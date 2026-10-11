México

¿Cuándo, dónde y con qué fuerza tocará tierra el huracán Simón?

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene alerta roja en Colima y Jalisco por el embate del ciclón

Vista espacial de una espiral de nubes blancas con un ojo central sobre el mar azul junto a la masa terrestre
El huracán Simón avanza sobre el océano Pacífico en una formación nubosa circular cercana a la costa mexicana. (Imagen ilustrativa IA / Infobae México)
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El huracán Simón, de categoría 4, se aproxima a las costas de Jalisco y Colima con vientos de hasta 250 kilómetros por hora y rachas de 305 km/h. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ciclón podría tocar tierra el domingo 11 de octubre de 2026, alrededor de las 18:00 horas, en territorio jalisciense.

El aviso meteorológico de las 21:00 horas del sábado 10 de octubre ubicó el centro del fenómeno a 105 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 260 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. Su desplazamiento era hacia el norte, a 7 km/h.

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La aproximación del huracán activó los protocolos de peligro máximo de Protección Civil, ante el pronóstico de lluvias extraordinarias, vientos destructivos y oleaje elevado.

Protección Civil activa alerta roja en Colima y Jalisco

El Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT) activó la Alerta Roja en 28 municipios de Jalisco y Colima, debido al peligro que representa Simón.

En Jalisco, la medida comprende 22 municipios: Atengo, Atenguillo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, El Grullo, Guachinango, La Huerta, El Limón, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tolimán, Tomatlán y Tuxcacuesco.

En Colima, los seis municipios incluidos son Armería, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán.

Infografía con mapa satelital y pronóstico de trayectoria del huracán Simon con logotipos de CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional
Un informe de la Comisión Nacional del Agua detalla la ubicación y trayectoria del huracán Simon de categoría 4 frente a las costas de México. (X: Conagua Clima)

La alerta corresponde al nivel máximo de peligro del SIAT-CT y contempla tanto localidades costeras como zonas del interior expuestas a inundaciones, deslaves y afectaciones por viento.

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Además, el SMN mantiene una zona de prevención por vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluidas las Islas Marías.

¿Cuándo y dónde tocará tierra el huracán Simón?

El pronóstico más reciente del SMN establece que Simón ingresaría a tierra el domingo 11 de octubre, a las 18:00 horas, aproximadamente 55 kilómetros al sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Para ese momento, el ciclón habría descendido a categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 185 km/h y rachas de 220 km/h.

La proyección oficial contempla la siguiente evolución:

  • Domingo 11, 06:00 horas: categoría 4, a 55 kilómetros al sur-sureste de Playa Pérula, Jalisco.
  • Domingo 11, 18:00 horas: categoría 3, en tierra, a 55 kilómetros al sureste de Cabo Corrientes.
  • Lunes 12, 06:00 horas: tormenta tropical, sobre la línea de costa, a 50 kilómetros al sur-suroeste de San Blas, Nayarit.
  • Martes 13, 06:00 horas: sistema postropical, en tierra, cerca de Escuinapa, Sinaloa.

Estas posiciones corresponden a una trayectoria estimada, por lo que el horario y lugar de impacto todavía pueden modificarse.

Infografía con mapa satelital y pronóstico de trayectoria del huracán Simon con logotipos de CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional
Un informe de la Comisión Nacional del Agua detalla la ubicación y trayectoria del huracán Simon de categoría 4 frente a las costas de México. (X: Conagua Clima)

Lluvias extraordinarias y oleaje de hasta ocho metros

La circulación del huracán provocará lluvias extraordinarias, superiores a 250 milímetros, en Colima y el oeste y costa de Michoacán. Para Jalisco se prevén precipitaciones torrenciales de 150 a 250 milímetros, mientras que Guerrero y Nayarit también registrarán lluvias de consideración.

El SMN pronostica rachas de viento de 130 a 150 km/h y olas de entre seis y ocho metros en las costas de Jalisco y Colima, además de una marea de tormenta de uno a dos metros.

Estas condiciones elevan el riesgo de inundaciones, desbordamientos de ríos, deslaves y daños en infraestructura costera.

El punto de impacto previsto se encuentra en Jalisco, no en Colima, según la trayectoria difundida la noche del sábado. Simón continuará representando una amenaza para ambos estados antes, durante y después de su entrada a tierra, mientras avanza hacia Nayarit y posteriormente Sinaloa.

A su vez, la tormenta tropical Rachel originará lluvias fuertes en Baja California, vientos sostenidos de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h en costas de Baja California; de 40 a 60 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en la costa occidental de Baja California Sur (norte), así como oleaje de 5 a 7 m en la costa occidental de Baja California, y de 3 a 5 m en la costa occidental de Baja California Sur.

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