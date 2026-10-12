12 de octubre: los memes que dejó el Día de la Nación Pluricultural y no el “Día de la Raza” (Captura redes sociales)

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El 12 de octubre se conmemora en México como Día de la Nación Pluricultural desde el 18 de diciembre 2020. El decreto que formalizó el cambio sustituyó la antigua denominación de Día de la Raza en las efemérides cívicas, sin modificar la legislación laboral.

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador emitió ese decreto, publicado el 18 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación. La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas participan en la organización de la conmemoración.

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De forma general, la fecha recuerda el primer contacto entre la expedición de Cristóbal Colón y los pueblos originarios de América en 1492. Esta fecha forma parte de las efemérides del mes de octubre, además, en las escuelas de la SEP se dedica el día al estudio de la relevancia de este acontecimiento histórico y su resignificación con el paso de los años, pues pasó de llamarse “Día de la Raza” a Día de la Nación Pluricultural, lo que en redes sociales desató una serie de memes.

Los mejores memes por la conmemoración del 12 de octubre

En redes sociales la comunidad conmemoró este 12 de octubre con memes y burlas sobre el antes llamado "Día de la Raza" (Captura redes sociales)

En redes sociales la comunidad conmemoró este 12 de octubre con memes y burlas sobre el antes llamado "Día de la Raza" (Captura redes sociales)

En redes sociales la comunidad conmemoró este 12 de octubre con memes y burlas sobre el antes llamado "Día de la Raza" (Captura redes sociales)

A través de redes sociales, los internautas compartieron una serie de imágenes divertidas y graciosas para burlarse del “Día de la raza”, nombre con el que anteriormente se conocía a esta fecha. Y es que, con la nueva denominación para la fecha cívica surgió un debate sobre la pluriculturalidad que existe en el país.

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Y es que, en la Ciudad de México este día también se conoce como “Día de la Resistencia Indígena”, por la participación de grupos indígenas que forman parte de la identidad de la capital mexicana.

En redes sociales la comunidad conmemoró este 12 de octubre con memes y burlas sobre el antes llamado "Día de la Raza" (Captura redes sociales)

En redes sociales la comunidad conmemoró este 12 de octubre con memes y burlas sobre el antes llamado "Día de la Raza" (Captura redes sociales)

En redes sociales la comunidad conmemoró este 12 de octubre con memes y burlas sobre el antes llamado "Día de la Raza" (Captura redes sociales)

Los memes que circularon en redes sociales este 12 de octubre por la conmemoración del Día de la Nación Pluricultural en México (Redes sociales)

Una de las burlas para este día fue el término “raza”, pues al referirse a la comunidad pluricultural la palabra “raza” tomó un significado despectivo sobre la diversidad de comunidades mexicanas. Además, la palabra raza, de manera popular las personas se pueden referir así a su “gente” que puede ser desde amistades, familia o grupos sociales en común.

Los memes que circularon en redes sociales este 12 de octubre por la conmemoración del Día de la Nación Pluricultural en México (Redes sociales)

Los memes que circularon en redes sociales este 12 de octubre por la conmemoración del Día de la Nación Pluricultural en México (Redes sociales)

Los memes que circularon en redes sociales este 12 de octubre por la conmemoración del Día de la Nación Pluricultural en México (Redes sociales)

Por qué México dejó de llamarlo Día de la Raza

La efeméride tiene un largo recorrido antes de su cambio de nombre. El exministro español Faustino Rodríguez-San Pedro, entonces presidente de la Unión Ibero-Americana, propuso en 1913 una celebración para vincular a España con Iberoamérica; en 1914 se realizó como Fiesta de la Raza y, un año después, adoptó el nombre de Día de la Raza en distintos países hispanohablantes.

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En México se celebraba oficialmente desde 1928 por iniciativa de José Vasconcelos, entonces secretario de Educación Pública, quien la relacionó con el concepto de raza iberoamericana y el mestizaje cultural. Académicos, organizaciones indígenas y sectores políticos cuestionaron esa visión porque asociaba la efeméride, de forma implícita, con la conquista y el sometimiento de los pueblos originarios.

Los memes que circularon en redes sociales este 12 de octubre por la conmemoración del Día de la Nación Pluricultural en México (Redes sociales)

Los memes que circularon en redes sociales este 12 de octubre por la conmemoración del Día de la Nación Pluricultural en México (Redes sociales)

Los memes que circularon en redes sociales este 12 de octubre por la conmemoración del Día de la Nación Pluricultural en México (Redes sociales)

Los memes que circularon en redes sociales este 12 de octubre por la conmemoración del Día de la Nación Pluricultural en México (Redes sociales)

El decreto de 2020 buscó sustituir esa narrativa por un enfoque de reconocimiento a la diversidad y la pluriculturalidad del país, más que al episodio histórico de 1492.

La conmemoración de la Resistencia Indígena en Ciudad de México

La Ciudad de México reconoció el 12 de octubre como Día de la Resistencia Indígena mediante una declaratoria emitida el 14 de octubre de 2024 por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. La medida plantea una revisión de la fecha desde la defensa histórica de los territorios, las formas de organización, las lenguas y las culturas de los pueblos originarios frente a la invasión europea.

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Los memes que circularon en redes sociales este 12 de octubre por la conmemoración del Día de la Nación Pluricultural en México (Redes sociales)

Los memes que circularon en redes sociales este 12 de octubre por la conmemoración del Día de la Nación Pluricultural en México (Redes sociales)

La declaratoria también incluyó compromisos para avanzar en el registro de pueblos y barrios originarios, garantizar el derecho a la consulta y promover políticas contra el racismo y la discriminación. Así, mientras la conmemoración nacional cambió de nombre, las normas laborales mantienen al 12 de octubre como una jornada ordinaria.