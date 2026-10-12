México

Arrestan a hombre por el feminicidio y abuso sexual de su hija de 4 meses de edad en Jalisco: podría pasar más de 40 años en prisión

Eliseo “N” fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva: la Fiscalía del Estado aseguró que no habrá impunidad en el caso

Detenido por abuso sexual infantil Jalisco
Foto: Fiscalía de Jalisco
Guardar

Eliseo “N” fue detenido y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de feminicidio y abuso sexual infantil agravado en contra de su hija, una bebé de cuatro meses, en el municipio de Tonalá, Jalisco.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 28 de septiembre dentro de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Prados de la Cañada, cuando el sujeto estaba tenía bajo su cuidado a la bebé.

PUBLICIDAD

La Fiscalía General del Estado señaló que Eliseo “N” habría retirado el pañalero y el pañal de la bebé antes de presuntamente cometer la agresión sexual en su contra en una habitación del domicilio.

Luego de los hechos, el hombre habría presionado el cuerpo de la niña contra el colchón, lo que le habría impedido despejar las vías respiratorias y, de manera posterior, provocarle la muerte por asfixia por broncoaspiración de contenido gástrico.

Fue la Vicefiscalía en Investigación Regional la que realizó las diligencias para identificar al presunto responsable y obtuvo una orden de aprehensión. Agentes investigadores cumplimentaron el mandamiento judicial y pusieron al hombre a disposición de la autoridad judicial.

PUBLICIDAD

Detenido abuso sexual Jalisco
Foto: Fiscalía de Jalisco

Durante la audiencia, el personal de litigación de la Fiscalía presentó los datos de prueba que llevaron a la vinculación a proceso de Eliseo “N” por los delitos de feminicidio y abuso sexual infantil agravo.

El juez le impuso prisión preventiva oficiosa por un año y fijó cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. El imputado permanecerá bajo esa medida cautelar mientras la Fiscalía del Estado integra la carpeta para buscar una sentencia.

Por su parte, la Fiscalía de Jalisco aseguró que no habrá impunidad en ningún caso en el que se vulnere la vida de las infancias, por lo que continuará las investigaciones para lograr las sanciones correspondientes en caso de ser hallado culpable.

Eliseo “N” podría enfrentar penas por feminicidio y abuso sexual infantil agravado

El Código Penal del Estado de Jalisco contempla una pena de 40 a 70 años de prisión para quien sea declarado responsable de feminicidio. La sanción también incluye una multa de 500 a 1,000 UMA.

Feminicidios en Jalisco
Feminicidios en Jalisco. (Foto: Cuartoscuro)

La legislación local establece sanciones diferenciadas para abuso sexual infantil, según la conducta que se acredite. Cuando se trata de actos erótico-sexuales sin cópula contra una persona menor de 12 años, el artículo 142-L fija una pena de 3 a 6 años de prisión.

El mismo Código Penal prevé agravantes cuando la víctima tiene menos de 12 años o existe una relación familiar, de cuidado, confianza o autoridad entre la persona imputada y la víctima. La sanción puede aumentar si el juez determina que alguna de esas condiciones quedó acreditada.

Las penas no se suman de forma automática en caso de una eventual condena por ambos delitos. El tribunal debe individualizar la sanción conforme a las pruebas, las circunstancias de los hechos, las agravantes aplicables y las reglas sobre concurso de delitos.

En los casos donde el Ministerio Público acredita cópula o cópula equiparada contra una persona menor de 15 años, el artículo 142-M establece una pena de 12 a 20 años de prisión. La clasificación jurídica definitiva depende de los elementos que se presenten durante el proceso.

Jalisco registra procesos recientes por abuso sexual infantil agravado

Abuso infantil, protección de menores, violencia, derechos del niño, infancia vulnerable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El abuso infantil representa una grave violación a los derechos de la niñez y exige atención, prevención y respuesta institucional urgente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas semanas, la Fiscalía de Jalisco ha informado sobre detenciones, vinculaciones a proceso y sentencias por abuso sexual infantil agravado en varios municipios.

Juan Francisco “N” fue vinculado a proceso en Tepatitlán de Morelos por la probable comisión de ese delito en perjuicio de su hija. La Fiscalía señaló que los hechos investigados ocurrieron en 2018 y que el juez ordenó prisión preventiva oficiosa por seis meses, además de tres meses para la investigación complementaria.

