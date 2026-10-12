Arrestan a hombre por el feminicidio y abuso sexual de su hija de 4 meses de edad en Jalisco: podría pasar más de 40 años en prisión

Foto: Fiscalía de Jalisco

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Eliseo “N” fue detenido y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de feminicidio y abuso sexual infantil agravado en contra de su hija, una bebé de cuatro meses, en el municipio de Tonalá, Jalisco.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 28 de septiembre dentro de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Prados de la Cañada, cuando el sujeto estaba tenía bajo su cuidado a la bebé.

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La Fiscalía General del Estado señaló que Eliseo “N” habría retirado el pañalero y el pañal de la bebé antes de presuntamente cometer la agresión sexual en su contra en una habitación del domicilio.

Luego de los hechos, el hombre habría presionado el cuerpo de la niña contra el colchón, lo que le habría impedido despejar las vías respiratorias y, de manera posterior, provocarle la muerte por asfixia por broncoaspiración de contenido gástrico.

Fue la Vicefiscalía en Investigación Regional la que realizó las diligencias para identificar al presunto responsable y obtuvo una orden de aprehensión. Agentes investigadores cumplimentaron el mandamiento judicial y pusieron al hombre a disposición de la autoridad judicial.

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Foto: Fiscalía de Jalisco

Durante la audiencia, el personal de litigación de la Fiscalía presentó los datos de prueba que llevaron a la vinculación a proceso de Eliseo “N” por los delitos de feminicidio y abuso sexual infantil agravo.

El juez le impuso prisión preventiva oficiosa por un año y fijó cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. El imputado permanecerá bajo esa medida cautelar mientras la Fiscalía del Estado integra la carpeta para buscar una sentencia.

Por su parte, la Fiscalía de Jalisco aseguró que no habrá impunidad en ningún caso en el que se vulnere la vida de las infancias, por lo que continuará las investigaciones para lograr las sanciones correspondientes en caso de ser hallado culpable.

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Eliseo “N” podría enfrentar penas por feminicidio y abuso sexual infantil agravado

El Código Penal del Estado de Jalisco contempla una pena de 40 a 70 años de prisión para quien sea declarado responsable de feminicidio. La sanción también incluye una multa de 500 a 1,000 UMA.

Feminicidios en Jalisco. (Foto: Cuartoscuro)

La legislación local establece sanciones diferenciadas para abuso sexual infantil, según la conducta que se acredite. Cuando se trata de actos erótico-sexuales sin cópula contra una persona menor de 12 años, el artículo 142-L fija una pena de 3 a 6 años de prisión.

El mismo Código Penal prevé agravantes cuando la víctima tiene menos de 12 años o existe una relación familiar, de cuidado, confianza o autoridad entre la persona imputada y la víctima. La sanción puede aumentar si el juez determina que alguna de esas condiciones quedó acreditada.

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Las penas no se suman de forma automática en caso de una eventual condena por ambos delitos. El tribunal debe individualizar la sanción conforme a las pruebas, las circunstancias de los hechos, las agravantes aplicables y las reglas sobre concurso de delitos.

En los casos donde el Ministerio Público acredita cópula o cópula equiparada contra una persona menor de 15 años, el artículo 142-M establece una pena de 12 a 20 años de prisión. La clasificación jurídica definitiva depende de los elementos que se presenten durante el proceso.

Jalisco registra procesos recientes por abuso sexual infantil agravado

El abuso infantil representa una grave violación a los derechos de la niñez y exige atención, prevención y respuesta institucional urgente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas semanas, la Fiscalía de Jalisco ha informado sobre detenciones, vinculaciones a proceso y sentencias por abuso sexual infantil agravado en varios municipios.

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Juan Francisco “N” fue vinculado a proceso en Tepatitlán de Morelos por la probable comisión de ese delito en perjuicio de su hija. La Fiscalía señaló que los hechos investigados ocurrieron en 2018 y que el juez ordenó prisión preventiva oficiosa por seis meses, además de tres meses para la investigación complementaria.

En Guadalajara, Felipe Porfirio “N” recibió una sentencia de 4 años de prisión por abuso sexual infantil agravado. Según la Fiscalía, el hombre aceptó responsabilidad en un procedimiento abreviado y el juez ordenó el pago de 35 mil 500 pesos por reparación del daño.

La Fiscalía también informó sobre la vinculación a proceso de Julio César “N” por abuso sexual infantil agravado en Tonalá. El expediente se relaciona con una agresión presuntamente cometida contra su sobrino y el juez le impuso un año de prisión preventiva oficiosa.

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