México

12 de octubre: los memes que dejó el Día de la Nación Pluricultural y no el “Día de la Raza”

Un decreto de Andrés Manuel López Obrador reemplazó en 2020 el Día de la Raza por el Día de la Nación Pluricultural

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12 de octubre: los memes que dejó el Día de la Nación Pluricultural y no el “Día de la Raza” (Captura redes sociales)
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El 12 de octubre se conmemora en México como Día de la Nación Pluricultural desde el 18 de diciembre 2020. El decreto que formalizó el cambio sustituyó la antigua denominación de Día de la Raza en las efemérides cívicas, sin modificar la legislación laboral.

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador emitió ese decreto, publicado el 18 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación. La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas participan en la organización de la conmemoración.

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De forma general, la fecha recuerda el primer contacto entre la expedición de Cristóbal Colón y los pueblos originarios de América en 1492. Esta fecha forma parte de las efemérides del mes de octubre, además, en las escuelas de la SEP se dedica el día al estudio de la relevancia de este acontecimiento histórico y su resignificación con el paso de los años, pues pasó de llamarse “Día de la Raza” a Día de la Nación Pluricultural, lo que en redes sociales desató una serie de memes.

Los mejores memes por la conmemoración del 12 de octubre

Meme con el rostro gritando de la actriz Itatí Cantoral y un texto superpuesto en blanco sobre la festividad del 12 de octubre
En redes sociales la comunidad conmemoró este 12 de octubre con memes y burlas sobre el antes llamado "Día de la Raza" (Captura redes sociales)
El actor Leonardo DiCaprio sostiene una copa de champán sobre un fondo de luces con el texto superpuesto buen dia raza caguamatera
En redes sociales la comunidad conmemoró este 12 de octubre con memes y burlas sobre el antes llamado "Día de la Raza" (Captura redes sociales)
Dibujo de una cara enojada sobre un fondo de franjas inclinadas con el texto Día de la Raza? Ni que fuéramos perros
En redes sociales la comunidad conmemoró este 12 de octubre con memes y burlas sobre el antes llamado "Día de la Raza" (Captura redes sociales)

A través de redes sociales, los internautas compartieron una serie de imágenes divertidas y graciosas para burlarse del “Día de la raza”, nombre con el que anteriormente se conocía a esta fecha. Y es que, con la nueva denominación para la fecha cívica surgió un debate sobre la pluriculturalidad que existe en el país.

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Y es que, en la Ciudad de México este día también se conoce como “Día de la Resistencia Indígena”, por la participación de grupos indígenas que forman parte de la identidad de la capital mexicana.

Meme con el actor Robert Downey Jr. mirando hacia arriba con los brazos cruzados y texto en letras blancas arriba y abajo
En redes sociales la comunidad conmemoró este 12 de octubre con memes y burlas sobre el antes llamado "Día de la Raza" (Captura redes sociales)
Ilustración histórica editada de navegantes llegando a la costa en un bote con un bocadillo de texto que dice ES POR AHÍ CUATES
En redes sociales la comunidad conmemoró este 12 de octubre con memes y burlas sobre el antes llamado "Día de la Raza" (Captura redes sociales)
Meme con el texto '12 de octubre, nada que celebrar' y una imagen del personaje Lisa Simpson con un gorro de fiesta recostada sobre una mesa
En redes sociales la comunidad conmemoró este 12 de octubre con memes y burlas sobre el antes llamado "Día de la Raza" (Captura redes sociales)
Un grupo de hombres posa en la calle bajo el texto en mayúsculas blancas que indica «FELIZ DÍA DE LA RAZA»
Los memes que circularon en redes sociales este 12 de octubre por la conmemoración del Día de la Nación Pluricultural en México (Redes sociales)

Una de las burlas para este día fue el término “raza”, pues al referirse a la comunidad pluricultural la palabra “raza” tomó un significado despectivo sobre la diversidad de comunidades mexicanas. Además, la palabra raza, de manera popular las personas se pueden referir así a su “gente” que puede ser desde amistades, familia o grupos sociales en común.