En Guadalajara, Felipe Porfirio “N” recibió una sentencia de 4 años de prisión por abuso sexual infantil agravado. Según la Fiscalía, el hombre aceptó responsabilidad en un procedimiento abreviado y el juez ordenó el pago de 35 mil 500 pesos por reparación del daño.

La Fiscalía también informó sobre la vinculación a proceso de Julio César “N” por abuso sexual infantil agravado en Tonalá. El expediente se relaciona con una agresión presuntamente cometida contra su sobrino y el juez le impuso un año de prisión preventiva oficiosa.

Temas Relacionados

Abuso sexualfeminicidioJaliscodetenidoinfanciasmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hoy No Circula del martes: qué autos descansan en CDMX y Edomex

¿Vas a manejar en la capital del país y en la entidad mexiquense? Checa aquí cuales son los automóviles contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Hoy No Circula del martes: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Qué estudió y qué cargos públicos ha ocupado Lydia Antonio de la Garza, nueva embajadora de México en Perú

Con más de dos décadas en el Servicio Exterior, la candidata a embajadora llegaría a Lima en un momento de recomposición bilateral

Qué estudió y qué cargos públicos ha ocupado Lydia Antonio de la Garza, nueva embajadora de México en Perú

Por qué en México conmemoramos el 12 de octubre como el Día de la Resistencia Indígena y no el Día de la Raza

La fecha recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, pero una nueva lectura histórica cuestiona la idea de un encuentro entre culturas en igualdad de condiciones y reconoce la resistencia de los pueblos originarios frente a la conquista, el despojo y la imposición colonial

Por qué en México conmemoramos el 12 de octubre como el Día de la Resistencia Indígena y no el Día de la Raza

Edu Aguirre sorprende a Canelo Álvarez y lo visita en un entrenamiento rumbo al combate contra Mbilli: “Leyenda absoluta”

El integrante del programa “El Chiringuito” publicó a través de su Instagram parte del entrenamiento de Álvarez con un mensaje de admiración

Edu Aguirre sorprende a Canelo Álvarez y lo visita en un entrenamiento rumbo al combate contra Mbilli: “Leyenda absoluta”

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de octubre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de octubre?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hidalgo, Sonora y CDMX encabezan lista de cárceles estatales con autogobierno: riñas y suicidios son los que más afectan a los reclusos

Hidalgo, Sonora y CDMX encabezan lista de cárceles estatales con autogobierno: riñas y suicidios son los que más afectan a los reclusos

Semar y Guardia Costera de EEUU aseguran 1.2 toneladas de cocaína frente a Oaxaca, hay seis detenidos

Asesinan en su restaurante a Jorge Guerrero, exalcalde de Otatitlán en Veracruz

Comerciantes de Temixco denuncian cobro de piso y extorsiones: buscan crear una red de autoprotección

Robo, homicidio y hasta portación de armas de uso del Ejército: los delitos por lo que más ingresan a la cárcel en México

ENTRETENIMIENTO

Enrique Peña Nieto en bioserie de Angélica Rivera: la forma en que podrían retratar al expresidente sin demandas

Enrique Peña Nieto en bioserie de Angélica Rivera: la forma en que podrían retratar al expresidente sin demandas

Yuri afirma que no necesita hablar mal de otras cantantes tras polémica con Belinda y Danna

“Soy un mexicano orgulloso... pero soy actor”: Danny Trejo revela por qué aceptó papel en polémica película estadounidense

Kunno explota contra Julio Camejo y le hace comentarios homofóbicos en La Granja VIP

Dragon Ball Super y Beerus, el encuentro más esperado: a qué hora y cómo verlo en México

DEPORTES

Edu Aguirre sorprende a Canelo Álvarez y lo visita en un entrenamiento rumbo al combate contra Mbilli: “Leyenda absoluta”

Edu Aguirre sorprende a Canelo Álvarez y lo visita en un entrenamiento rumbo al combate contra Mbilli: “Leyenda absoluta”

Buffalo Bills vs Los Angeles Rams: cuándo y dónde ver EN VIVO el Monday Night Football de la Semana 5 de la NFL desde México

Potro Gutiérrez se disculpa con afición de Cruz Azul tras posar con la playera del América en su aniversario 110: “Una sensación de autogol”

Joel Huiqui y su dura autocrítica tras el empate entre Pumas y Cruz Azul: “30 minutos desastrosos”

Apertura 2026: partidos de la jornada 12 que serán transmitidos por televisión abierta