazando la violencia registrada la noche del 9 de octubre

PRI muestra respaldo a Alessandra Rojo de la Vega tras disturbios en la alcaldía Cuauhtémoc

Chivas sufre para empatar con Atlas en el Clásico Tapatío: Ángel Sepúlveda marcó el gol tras fallar un penal

Kevin Zenón hizo daño al Rebaño pero Ángel Sepúlveda se reivindicó en el partido con el tanto de la igualada en la cancha del Jalisco

Chivas sufre para empatar con Atlas en el Clásico Tapatío: Ángel Sepúlveda marcó el gol tras fallar un penal
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: Narcoguerra expone negocio de maquinitas en Culiacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: Narcoguerra expone negocio de maquinitas en Culiacán

Aseguran 18 vehículos en el estacionamiento de un lujoso complejo de apartamentos en Puerto Peñasco: 17 tienen reporte de robo en EEUU

Ataque armado deja un policía herido en Chipilo, Puebla: despliegan operativo con apoyo federal para detener a responsables

Frontera México-EEUU: autoridades estadounidenses presumen desmantelamiento de red de narcodrones

Penal de Mazatlán reanuda visitas familiares tras la jornada de violencia que dejó 12 muertos

ENTRETENIMIENTO

Arturo Barba nos habla de la obra de teatro “El Quinto Paso”, puesta en escena que explora la sombra que tenemos todos los seres humanos

Arturo Barba nos habla de la obra de teatro “El Quinto Paso”, puesta en escena que explora la sombra que tenemos todos los seres humanos

La relación entre Andrea Legarreta y Timbiriche: de cercanía a ignorar al elenco de la nueva serie

Viviana Chávez nos habla de la obra “Si no me acuerdo de ti”

Así se encontraba Jorge Kahwagi antes de su fallecimiento, según Leonardo García

Postal especial de El Laberinto del Fauno en 3D: cómo conseguirla y a partir de cuándo

DEPORTES

“Venimos por un equipo de época”: la promesa con la que José Miguel Bejos ya comienza a construir una nueva era para el Atlas

“Venimos por un equipo de época”: la promesa con la que José Miguel Bejos ya comienza a construir una nueva era para el Atlas

Chivas sufre para empatar con Atlas en el Clásico Tapatío: Ángel Sepúlveda marcó el gol tras fallar un penal

De los Hermanos Rodríguez a Checo Pérez: los pilotos que enorgullecen a México en el automovilismo

Rotondi aparece en CU, el estadio donde se convirtió en héroe para el título de Cruz Azul frente a Pumas

Checo Pérez defendió su clasificación y aseguró que solo quienes entienden el deporte valoran su vuelta