Un hombre con sombrero vaquero y chaqueta bordada sostiene una botella en un bar con un bocadillo de diálogo que dice ¡Felicidades raza!
Los memes que circularon en redes sociales este 12 de octubre por la conmemoración del Día de la Nación Pluricultural en México (Redes sociales)
Retrato editado de Cristóbal Colón con texto arriba que dice "descubre un nuevo continente" y abajo "muere sin saber qué descubrió"
Los memes que circularon en redes sociales este 12 de octubre por la conmemoración del Día de la Nación Pluricultural en México (Redes sociales)
Viñeta de cómic en la que Batman le da una bofetada a Robin, con globos de diálogo sobre la llegada de Cristóbal Colón a América
Los memes que circularon en redes sociales este 12 de octubre por la conmemoración del Día de la Nación Pluricultural en México (Redes sociales)

Por qué México dejó de llamarlo Día de la Raza

La efeméride tiene un largo recorrido antes de su cambio de nombre. El exministro español Faustino Rodríguez-San Pedro, entonces presidente de la Unión Ibero-Americana, propuso en 1913 una celebración para vincular a España con Iberoamérica; en 1914 se realizó como Fiesta de la Raza y, un año después, adoptó el nombre de Día de la Raza en distintos países hispanohablantes.

En México se celebraba oficialmente desde 1928 por iniciativa de José Vasconcelos, entonces secretario de Educación Pública, quien la relacionó con el concepto de raza iberoamericana y el mestizaje cultural. Académicos, organizaciones indígenas y sectores políticos cuestionaron esa visión porque asociaba la efeméride, de forma implícita, con la conquista y el sometimiento de los pueblos originarios.

Imagen de un hombre con un pañuelo en la cabeza y cadenas, con el texto impreso FELIZ DIA en la parte superior y RAZA en la inferior
Los memes que circularon en redes sociales este 12 de octubre por la conmemoración del Día de la Nación Pluricultural en México (Redes sociales)
Personaje con peluca, gafas y vestido rosa extiende las manos junto al texto en letras blancas Buenos días mi raza y Excelente día a todos
Los memes que circularon en redes sociales este 12 de octubre por la conmemoración del Día de la Nación Pluricultural en México (Redes sociales)
Texto superior con un diálogo humorístico y fotografía inferior de niños con carteles dibujados en un festival escolar
Los memes que circularon en redes sociales este 12 de octubre por la conmemoración del Día de la Nación Pluricultural en México (Redes sociales)
Historieta de cuatro cuadros con un animal marino vestido de navegante que desembarca en una playa con una cadena ante tres aves
Los memes que circularon en redes sociales este 12 de octubre por la conmemoración del Día de la Nación Pluricultural en México (Redes sociales)

El decreto de 2020 buscó sustituir esa narrativa por un enfoque de reconocimiento a la diversidad y la pluriculturalidad del país, más que al episodio histórico de 1492.

La conmemoración de la Resistencia Indígena en Ciudad de México

La Ciudad de México reconoció el 12 de octubre como Día de la Resistencia Indígena mediante una declaratoria emitida el 14 de octubre de 2024 por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. La medida plantea una revisión de la fecha desde la defensa histórica de los territorios, las formas de organización, las lenguas y las culturas de los pueblos originarios frente a la invasión europea.

Publicación de X con texto sobre comer pozole, junto a una ilustración antigua de personas alrededor de una olla puesta sobre un fuego
Los memes que circularon en redes sociales este 12 de octubre por la conmemoración del Día de la Nación Pluricultural en México (Redes sociales)
Ilustración de un guerrero indígena apuñalando a una persona vestida con la Cruz de Borgoña, acompañada por globos de texto
Los memes que circularon en redes sociales este 12 de octubre por la conmemoración del Día de la Nación Pluricultural en México (Redes sociales)

La declaratoria también incluyó compromisos para avanzar en el registro de pueblos y barrios originarios, garantizar el derecho a la consulta y promover políticas contra el racismo y la discriminación. Así, mientras la conmemoración nacional cambió de nombre, las normas laborales mantienen al 12 de octubre como una jornada ordinaria.

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